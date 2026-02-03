中創新航發佈盈喜 預期2025全年淨利潤同比大幅上升140%至160% 盈利能力遠超預期

香港, 2026年2月28日 - (亞太商訊) - 中創新航科技集團股份有限公司（「中創新航」或「公司」，股票代碼：3931.HK）發佈盈利預喜公告，預期於截至2025年12月31日止年度錄得淨利潤為介乎約人民幣2,025百萬元至人民幣2,193百萬元，較去年同期淨利潤約為人民幣844百萬元上升約140%至160%。預期增長主要來自公司領先技術產品在乘用車、商用、儲能等領域的持續高增長。

中創新航表示，公司堅持動力儲能雙驅動、積極推進全球化佈局。2025年，公司各業務板塊均實現快速增長，動力、儲能雙雙位居全球前四，市場份額持續增長，頭部企業的地位更加穩固。動力電池領域，公司憑藉卓越的產品實力，成功獲得多家國際主流車企訂單，並在高端車型市場取得顯著增長；商用車動力電池交付量實現數倍級增長，遠超預期，重卡等業務的成功佈局進一步鞏固了公司在商用業務領域的競爭優勢。儲能領域同樣保持強勁發展勢頭，電芯出貨量再次實現倍數級增長，並在全球重大市場斬獲多個標杆項目。伴隨著全球化佈局的持續提速與客戶需求的快速增長，公司新一輪產能規劃正快速落地，為全球化交付能力提供了有力支撐。公司業務的快速拓展與全球化佈局的持續深化，成為收入大幅增長的關鍵驅動力。

作為電池專家，公司始終秉持技術創新的理念，持續鞏固產品與技術的領先地位。年內，公司攜「頂流」電池持續引領技術前沿，5C超快充鐵鋰電池成功配套小鵬全系新車；400Wh/kg固液混合電池已實現裝車試點；全固態電池性能優越、生產線貫通投用；高功率磷酸鐵鋰大圓柱電池實現PHEV車型大規模量產配套；314Ah二代長循環儲能電芯憑藉15,000次的超長壽命獲得全球客戶高度認可；新一代「至久」588Ah、600Ah+儲能大電芯產品順利進入量產階段。同時，公司大力探索新興市場，高比能、高安全高鎳圓柱電池已量產配套頭部eVTOL機型，全固態電池在機器人、eVTOL領域已得到應用。公司秉持技術創新驅動增長的核心理念，依託成熟的技術平台與全球化產能佈局，實現了全場景業務佈局，為未來利潤的持續增長注入強勁動能。

關於中創新航集團有限公司

中創新航（3931.HK）是專業從事鋰電池、電池管理系統及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的新能源高科技企業。作為電池專家，公司致力於構建全方位能源運營體系，為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。

目前，公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地，完成全方位國內產業佈局，同時已設立歐洲產業基地、泰國產業基地，大力拓展海外產業佈局，打造擁有規模化智能製造實力的國際化領先企業。

