佳明集團控股有限公司 公佈截至2021年3月31日止之全年業績



香港, 2021年6月19日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至2021年3月31日止年度（「2020/21年度」）全年業績。



摘要

- 收益錄得14.924億港元，較上一個財政年度上升65.3%

- 淨溢利為1.490億港元，較上年同期上升340.6%

- 基礎溢利(撇除投資物業公平值變動)上升234.2%至1.476億港元

- 建議派發末期股息每股4.0港仙

- 透過未來擴展兩座新數據中心，對持有及營運數據中心業務維持正面樂觀態度

- 積極尋求增加香港土地儲備作物業發展，並審慎發掘中國廣西省南寧市的物業發展與物業相關之發展機會



2020/21年度集團綜合總收益由2020年3月31日止年度的9.026億港元上升65.3%至14.924億港元。收益增加主要源自九龍啟德的建築項目於2020/21年度內全力進行工程令確認收益大幅增加。



集團2020/21年度的基礎溢利（撇除投資物業之公平值變動後）為1.476億港元，較2019/20年度之基礎溢利0.442億港元上升234.2%。每股基礎溢利為10.4港仙 （2019/20年度：3.1港仙）。溢利增加主要由於1)建築業務的收益上升; 2)「明寓」售出停車位及一個位於頂層的複式住宅單位。2020/21年度的淨溢利為1.490億港元，較2019/20年度溢利0.338億港元上升340.6%。 每股基本盈利為10.5港仙 (2019/20年度：2.4港仙)。



集團相信，長遠的高股息政策是與股東分享利潤最佳的回饋。因此，董事會宣布擬派發末期股息每股4.0港仙。連同已派付的中期股息每股4.0港仙，2020/21年度的股息總額將為每股8.0港仙，派息比率約為77%（基於股息總額及撇除投資物業公平值變動的集團年內溢利)。



2020/21年度來自建築業務的收益上升約128%或6.366億港元，由2019/20年的4.971億港元增加至2020/21年度約11.337億港元。收益大幅增加主要源自2019年5月起動的九龍啟德建築項目在2020/21年度內全力進行。



集團的數據中心租賃業務維持穩健。iTech Tower 1和iTech Tower 2於冠狀病毒疫情期間繼續維持高使用率，此有賴我們的專業數據中心管理為客戶提供不間斷服務。來自該分部的收益由2019/20年度約1.398億港元增至約1.647億港元，主要由於已簽約之新客戶使用iTech Tower 2的數據中心空間。



為保持穩健及持續增長的現金流，集團進一步多元化擴展高端數據中心的版圖，於2020年9月收購位於新界粉嶺的兩幅土地，以作發展兩座全新高端數據中心。該兩幅土地現正申請以換地方式改變土地用途。



集團位於青衣的首個物業發展項目「明翹滙」現正發展為兩幢住宅大廈，設有會所及停車場設施，可銷售面積約345,000平方呎，提供776個住宅單位。項目上蓋已經平頂，現正進行外牆和內部裝修工程，預計在2021年底前竣工。項目自2019年11月開始進行預售，深受市場歡迎，累計已售出約89%的住宅單位，錄得預售總額約45億港元。



集團另一位於九龍太子道西279號的高檔物業發展項目「明寓」亦銷售理想。年內已完成兩個單位及六個停車位之銷售和交付，確認之收益約1.94億港元。此外，集團就銷售六個單位訂立了六份臨時買賣合約，合計合約銷售金額約2.4億港元。當中兩個單位之銷售和交付已於2021年5月完成。餘下四個單位的交易將於2021年6月至2022年6月期間完成。



為擴大土地儲備，集團於2021年1月完成收購位於新界粉嶺聯發街1號地塊，地盤面積約6,800平方呎。集團計劃將其發展成為住宅及商業物業，預計將提供可建樓面面積約37,700平方呎，正申請將土地轉換用途。



佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「2020年對經濟及業務充滿挑戰。隨著各項抗疫措施，包括新冠肺炎疫苗接種計劃的推行，疫情轉趨穩定，抗疫漸露曙光，住宅物業發展市場並在2021年首兩季出現強勁反彈。我們將把握良機，致力推售『明寓』和『明翹滙』餘下的單位，其中『明翹滙』預計於2021年第四季竣工。於未來數年，集團將繼續優化資產架構，及提高資本利用率，一方面積極擴大香港土地儲備用作數據中心的發展和營運，以及住宅物業發展。即使疫症過後，相信在家工作繼續盛行，將有助數據中心業務持續增長。因此，我們年內積極收購了三幅位於新界粉嶺的地皮以增大土地儲備及發展途徑。另一方面，管理層亦正評估數個位於中國廣西省南寧市物業發展及物業發展相關項目的回報與風險。此外，集團將繼續密切關注新冠肺炎的發展，並適時調整長遠物業發展策略。」



有關佳明集團控股有限公司 （股份代號：1271.HK）

佳明集團控股主要從事樓宇建築、物業租賃及物業發展業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現正營運兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，擬發展成兩座新高端數據中心。此外，集團正在發展位於青衣細山路的住宅項目「明翹滙」，以及銷售位於九龍太子道西的高檔住宅項目「明寓」。同時，集團並擁有位於新界粉嶺聯發街1號約6,800平方呎地盤面積之地塊作住宅及商業物業發展。集團擁有超過二十年的建築經驗，作為主承建商為本地知名發展商的住宅物業發展項目提供樓宇建造服務，以及現有樓宇改動、翻新及裝修服務。https://www.grandming.com.hk/cht/intro.php。



傳媒聯繫：

楊瑩瑩 | 溢星傳播 | 電話：+852 2581 0168 | 電郵：news@joviancomm.com



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

