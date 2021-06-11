Friday, 11 June 2021, 08:16 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康與康哲藥業簽署戰略合作備忘錄 發揮醫美上下游協同效應 共同促進行業之醫學產品及人才發展

香港, 2021年6月11日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）與康哲藥業控股有限公司（「康哲藥業」；香港聯交所股份編號：867）聯合宣佈，集團與康哲藥業附屬公司訂立戰略合作備忘錄，內容包括但不限於以香港為起點建立醫學美容藥物及產品營銷中心，以及探索建立醫學美容註冊醫生之培訓教育平台，並進一步構建全國醫學美容醫生合夥人平台。



醫思健康為立足於大灣區之香港最大非醫院醫療服務供應商，提供醫療、美學醫療及保健養生服務。康哲藥業集團為一家全球創新驅動，聚焦中國市場的專業醫藥企業，擁有二十餘年已被驗證的成功的多科室藥品推廣經驗，並在專科領域縱深發展的同時不斷擴張邊界，佈局前沿的皮膚管理和醫美技術相關產品集群。根據備忘錄，雙方將以香港為起點先行設立及經營醫學美容藥物營銷中心，在香港進行有關康哲藥業之有關醫學美容藥物及相關產品之分銷及營銷；及建立醫學美容註冊醫生之醫學美容培訓教育平台，並探索進一步搭建全國醫學美容醫生合夥人平台，冀聯動醫學美容產業上游及下游產業，促進行業醫學美容產品合規化，助力醫學美容專業人才市場化，及醫學美容服務規範化。



就此次戰略合作，康哲藥業擬注入其藥品研發平台上的藥物資源，以及相關醫學美容藥物在香港地區代理分銷權；醫思健康則擬注入其數碼營銷系統、註冊醫生專業團隊、營銷網紅梯隊、明星代言人資源，及其作為醫療及醫美行業市場領導者之品牌影響力。此外，通過利用康哲藥業於中國之龐大醫生網絡，及醫思健康之醫學美容行業專業經驗，雙方將建立醫學美容相關內容之教育培訓中心，培養及認證新一代醫學美容人才，並積極探索形成全國性之醫學美容醫生合夥人事業平台。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「集團很榮幸可與康哲藥業建立長期戰略合作夥伴關係，雙方將充分發揮各自優勢，實現強強聯合。過去數年醫思健康的優秀業績亦持續證明集團在大灣區乃至全國地區的品牌力與運營力，我們希望此次合作能夠加速集團在中國內地市場精準佈局的步伐，通過把往績成功運營系統複製化，把集團醫學美容業務發展推向另一高峰。有見於中國醫學美容市場強勁的增長潛力，以及中國市場合規醫美藥物及醫美人才之空缺，集團認為此次合作能夠促進行業上下游之寶貴協同效應，從而帶領行業藥物以及醫療人才之發展，為國內對高質量合規化醫美服務之殷切需求帶來行業痛點的改革。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



關於康哲藥業

康哲藥業控股有限公司是一家全球創新驅動，聚焦中國市場的專業醫藥企業，致力於提供有競爭力的產品和服務，滿足中國尚未滿足的醫療健康與美的需求。



康哲藥業專注於佈局全球首創，或擁有創新製劑、創新給藥方式等以達到同類治療效果最佳、或最安全、或最具效益比的創新產品，已佈局創新等級較高、市場潛力大、有競爭差異性優勢的創新產品管線。同時擁有已被驗證的成功的藥品商業化經驗及強勁的專業學術推廣能力，為眾多在售藥品創造了領先的市場地位。在強產品力、強學術推廣力和精細化內部管理體系的共同驅動下，康哲藥業成為中國運營管理效率最高的藥企之一。



康哲藥業憑藉自身優勢，在多個專業領域縱深發展的同時不斷擴張業務邊界，快速推進皮膚醫美（康哲美麗）以及大健康（康哲健康）新業務的發展。康哲美麗專注皮膚疾病用藥和醫學美容業務的發展，致力於成為中國最大、最專業的皮膚醫美健康管理公司。康哲健康以醫用理念、高標準嚴選功效性、成分獨特、優質的全球健康產品，通過一站式跨境電商選購平臺，助力中國消費者改善身體的亞健康狀態。



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