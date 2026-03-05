Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, March 5, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 5 March 2026, 10:00 HKT/SGT
來源 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES 成功開發出世界首創在100度左右具有較高的氫氣過濾性能之高性能濾氫鈀膜
在100度的低溫範圍內，仍可透過高純度且較高的濾氫速率進行氫氣純化與分離

東京, 2026年3月5日 - (亞太商訊) - 以TANAKA的產業用貴金屬展開事業的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.（總公司：東京都中央區，執行總裁：田中 浩一朗）宣布成功開發出可於100℃左右的低溫範圍內使用的濾氫鈀（Pd）合金膜「HPM-L111」。本產品是世界首創※１，在100℃左右的低溫範圍內具有較高的氫氣過濾性能的金屬膜。樣品將於2026年3月5日（四）以後開始提供。關於數量，最多每月可提供約100片。

本產品將在2026年3月11日（三）至13日（五）於千葉工業大學舉行的公益社團法人日本金屬學會「2026年春季（第178屆）演講大會」的會議上進行發表。另外，將在2026年3月17日（二）至19日（四）於東京國際展覽中心舉行的「H2 ＆ FC EXPO 氫能與燃料電池展」，進行產品及展示板的展示。

Palladium (Pd) hydrogen permeable membrane
濾氫鈀（Pd）膜「HPM-L111」

濾氫鈀膜是將具有吸儲和過濾氫氣特性的鈀合金加以薄膜化的產品，用於分離和純化高純度氫氣。一般來說，要以金屬膜實現過濾氫氣，需要在高溫（300℃以上）下進行。這次，TANAKA透過對膜表面進行特殊處理，成功開發出即使在100℃以下的低溫範圍內也能發揮出較高的氫氣過濾性能的金屬膜。

利用金屬膜進行氫氣純化的課題及「HPM-L111」的研發背景

以往產品的「PdCu40」（鈀含有率60％，銅含有率40％的合金）在PdCu系合金膜中具有最高水準的氫氣過濾性能。不過，要發揮原本具有的性能，需要在400℃左右的高溫範圍內使用，額外追加的加熱設備等所增加的成本成為多年來的課題。近年來，隨著氫氣相關技術的發展，在100°C以下的低溫範圍內透過金屬膜進行濾氫的需求日益增長。另一方面，由於金屬膜通常在200℃以下時氫氣從表面向內部滲透的速率會減慢，導致以往金屬膜的氫氣過濾性能顯著下降，在實際應用上帶來了課題。

為了解決這些課題，「HPM-L111」採用了TANAKA多年來在貴金屬材料研發所累積的獨家表面處理技術。透過在膜表面形成細微的凹凸結構，並擴增比表面積，提高氫氣的滲透速率，實現了在100℃以下的低溫範圍內氫氣過濾性能的大幅提升。

「HPM-L111」的特色

  • 在100℃左右的低溫範圍內發揮較高的氫氣過濾性能
  • 世界首創可在100℃左右的低溫範圍內進行高純度氫氣純化的金屬膜
  • 可望有助於氫氣感測器的高精度化
  • 可高速去除機器內部所產生的氫氣
以往產品「PdCu40」的剖面圖
以往產品「PdCu40」的剖面圖
「HPM-L111」的剖面圖
「HPM-L111」的剖面圖

 

品名

厚度

寬度

長度

建議溫度

預計用途

HPM-H310
（PdCu40）

>10μm

<120mm

<100mm

400°C

・氫氣純化

HPM-H211
（PdCu39）

>10μm

<120mm

<100mm

300°C

・氫氣純化

HPM-L111

>10μm 

<35mm

<85mm

100°C

・氫氣感測器
・燃料電池
・真空設備的氫氣去除
・氫氣純化

「HPM-L111」與以往產品的比較及建議用途一覽
Temperature dependence of HPM-L111's hydrogen permeability coefficient
HPM-L111的氫氣滲透係數的溫度依賴性

在100℃以下低溫範圍內進行的高純度濾氫用途，預計會有氫氣感測器、燃料電池以及真空設備的氫氣去除等。在氫氣感測器方面，阻隔不必要的氣體有助於提升檢測精度；在真空設備等方面，則可在保持接近常温與低溫的稼動環境的同時，進行內部氫氣的去除。此外，透過省去以往不可或缺的300℃以上的加熱程序，減少加熱能量，對實現碳中和做出貢獻。TANAKA將透過提供本產品，支持打造綠色且高效率的氫能社會。

（※1）：截至2026年3月5日，經本公司調查（摘自濾氫薄膜的專利和論文調査）

關於TANAKA

TANAKA自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍以貴金屬為中心，並以此展開廣泛活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的TANAKA，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，並提供資產用與珠寶用的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。2024年度（2024年12月止）的合併營業額為8,469億日圓，擁有5,591名員工。

產業事業全球網站
https://tanaka-preciousmetals.com

產品諮詢表
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/

新聞媒體諮詢處
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/

新聞稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20260305_CT.pdf 



