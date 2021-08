Tuesday, 31 August 2021, 13:01 HKT/SGT Share: 遠東宏信公佈2021年中期業績 金融業務發展穩健 產業運營大幅增長

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 中國領先的金融服務及產業集團遠東宏信有限公司(「遠東宏信」或「本集團」;股份代號:03360.HK)今天公佈其截至二零二一年六月三十日止之中期業績(「回顧期內」)。



財務回顧



二零二一年上半年,新冠肺炎疫情持續演變、外部環境更趨複雜嚴峻。中國積極的財政政策提質增效,經濟恢復成效明顯。面對複雜艱巨的外部環境,本集團遵循「鼎力塑造優秀企業」的發展願景,保持穩定健康的業績表現。回顧期內,本集團錄得收入總額約人民幣161.8億元,同比增加21.91%。其中金融及諮詢分部總體穩中有升,產業運營分部保持持續大幅增長,資產質量持續優化。本集團於回顧期內的普通股持有人應佔期內溢利約人民幣25.7億元,同比增長25.16%,基本每股收益爲人民幣0.64元,平均權益收益率(ROE)為14.45%,整體呈穩健增長趨勢。



金融業務穩健發展,產業運營大幅增長



金融業務方面,本集團在九大行業板塊基礎上,持續專注深耕區域、細挖行業、豐富作業手段、鞏固並深化競爭優勢,實現收入人民幣111.3億元,同比增長14.78%;本集團在傳統融資租賃服務基礎上,持續拓展並豐富普惠金融、商業保理、PPP投資、海外融資、資產業務等新型業務,新型業務貢獻利息收入人民幣8.7億元,同比增長112.87%。



本集團堅持審慎的風險控制及資產管理,不良資產率1.10%,同比有微幅下降,資產質量穩健。



產業運營方面,順應新型城鎮化、人口老齡化趨勢,宏信建發、宏信健康等產業板塊積極佈局,已經形成規模領先、具有社會影響力的產業集團,產業運營收入實現人民幣51.2億元,同比增長41.34%。其中,宏信建發已成為中國最大的設備運營服務供應商,並於回顧期內實現收入人民幣24.3億元、淨利潤人民幣2.3億元,分別增長75.85%和55.65%。宏信健康持續聚焦醫療資源薄弱地區,穩步推進「百縣計畫」,致力於打造輻射全國、區域連鎖的醫療服務網絡。目前宏信健康旗下控股醫院29家,可開放床位數1.2萬餘張。回顧期內,實現收入人民幣19.9億元,淨利潤人民幣1.1億元,同比增長29.20%和293.09%.



二零二一年上半年,中國經濟持續穩定恢復,但與此同時,全球疫情持續演變,外部環境更加複雜嚴峻。在此背景下,本集團將堅守初心,持續迭代、升級經營與管理模式,在未來充滿不確定性、不穩定性的環境中謀求高品質、可持續發展,為社會各方不斷增加價值創造。



關於遠東宏信有限公司

遠東宏信有限公司是一家以高速發展的中國經濟為依託,專注於中國基礎產業,並以金融及產業相結合的模式服務於產業中最具活力企業的中國領先的創新金融公司。秉承「金融+產業」的經營理念,本集團致力通過不斷創新產品與服務為客戶提供量身定制的產業綜合運營服務,為實現「匯聚全球資源、助力中國產業」的企業願景努力前行。十多年來,本集團引領行業發展潮流,已進入《財富》中國500、《福布斯》全球企業2,000強序列。



成立20多年來,本集團已由一家單一金融服務機構逐步發展成為立足中國、放眼全球、致力於推動國民經濟及社會可持續發展的產業綜合運營服務機構。我們在醫療健康、文化旅遊、工程建設、機械製造、化工醫藥、電子信息、民生消費、交通物流、城市公用等多個基礎領域開展金融、投資、貿易、諮詢、工程等一體化產業運營服務,創造性地將產業資本和金融資本融為一體,形成了具有自身特色的以資源組織能力和資源增值能力相互匹配、協調發展為特徵的企業運作優勢。



集團總部設在香港,於上海和天津設業務運營中心,並在北京、瀋陽、濟南、鄭州、武漢、成都、重慶、長沙、深圳、西安、哈爾濱、廈門、昆明、合肥、南寧、烏魯木齊等多個中心城市設立辦事機構,形成了輻射全國的客戶服務網絡。在海內外本集團設立了金融服務、產業投資、醫院投資及運營、設備運營服務、精品教育、貿易經紀、管理諮詢、工程服務等多個專業化的經營平台。



2011年3月30日,本公司正式在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。





