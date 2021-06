Wednesday, 16 June 2021, 17:56 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅與中國移動香港成為策略夥伴 積極助力卓悅「科技+消費」新生態發展

香港, 2021年6月16日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」)(股票編號653.HK)欣然宣佈,集團旗下之全資子公司「卓悅科技服務有限公司」(「卓悅」)與中國移動香港有限公司(「中國移動香港」)於今天簽署5G零售融合發展合作框架協議 ,成為戰略合作夥伴。

卓悅控股有限公司主席陳健文先生(左)與中國移動香港有限公司公司董事兼行政總裁李帆風先生(右)簽訂5G零售融合發展合作框架協議

雙方合作將基於各自的專業領域,推動互利共贏。中國移動香港將利用其在5G流動通訊技術(「5G」)方面專業優勢,積極助力卓悅在新零售領域的各項業務轉型升級。卓悅將發揮其新生活與新零售市場的優勢,協助中國移動香港開拓5G新技術應用場景。雙方合作範圍包括但不限於以下領域:



1) 5G零售應用場景發展 — 基於中國移動香港的5G領先網絡及應用開發能力,為卓悅提供新零售應用場景。雙方共同推動5G與零售行業融合發展。



2) 綜合化信息服務 — 中國移動香港將透過其專業的信息通訊技術能力,為卓悅提供整體的信息化服務,以協助卓悅進行精準營銷計劃。卓悅「香港貓」將善用中國移動香港的科技力量和進行資源合作,幫助香港本土中小企業及商戶打通大灣區乃至內地的銷售渠道。



3) 線上平台聯合營銷 — 雙方將就各自的線上平台,包括由卓悅營運的網上購物平台「香港貓」與中國移動香港營運的手機應用程式「MyLink」,共同開拓及探索雙方線上與線下的渠道合作機會。



卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示:「我們很高興與中國移動香港訂立策略夥伴關係,為電訊及新零售市場注入新動力,共同開啓電商新零售事業。隨著5G步入發展關鍵期,客戶追求極速的流動網絡體驗,中國移動香港一向以客戶為先,為消費者提供一站式優質服務,滿足客戶全方位需要。相信是次與中國移動香港的合作將取得豐碩成果,促進「科技+消費」生態圈的發展,憑藉中國移動香港專業的信息通訊技術能力,為卓悅提供整體的信息化服務,助力卓悅為品牌和產品提供精準的投放和營銷方案。」



中國移動香港有限公司董事兼行政總裁李帆風先生表示:「中國移動香港十分高興與卓悅合作,攜手為客戶帶來創新線上購物體驗。電商發展的先決條件是先進的網絡及技術,而中國移動香港作為香港首家發布商用5G的營運商,最近更獲環球著名網速評測平台Speedtest驗證為全港最快5G網速,網絡實力獲得專業肯定。我們相信憑著我們在5G技術方面的專業優勢,能為卓悅在新零售領域的各項業務轉型升級助一臂之力。展望未來,雙方將深入建立多方面的合作,發揮各自優勢,達至互利共贏,共同為香港社會和廣大市民帶來更便捷的購物體驗!」



卓悅於2021年全力發展「卓悅香港貓」(「 Hong Kong Mall 」)香港購物平台,除化粧品外,集團積極引入更多生活百貨、健康產品及小家電等,以豐富集團的多元產品組合,為本港及中國內地客戶帶來 「Beauty, Health, Beautiful Life」 的美好體驗,同時協助本港商家進軍內地市場。卓悅已從傳統的零售商升級為全球首屈一指的電子商務企業,集團秉承「客戶第一」的理念,致力為消費者提供國際化產品和專業服務。



有關卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司(股份代號: 653.HK)為香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團,現於香港及澳門共設有25間綫下零售店,卓悅香港貓(「 Hong Kong Mall 」)香港購物平台觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅現時自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。



關於中國移動香港有限公司

中國移動香港有限公司(簡稱「中國移動香港」)隸屬中國移動有限公司(簡稱「中國移動」,世界500強排名第65位,香港聯交所股份代號:941;紐約證券交易所股份代號:CHL)於1997年1月正式提供服務,成為全港首個PCS流動網絡商。



作為全球最多客戶流動網絡品牌*,公司透過5G、4G LTE及3GHSPA等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務,包括話音、數據、IDD及國際漫遊等,並一直致力發展5G與人工智能、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合,幫助各行各業實現5G的應用,推動大灣區智慧城市群建設與發展。



* 中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2019年12月31日,中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。



傳媒查詢:

意博文化



Joanne Wong

電話:9189 3134



Sherry Ren

電話:5422 5210





話題 Press release summary



部門 消费者, 金融

