來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程2021年中期業績錄得純利增長 加強創新及技術優勢以達致可持續發展

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 安樂工程集團有限公司(「安樂工程」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股份代號:1977)為香港領先的機電工程服務供應商之一,於澳門、中國內地、美國及英國均有業務,公司今天宣佈截至2021年6月30日止(「期內」或「2021年上半年」)中期業績,在新冠疫情的嚴峻經營環境下仍錄得純利增長。



摘要

-- 公司擁有人應佔溢利增加5.3 %至1.13億港元

-- 手頭未完成合約金額再創新高,達119億港元,較去年同期增加10.2%

-- 現金狀況穩健,現金結餘為12.56億港元

-- 維持高派息比率達50%



期內,集團的總收益為23.34億港元,而於2020年同期,集團的總收益包括了當時為集團附屬公司的Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)於2020年4月至2020年6月的貢獻。若撇除TEI的收益,總收益則較2020年同期增加3.9%。毛利及毛利率分別為3.23億港元及13.8%。公司擁有人應佔溢利同比上升5.3%,達1.13億港元。董事會建議派發中期股息每股4.02港仙,派息比率為50%。



憑藉在核心業務上的強大基礎,集團於2021年6月30日的手頭未完成合約金額再創新高,達119億港元,較去年同期增加10.2%。隨著全球經濟,尤其是本地經濟顯著復甦,集團積極參與招標,於期內合共提交了747份標書或報價,每份價值100萬港元以上。



安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「於2021年上半年,我們仍然保持高度警惕,應對新冠疫情的影響,同時集團全體員工於各方面繼續恪守『重承諾、慎履行、創成果』的座右銘。我相信集團能在此具挑戰時刻仍取得成功的關鍵,在於我們一直重視長遠發展,為集團的業務奠定穩健基礎的同時,致力在創新及技術方面精益求精。集團於2021年上半年取得的優異成績不但反映了同事努力耕耘的成果,更體現了管理團隊能夠洞悉市場形勢。在挑戰重重的營商環境下,集團依然報捷,包括電梯和自動扶梯業務進軍歐洲市場、簽訂多項新合約並獲委聘進行本地多個標誌性工程項目,例如多個新近中標的啟德發展項目。」



期內,屋宇裝備工程業務的手頭未完成合約為51.38億港元。此項業務的主要溢利貢獻包括為啟德綜合發展項目提供的綜合暖通空調(「HVAC」)、電氣、消防及屋宇管理系統方案,以及為不同地點之地鐵設施提供HVAC系統維修保養服務,並由集團全天候客戶服務中心提供支援。集團一直透過採用組裝合成建築法(「MiC」)、建築訊息模擬(「BIM」)及機電裝備合成法(「MiMEP」)系統等新技術積極參與公私營界別的智能創新項目。現時,集團50%以上的屋宇裝備工程項目在協調及項目管理過程中均採用了BIM,此正是建築方法邁進數碼時代的重要里程。憑藉創新技術及市場領導地位,集團獲得灣仔及中環多個著名甲級寫字樓項目,以及為知名客戶提供安裝及維修保養服務(包括香港鐵路、數據中心以及公營機構的營運商,及香港機場大樓、公共房屋及公立醫院的營運商等)。



環境工程業務的手頭未完成合約較2020年同期大幅增長154.7%至52.68億港元,主要由於配合政府於2020-21年度財政預算案中計劃加強環保,帶動環境基建項目數量增加所致。期內,集團贏得政府部門供水與排水服務的機電工程合約,涵蓋維修以至承包工程。憑藉專有技術及卓越往績,集團積極探索更多海外業務發展的機遇,包括參與香港及中國內地以外的工程招標活動。此外,集團亦加大於增值項目的投資,發展數碼分身(Digital Twin)技術以優化指定濾水廠和廢水處理廠的化學品使用及營運效率。



期內,資訊、通訊及屋宇科技(「ICBT」)業務的手頭未完成合約增加5.5%至9.37億港元。集團繼續善用綠色及智能屋宇解決方案推動「智慧城市」及「智慧經濟」的發展。因此,集團推出一系列ICBT應用,當中包括內部研發的雲端人工智能能源管理平台及新開發的智能「物聯網」(IoT)應用,如智能洗手間、重新校驗(RCx)、室內環境質素(IEQ)監察、室內定位及影像分析,帶動集團取得更多訂單。當中包括為配合「智慧出行」而設的首個自動導向車的智能泊車系統(AGV)項目,已於今年初完成,將有助進一步把握業務機遇。



升降機及自動梯業務的手頭未完成合約為5.26億港元。集團內部開發了一項技術,能夠利用物聯網和大數據分析技術對升降機及自動梯進行預測性保養,及機電系統的故障診斷,協助集團維持優質服務及確保安全。作為一個全球升降機、自動梯及自動行人道品牌,服務亞洲、美洲及歐洲等地客戶。憑藉集團的高端技術,其中環至半山自動扶梯系統優化項目更贏得《Elevator World》頒發的「2021年度項目」當中的「自動梯-優化工程」組別第一名,亦是獲獎名單中唯一的亞洲公司。集團亦於期內在新頒布的升降機及自動梯條例下贏得香港首個「拼圖式」泊車系統、來自政府樓宇自動梯的維修保養合約及啟德公共綜合大樓的自動泊車系統項目。此外,集團將投資人民幣6,000萬元擴建南京工廠設施,提高升降機及自動梯的產能,以滿足未來的需求和業務增長的需要。



儘管受新冠疫情持續及中美貿易緊張局勢等地緣政治不確定因素影響,但集團對建築行業的前景依然保持樂觀,皆因香港政府承諾支持基礎設施項目投資,包括計劃在未來十年內加大每年的基本工程支出,以供應430,000個房屋單位,並增撥2,000億港元用於十年醫院發展規劃。此外,憑藉於發展及採用創新建築技術的專業知識,集團已準備就緒,把握技術升級或更換現有屋宇系統日益增加的需求,以及政府「智慧城市」計劃所帶來的龐大機遇。



潘樂陶博士總結:「作為業內的領先企業,我們一直帶領在協調及項目管理工作中運用創新建築技術,旨在推動建築行業的數碼轉型。展望未來,我們將繼續運用本地專業知識,拓展集團核心業務以外其他相關的發展及覆蓋,以達致可持續增長並為股東創造長遠價值。」



有關2021年中期業績詳情,請參閱已呈交香港聯合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/interim/2021/intc.pdf



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年,總部設於香港,為領先的機電工程服務供應商,業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業,包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技(「ICBT」),以及升降機及自動梯。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯,並與美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。







