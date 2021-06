Thursday, 10 June 2021, 19:38 HKT/SGT Share:

來源 NetDragon Websoft Holdings Limited 普羅米休斯於美國及歐洲、中東和非洲地區蟬聯互動平板顯示屏的市場領導者

香港, 2021年6月10日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者– 網龍網絡控股有限公司(「網龍」或「本公司」,香港交易所股份代號:777)欣然宣布,根據Futuresource Consulting 的2021 年第一季度全球互動顯示屏市場報告,網龍的旗艦課堂技術子公司普羅米休斯(Promethean®)蟬聯互動顯示屏技術的全球領導者。



隨著全球各地的教育系統開始逐步掌握及適應遠程與混合式學習的模式,全球對教室互動顯示屏的需求保持強勁。根據Futuresource Consulting 2021 年第一季度報告,互動顯示屏的銷售額同比增長 74%,創歷年第一季度新高。隨著世界各地的學校逐漸適應混合式學習的新常態,互動白板和互動平板顯示屏仍然是K-12 課堂中最符合教師需求的其中一種教學工具,使教師可以在任何環境下創建互動的課堂,並且令課堂更加生動。



截至2021 年3 月31 日的過去12 個月中,普羅米休斯在除中國外的全球互動平板顯示屏中小學教育市場佔有率為23.3%,並且在美國、英國和德國進一步擴大了市場份額。 2021 年第一季度,普羅米休斯在美國繼續保持強勁的表現,在中小學教育市場取得 32.4% 的市場份額。



普羅米休斯能在2021年第一季度保持成功,全因其ActivPanel® 元素系列互動平板擁有增強的個性化功能和安全性,為教師提供更大靈活度,也讓IT系統管理者更有效管理整個系統。普羅米休斯首席營收官Chris Hand 表示:「由於世界各地正處於恢復常態的初期,普羅米休斯將繼續致力於確保教育工作者、學生和家長無論身處何地或擁有多少資源,都能獲得卓越的學習體驗。隨著供應商、分銷商和合作夥伴對未來發展更加樂觀,加上來自學校的強勁需求,憑藉ActivPanel元素系列等互動學習解決方案,我們非常自豪可以成為這一領域的全球市場領導者。」



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司(香港交易所股份代號:0777)是全球領先的互聯網社區創建者,在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績,覆蓋用戶數以億計,包括建立中國首個網絡遊戲門戶-17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台-91無線。



網龍成立於1999年,成功自主研發多個著名的旗艦遊戲,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。此外,網龍近年積極擴展在線教育業務,管理層秉承「打造全球最大的在線學習社區」的願景,旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多信息請訪問 www.netdragon.com。



關於普羅米休斯

普羅米休斯是教育工作者和創新者的真正合作夥伴,二十多年來幫助人們一起學習和成長。我們相信合作探索是學習體驗的核心。我們屢獲殊榮的互動顯示屏和授課軟件解決方案將學習和工作空間轉化為創新、緊密聯繫的環境,以促進共同的成功。普羅米休斯總部位於華盛頓州西雅圖,在全球設有辦事處,是網龍網絡控股有限公司(香港交易所股份代號:0777)的子公司。更多信息請訪問 PrometheanWorld.com。



Promethean®和ActivPanel®是普羅米休斯在美國、歐洲和全球很多其他國家的商標或註冊商標。



