首程控股(0697.HK)擬派息7.8億港元 八年持續分紅60億港元夯實長期價值邏輯

香港, 2026年3月27日 - (亞太商訊) - 在港股市場中，真正能夠持續贏得投資人信任的，不只是階段性的業績增長，更是將經營成果穩定轉化為股東回報的能力 。根據首程控股(0697.HK)最新披露的2025年全年業績報告，公司擬分紅7.8億港元，對應年度平均市值派息率約5.6% 。若將時間拉長，自2018年戰略轉型以來，公司持續推進業務轉型與結構優化，盈利能力與現金流質量不斷提升，已連續多年保持穩定分紅，八年累計分紅規模約60億港元，投資邏輯正從「成長預期」進一步走向「成長與回報並重」 。

值得關注的是，這一分紅並非依賴高槓桿或短期透支，而是建立在資產負債表改善、經營質量提升和現金流優化基礎上的主動回報 。截至2025年12月31日，公司銀行結餘及現金為36.71億港元，借款總額為9.79億港元，現金對有息負債覆蓋倍數約為3.75倍，顯示出較強的分紅可持續性和財務安全邊際 。

過去八年，首程控股逐步形成以停車資產管理、產業空間管理、REITs投資與股權投資為核心的智能基礎設施資產服務體系，構建起「運營提效+資產管理+資本循環」的複合模式 。停車、園區等成熟業務持續提供穩健現金流，成為公司分紅的現實底盤；REITs投資、機器人生態及新興產業基金，則進一步打開了收益兌現與估值提升空間 。

其中，機器人業務正成為首程控股未來長期價值的重要增量 。近年來，公司圍繞「投資+運營+生態」持續完善機器人佈局，系統投資多家頭部機器人企業，並通過場景導入、渠道建設和產業服務，推動項目由技術驗證走向商業落地 。隨著相關企業融資提速、估值提升乃至邁向IPO，機器人板塊有望持續增強公司中長期利潤釋放與股東回報能力 。

更值得一提的是，在最新主席報告書中，主席趙天旸明確表達了對投資人的「感恩」，並繼續強調「為投資人創造長期價值」 。這一表述並非簡單態度宣示，更釋放出清晰信號：首程控股正把股東回報與長期主義放在更加重要的位置 。對市場而言，八年持續分紅的意義，也早已超越一次利潤分配本身，而是在複雜週期中，為長期資本提供更具確定性的信心錨點 。

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