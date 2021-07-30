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來源 EC Healthcare 醫思健康與Prenetics建立戰略合作夥伴關係 引領醫學未來

香港, 2021年7月29日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團與Prenetics Limited（「Prenetics」）就擬建立戰略合作夥伴關係簽署諒解備忘錄，合作將重點推進形成「健康經濟生態合作」，即結合公司的健康數據和 Prenetics 的創新基因及診斷測試服務以引領醫學未來，領導預防醫學、精準醫學、藥物發現以及政府健康政策指導發展。



就此次合作，(i) 醫思健康作為 Prenetics線上業務指定的線下履行合作夥伴； (ii) Prenetics將授予集團獨家許可，在大灣區的醫療市場使用 Prenetics 品牌the CircleDNA 及Circle Medical的若干產品進行營銷和銷售；及 (iii) 集團將和Prenetics在營銷和運營方面進行合作以推進Prenetics基因及診斷測試產品在大灣區的銷售；(iv) 集團及Prenetics將共同開發所需的數碼解決方案以提升健康數據和基因組數據資源的整合。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示︰「集團很高興可與Prenetics建立夥伴關係，通過是次合作，集團希望通過使用 Prenetics 測試服務將公共領域的流量引進集團大健康閉環多元健康服務板塊，同時有助結合以血液檢測為基礎的健康數據和以風險預測的基因組數據，為病人帶來全方位之健康檢視，形成「健康經濟生態系統」，創造更佳市場價值。集團相信，此次合作可促進集團與 Prenetics 之間的交叉銷售協同效應，為集團現有之醫療，醫美以及養生等業務提供新收入來源及新客源，及透過完善預防和精準醫療服務提供的範圍，提高集團現有顧客的忠誠度。」



Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示︰「我們很榮幸能夠與香港最大非醫院醫療集團醫思健康達成合作。通過整合基因測試服務和醫思健康之健康檢查及相關醫療服務，將首次實現基因及健康數據結合以為病人提供全面健康分析檢視。我們的使命從來都是預防而非治療，此次合作將有助我們改革個人化健康照護行業。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



關於Prenetics

Prenetics 是一家全球領先的基因及診斷測試公司，由富有遠見的企業家楊聖武先生引領500 多人的團隊在 10 個國家開展業務。Prenetics獲阿里巴巴香港創業者基金、平安創投、Apis Partners 等注入超過8,500萬美元的戰略資金。 迄今為止，Prenetics 已在香港和英國進行了超過 400 萬次診斷和基因測試服務。 在香港，Prenetics 是第一家獲得香港政府委任進行大規模社區 2019冠狀病毒檢測的私人化驗所。 在英國，Prenetics 為英格蘭超級聯賽的20 隊球隊進行2019冠狀病毒檢測，為賽季重開發揮了重大作用。 Prenetics 的使命是去中心化醫療保健，並專注於涵蓋預防、診斷和個人護理的綜合測試能力。 有關更多信息，請瀏覽 https://prenetics.com。



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