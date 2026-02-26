君聯資本所投企業海致科技在港交所成功上市

香港, 2026年2月26日 - (亞太商訊) - 2月13日，聯想控股（03396.HK）旗下君聯資本所投產業級AI智能體龍頭企業海致科技（02706.HK）在香港聯交所成功上市。

海致科技成立於2013年，專注於通過圖模融合技術，開發Atlas圖譜解決方案及產業級智能體，並提供產業級人工智能解決方案。公司依託自主可控的高性能圖計算核心技術，致力於為大語言模型提供準確、可追溯、可解釋的知識增強，有效解決AI幻覺問題，推動企業級AI應用的規模化落地。

海致科技是國家高新技術企業，獲得近百項知識產權。公司總部位於北京，在深圳、上海設有研發中心，業務已覆蓋全國26個省級行政單位，服務超過360家客戶，涵蓋金融、能源、智能製造、交通、醫療、公共服務等領域的百余個應用場景。

根據弗若斯特沙利文報告，按2024年營業收入計算，海致科技在中國產業級AI智能體提供商中排名第五，並在以圖為核心的AI智能體細分市場中佔據約50%的份額，穩居第一。公司也是行業內首家通過知識圖譜有效減少大模型幻覺的企業。

海致科技構建了以"圖計算能力"、"圖模融合技術"和"多行業應用專長"為核心的技術壁壘，自主研發的AtlasGraph圖數據庫曾打破世界性能紀錄。招股書顯示，該公司已積累近百項知識產權，其全棧解決方案在反欺詐、智能營銷、風險識別、數據治理及智能製造等多類場景中實現落地，並展現出強大的產業賦能價值。

君聯資本於2016年、2019年、2020年、2023年先後用美元和人民幣五只基金持續投資海致科技，並成為公司最大的機構股東，堅定支持了其從可視化軟件和知識圖譜，到圖數據庫基礎軟件和企業數智化AI賦能平台，再發展成為基於新一代生成式大模型和圖模孿生的、中國領先的產業AI基礎設施供應商。

投資後，君聯資本充分發揮在科技領域的產業生態資源，在海致科技戰略定位、人才組織建設、重點行業拓展等方面提供了持續支持，助力公司夯實技術領先性並加速商業化進程。

君聯資本總裁李家慶表示：海致科技的成功上市，標誌著其在圖計算與AI融合的產業級賽道中已建立起顯著的領跑優勢。憑藉原創的圖模融合技術，海致科技有效破解了大模型在企業關鍵場景中"不敢用、不好用"的落地難題，為企業提供了可信、可靠、可落地的智能化引擎。期待海致科技以上市為契機，持續深化技術融合、拓展行業生態，成為推動中國產業智能化轉型的核心力量，為千行百業的數字化轉型與效率提升貢獻力量。

君聯資本對全球人工智能技術驅動的新趨勢、新機遇高度關注，積極佈局"人工智能+"，重點關注以下幾個投資方向：第一是人工智能應用，如具身智能、AI+金融、AI+教育，以及AI賦能的各類終端產品和服務；第二是人工智能大模型產業，包括基座大模型和行業/垂類大模型；第三是人工智能基礎設施，包括人工智能晶片、智能計算平台和數據/工具等方向。

近年來，君聯資本通過現有基金組合及資金端生態協同，在人工智能產業生態的基礎設施層、模型和技術層、應用層，共計投資了超過70家企業，包括科大訊飛（002230.SZ）、智譜華章（02513.HK）、昆侖芯、無問芯穹、自變量機器人、實在智能等。在"人工智能+"領域，君聯資本長期圍繞"大難長"方向進行科創佈局，並持續深耕，致力於構建貫通自主創新、產業鏈生態構建與科技金融服務的"新質創投樣本"。

來源：君聯資本微信公眾號、聯想控股微空間

