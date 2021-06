安樂工程為香港科學園引入城中首個自動智能泊車系統

香港, 2021年6月2日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司(股份代號:1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或「集團」)為香港科學園引入全港首個配備電動車充電設施的自動泊車系統 – 「智動泊」。揉合了創新的「自動導向車」(Automated Guided Vehicle,簡稱「AGV」)技術、電動車充電設施及內部研發的手機應用程式,該系統能大大提升停車場的容量,通過全自動化操作為用戶帶來更安全、更輕鬆的泊車體驗。該項目現開放予科學園園區公司率先試用,為日後停車場的全面營運作充分準備。



安樂工程參與香港科學園引入首個自動智能泊車系統。



駕駛者只需把其車輛停泊在指定停車艙,系統便會自動代為泊車,省卻尋找車位及泊車時間。



安樂工程研發了專用的手機應用程式,供用戶預約取車及查看其車輛狀況,從而提升用戶體驗。



「智動泊」乃使用機械人技術的全自動化泊車系統。融合了AGV技術,駕駛者無需再四處尋找泊車位置,只要將車輛駛至指定停車艙內,並按照泊車及提取介面(PRP)上的指示進行操作,系統將自動代為泊車。在AGV將車輛連卡板一併運送至由系統分配的泊車位置之前,停車艙會為車輛進行掃描,以確保車廂內沒有任何生物。



憑藉安樂工程在信息和通訊技術方面的經驗,集團為該項目研發了專用的「智動泊」手機應用程式,提供更加簡易安全的服務,從而提升用戶體驗。此應用程式具有度身設計的路線規劃和取車管理功能,提高泊車效率,而用戶更可利用此手機程式預設取車時間及查看其車輛狀況,非常切合繁忙都市人的需要。



除手機應用程式外,安樂工程還提供領先的電動車充電解決方案,在每個泊車卡板上配備創新的充電裝置,為用戶帶來更多便利。停車場的創新元素還包括全自動化系統操作,能減低因照明及通風設備而產生的能源消耗,以提高節能效果、嚴格的保安和安全標準,以及為打造綠色城市減低二氧化碳排放的環保方案。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「我們很榮幸能為香港率先推出這項首創的智能泊車系統。安樂工程多年來一直為香港引進創新技術,我們新研發的『智動泊』正好配合政府的《香港智慧城市藍圖2.0》,能夠解決香港長遠的土地供應短缺問題,並提升本地長遠的可持續發展。」



「憑著我們的『新科技』、『新市場』及『新業務模式』長遠策略,香港科技園項目標誌著集團業務拓展的另一個里程碑。我們亦積極拓展其他智能運輸商機,其中包括不停車繳費系統和交通管制監察系統。展望未來,我們將秉持把香港打造為世界級智慧城市的使命,在資訊、通訊及屋宇科技(ICBT)領域中進一步探索潛在發展空間。我們亦將透過內部研發團隊積極推動創新技術發展,努力為提高經濟效益和營運效率作出重大貢獻,在增強我們的競爭優勢的同時,致力為我們的股東帶來更高的回報。」潘博士總結。



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。





