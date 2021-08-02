卓悅「你消費·我加碼活動」響應電子消費券 兌換逾1.4倍電子貓貓幣禮券



香港, 2021年8月2日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」）（股票編號653.HK）為積極響應政府「電子消費券計劃」，由2021年8月1日起至9月5日期間，消費者可到卓悅香港貓網上購物平台HKMALL( www.bonjourhk.com )或香港門市購買卓悅電子貓貓幣禮券，可兌換超過等值金額的1.4倍，(即$700可獲總值$1,000的電子貓貓幣禮券)，使用日期更可延至2022年3月31日，令顧客可盡享消費券帶來之購物便利及優惠。電子貓貓幣禮券將更可保留作卓悅獨享「貓貓幣$1秒殺」直播優惠活動。



以上活動詳情請瀏覽以下網址:

www.bonjourhk.com



卓悅作爲本土零售商，緊貼時代潮流，重點發展「卓悅香港貓」（「 HKMALL 」）網上購物平台，開創「新零售+科技」的智慧零售營銷模式。為了更好地履行上市公司的社會責任，卓悅全力支持政府的政策，以刺激本港消費，同時幫助本土中小企業在疫情重創下重振，與各界攜手，為香港經濟早日恢復出一份力。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團，現於香港及澳門共設有21間綫下零售店，卓悅香港貓（「 HKMALL 」）香港網上購物平台觸達34個國家，共銷售往44個中國內地及海外渠道平台，包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間，培育200名銷售人員直播銷售，現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。







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