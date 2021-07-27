Tuesday, 27 July 2021, 10:39 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康公佈季度銷售數據 成功拓展新旗艦服務中心

香港, 2021年7月27日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，為滿足對醫療及健康服務的殷切需求，本集團於2021年7月26日擴展其位於旺角朗豪坊辦公大樓的旗艦服務中心，新租用了額外一樓層, 其總樓面面積約為17,900平方呎。 新租用樓層用作本集團的醫學美容及醫療專科服務業務，包括但不限於本集團首間眼科中心及新的婦產科中心。



擴展後，本集團於朗豪坊辦公大樓的總服務面積增加至9層樓層，而本集團之診所及服務中心的總樓面面積增加至約431,000平方呎。



董事會相信上述擴張將成為本集團的業務增長點，進一步鞏固本集團作為一站式綜合健康及醫療服務供應商的地位，有效擴大其於健康及醫療服務市場的份額。



本集團於2021 年 4 月至 6 月預期錄得：



(i) 季內整體銷售額不少於 7.2 億港元，較去年同期升幅不少於 52%，及較 2019 年同期升幅不少於 35%；



(ii) 季內中國內地診所以及服務中心之銷售額較去年同期升幅不少於 36%，及較 2019 年同期升幅不少於 91%；及



(iii) 季內本集團所提供之醫療服務銷售額較去年同期增長不少於 104%，及較2019年同期升幅不少於131%。



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究







話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

