中創新航航空級電池量產下線 率先實現飛行汽車電池規模化交付

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香港, 2026年3月26日 - (亞太商訊) - 3月25日，小鵬匯天 X3-F（陸地航母）飛行汽車所搭載的頂流圓柱電池系統在中創新航成都工廠量產下線。據了解，此次下線的動力電池產品應用了中創新航全球首創的「頂流圓柱」電池技術。該「頂流」高能飛行電池，能量密度達360Wh/kg，是行業能量密度最高的固液混合圓柱電池，在高安全性、高功率密度與高能量密度之間實現了卓越平衡，嚴格滿足航空級安全標準，將配套應用於小鵬匯天多款飛行汽車。
雙方合作始於2022年，中創新航助力小鵬匯天完成了全球首個電動垂起飛行汽車的首飛。在歷經了一系列嚴苛驗證之後，中創新航電池產品的可靠性得到了充分檢驗。以此為契機，中創新航組織優勢科研力量，重點佈局下一代「頂流圓柱」電池，針對一系列基礎科學和技術難題組織了專項攻關，並牽頭聯合小鵬匯天等優勢單位獲得國家重點研發計劃項目支持，切實推動了相應航空動力電池本徵安全與高比能技術的國際領先。基於此，雙方於2025年4月簽署深化戰略合作協議，確立下一代機型的獨家供應關係。
從牽頭國家重點研發計劃攻關「頂流圓柱」技術，到此次飛行汽車電池率先實現量產落地，中創新航在前瞻性新興賽道的佈局正加速兌現。多元化應用場景中的商業化能力的持續夯實，為其在下一代能源技術競爭中打開了新的增長空間。
話題 Press release summary
部門 通用汽车, 环境, ESG, 替代能源, EVs, Transportation, Manufacturing
http://www.acnnewswire.com
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