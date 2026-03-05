TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES 成功開發出世界首創在100度左右具有較高的氫氣過濾性能之高性能濾氫鈀膜



東京, 2026年3月5日 - (亞太商訊) - 以TANAKA的產業用貴金屬展開事業的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.（總公司：東京都中央區，執行總裁：田中 浩一朗）宣布成功開發出可於100℃左右的低溫範圍內使用的濾氫鈀（Pd）合金膜「HPM-L111」。本產品是世界首創※１，在100℃左右的低溫範圍內具有較高的氫氣過濾性能的金屬膜。樣品將於2026年3月5日（四）以後開始提供。關於數量，最多每月可提供約100片。 本產品將在2026年3月11日（三）至13日（五）於千葉工業大學舉行的公益社團法人日本金屬學會「2026年春季（第178屆）演講大會」的會議上進行發表。另外，將在2026年3月17日（二）至19日（四）於東京國際展覽中心舉行的「H2 ＆ FC EXPO 氫能與燃料電池展」，進行產品及展示板的展示。 濾氫鈀（Pd）膜「HPM-L111」 濾氫鈀膜是將具有吸儲和過濾氫氣特性的鈀合金加以薄膜化的產品，用於分離和純化高純度氫氣。一般來說，要以金屬膜實現過濾氫氣，需要在高溫（300℃以上）下進行。這次，TANAKA透過對膜表面進行特殊處理，成功開發出即使在100℃以下的低溫範圍內也能發揮出較高的氫氣過濾性能的金屬膜。 利用金屬膜進行氫氣純化的課題及「HPM-L111」的研發背景 以往產品的「PdCu40」（鈀含有率60％，銅含有率40％的合金）在PdCu系合金膜中具有最高水準的氫氣過濾性能。不過，要發揮原本具有的性能，需要在400℃左右的高溫範圍內使用，額外追加的加熱設備等所增加的成本成為多年來的課題。近年來，隨著氫氣相關技術的發展，在100°C以下的低溫範圍內透過金屬膜進行濾氫的需求日益增長。另一方面，由於金屬膜通常在200℃以下時氫氣從表面向內部滲透的速率會減慢，導致以往金屬膜的氫氣過濾性能顯著下降，在實際應用上帶來了課題。 為了解決這些課題，「HPM-L111」採用了TANAKA多年來在貴金屬材料研發所累積的獨家表面處理技術。透過在膜表面形成細微的凹凸結構，並擴增比表面積，提高氫氣的滲透速率，實現了在100℃以下的低溫範圍內氫氣過濾性能的大幅提升。 「HPM-L111」的特色 在100℃左右的低溫範圍內發揮較高的氫氣過濾性能

世界首創可在100℃左右的低溫範圍內進行高純度氫氣純化的金屬膜

可望有助於氫氣感測器的高精度化

可高速去除機器內部所產生的氫氣 以往產品「PdCu40」的剖面圖 「HPM-L111」的剖面圖 品名 厚度 寬度 長度 建議溫度 預計用途 HPM-H310

（PdCu40） >10μm <120mm <100mm 400°C ・氫氣純化 HPM-H211

（PdCu39） >10μm <120mm <100mm 300°C ・氫氣純化 HPM-L111 >10μm <35mm <85mm 100°C ・氫氣感測器

・燃料電池

・真空設備的氫氣去除

・氫氣純化 「HPM-L111」與以往產品的比較及建議用途一覽 HPM-L111的氫氣滲透係數的溫度依賴性 在100℃以下低溫範圍內進行的高純度濾氫用途，預計會有氫氣感測器、燃料電池以及真空設備的氫氣去除等。在氫氣感測器方面，阻隔不必要的氣體有助於提升檢測精度；在真空設備等方面，則可在保持接近常温與低溫的稼動環境的同時，進行內部氫氣的去除。此外，透過省去以往不可或缺的300℃以上的加熱程序，減少加熱能量，對實現碳中和做出貢獻。TANAKA將透過提供本產品，支持打造綠色且高效率的氫能社會。 （※1）：截至2026年3月5日，經本公司調查（摘自濾氫薄膜的專利和論文調査） 關於TANAKA TANAKA自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍以貴金屬為中心，並以此展開廣泛活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的TANAKA，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，並提供資產用與珠寶用的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。2024年度（2024年12月止）的合併營業額為8,469億日圓，擁有5,591名員工。 產業事業全球網站

https://tanaka-preciousmetals.com 產品諮詢表

TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/ 新聞媒體諮詢處

TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/ 新聞稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20260305_CT.pdf



