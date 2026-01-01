愛芯元智上市 聯控（3396.HK）旗下聯想之星開年收穫3個IPO



香港, 2026年2月11日 - (亞太商訊) - 2月10日，愛芯元智（0600.HK）在港上市，成為中國邊緣AI芯片第一股，此次IPO發行價28.2港元，盤中市值超過165億港元。作為愛芯元智首次對外融資的投資人，聯想控股（3396.HK）旗下聯想之星也收穫了半導體芯片領域首個IPO。 不久前，小核酸藥物公司瑞博生物（6938.HK）和手術機器人公司精鋒醫療（2675.HK）也成功登陸港股。伴隨愛芯元智上市的鑼聲，聯想之星開年伊始已見證3家被投企業成功登陸資本市場。這家深耕硬科技十餘年的早期投資機構，正迎來屬於自己的集中收穫季。「祝賀愛芯元智成功上市，憑借智慧城市和智能駕駛雙輪驅動，他們已經成長為邊端側AI芯片平台型企業。作為半導體芯片行業為數不多的女性創業者，仇肖莘強大的學習和迭代能力令人印象深刻。」在聯想之星總裁、主管合伙人王明耀看來，通過陪伴這家半導體芯片公司從起步到上市，聯想之星對半導體芯片的投資邏輯和策略也獲得成功驗證。 聯想之星投她 收穫首個半導體芯片IPO 這是一個投資人與創業者相互成就的故事。 時間回到2019年，判斷AI在應用層面將迎來爆發後，在半導體行業深耕二十多年的仇肖莘，選擇以客戶集中度較低但前景同樣開闊的邊緣側和端側AI芯片為切入點，最終創立了愛芯元智。 在仇肖莘看來，隨著AI與芯片技術的發展，「雲邊端」三者的結合構成了人工智能的新基建，「通過建設這些基礎設施，能夠讓AI真正地深入到各行各業，然後到普通大眾的日常生活中去。」 那個時候，系統佈局人工智能多年的聯想之星，也在長期關注半導體芯片。一個偶然的機會，剛成立不久的愛芯元智進入這家早期投資機構的視野，由此開啟了一段投資人長期陪伴創業公司成長的旅程。 早在2019年10月，聯想之星團隊就開始接觸愛芯元智。作為中國半導體行業為數不多的女性創業者，仇肖莘首次與聯想之星執行董事張琪見面時，這位行業資深老兵便給後者留下極其深刻的印象。 「她不僅擁有深厚的技術積澱，還管理過數千人的工程師團隊。」一番交流下來，張琪除了近距離感受到仇肖莘平易近人，還發現她對半導體行業有非常深入的認知，「她對AI和半導體產業的深入理解，給了我非常多的啟發。」 之所以能夠深入洞察行業，離不開仇肖莘令人驚艷的職業履歷。碩士從清華大學畢業後，她又拿到美國南加州大學電子工程博士學位，並曾先後擔任美國AT&T Bell Labs首席科學家、美國博通公司副總裁以及紫光展銳首席技術官等職務。 在仇肖莘的帶領下，愛芯元智很快組建了從芯片設計、驗證、質量控制到供應鏈管理的全功能團隊，核心成員均參與過10顆以上芯片的設計和生產，同時還自研了愛芯智眸AI-ISP和愛芯通元混合精度NPU兩大核心技術。 「這家公司從一開始就是軟硬協同設計，擁有獨創性的算法和硬件IP。團隊算法know-how與芯片工程化能力相得益彰，突破了端側AI芯片的設計局限。」據張琪透露，聯想之星很快便開始推進對愛芯元智的盡調事宜，最終於2020年3月在線上通過了投資決策。 這也意味著，在拿出2000萬元投資愛芯元智後，聯想之星成為對方首次對外融資的投資人。與此同時，愛芯元智不僅是聯想之星第四期基金的首個項目，同時還成為這家早期投資機構當時單筆投資金額最大的人民幣項目。 在獲得聯想之星等投資的4個月後，愛芯元智推出了自研的第一代AI芯片。憑借行業首創的「黑光全彩」技術，這款AI芯片能讓夜晚拍攝的圖片呈現亮如白晝的效果。看到他們出色的表現，聯想之星又於2020年10月追投了這家公司1000萬元。 為了成為一家平台型芯片公司，在智慧城市領域進入收穫期後，愛芯元智又於2021年進軍智能駕駛，並計劃在未來將業務拓展到更廣闊的機器人市場。在仇肖莘看來，當產品在不同市場得到驗證後，那麼就能通過相同的底層技術去持續拓展細分市場。 這份多線作戰的決心和勇氣，讓聯想之星合伙人高天垚深感佩服，「雖然智能駕駛的市場更加龐大，但同時也需要更大的資金投入，不過愛芯元智在多個業務板塊都實現了很好的發展，最終讓公司體量得以快速增長。」 成立不到3年時間，這家公司便成功研發並量產了兩代四顆端側、邊緣側AI芯片。他們取得的亮眼成績，也超過了聯想之星的預期。沒有絲毫猶豫，這家早期投資機構又於2022年1月拿出3000萬元支持愛芯元智。 在資源對接、產品路線選擇及戰略制定等方面，聯想之星提供的幫助同樣讓愛芯元智獲益匪淺。據仇肖莘透露，雙方始終保持緊密溝通，當公司面臨一系列決策時，聯想之星都能給予有力支持。 從大公司的技術高管成功轉型為創業公司優秀的創始人，王明耀對仇肖莘強大的學習和迭代能力贊不絕口，「從我們長期的觀察來看，如果一個創業項目發展得很好，通常離不開投資人與創始團隊之間的良性互動。」 一路走來，愛芯元智已構建行業領先的智能計算平台，並全域賦能終端計算、智能汽車、邊緣計算、機器人等關鍵場景，同時驅動邊緣側、端側人工智能規模化落地與產業升級，芯片累計出貨近2億顆。 隨著愛芯元智成功上市，聯想之星不僅收穫了半導體芯片領域和第四期基金的首個IPO，同時還在財務方面獲得豐厚回報，為第四期基金良好的業績表現提供有力支撐。 「自上而下」打法 前瞻性系統佈局半導體芯片 這筆漂亮的投資回報，源於聯想之星的精准出手與持續重注。 對於聯想之星而言，在重投入、長週期、高門檻的半導體芯片行業擁有亮眼的投資命中率，離不開他們的獨特基因與長期積累。 早在2008年，聯想之星在聯想控股和中國科學院的支持下成立，旨在發現和培養科技創業人才，孵化科技創業企業，助力科技成果產業化。兩年後，他們又做起早期投資，開始系統佈局人工智能等前沿科技。 得益於「早期投資+深度孵化」的獨特模式，聯想之星通過「創業CEO特訓班」，還有中國科學院體系、國內高校和實驗室、產業公司以及海外等渠道，去深入挖掘優質項目，最終成功打造出自己獨有的根據地。 「以人工智能為切入點，不斷拓展在前沿技術領域的投資廣度和深度。」在高天垚看來，聯想之星通過在各領域形成優質投資組合作為細分根據地，不斷增加認知紅利和資源積累，最終形成正向循環。 沿著這樣的投資策略，聯想之星在十餘年的時間里，持續佈局了AI及AI應用、自動駕駛、半導體芯片、機器人/智能機器、商業航天、泛安全、能源科技等前沿科技方向的細分賽道。 在不斷深入投資前沿科技的過程中，聯想之星也在持續加大對人工智能的佈局力度，並長期將端側AI作為重點發力方向。據高天垚介紹，判斷人工智能的發展離不開數據的獲取與算力的突破後，他們從2015年便開始佈局半導體芯片。 隨著宏觀環境發生變化，聯想之星發現國產替代與自主可控變得更加重要。再加上下游場景的旺盛需求，意味著中國半導體芯片行業將迎來巨大的發展機遇。「後來決定加大投資力度時，我們還專門召開了一個研討會。」據王明耀透露，在半導體芯片行業，他們最終形成了「自上而下」的打法。 結合自身實際情況，聯想之星會通過分析宏觀經濟、產業政策、技術發展等大趨勢，再篩選出半導體芯片行業具有長期增長潛力的方向和環節，最終聚焦於高價值且價格合適的優質標的。 「我們在投資半導體芯片時，不是簡單地遵循『國產替代』的邏輯，而是會重點關注項目的創新程度。」高天垚直言，在半導體芯片行業，擁有新材料、新技術、新架構、新應用等新要素，才容易獲得新的機會。 在芯片半導體領域，聯想之星通過前瞻性系統佈局，在早期階段，圍繞高性能計算投資了愛芯元智、圖靈量子、億鑄科技、超摩科技、智傲通；圍繞AI基礎設施投資了極刻光核、思澈科技（已被收購）、玏芯科技；圍繞AI感知投資了靈明光子、博升光電、馭光科技（已被收購）、芯感通；圍繞5G基礎設施投資了芯樸科技、比科奇、極芯通訊、頻岢微電子；圍繞第四代半導體材料投資了富加鎵業。 如今，靈明光子已成長為高質量dToF傳感芯片和系統解決方案提供商，產品可廣泛覆蓋車載激光雷達及智能座艙傳感系統、智能手機等多種3D傳感器應用終端及場景……至於提供世界級的MCU產品及全套解決方案的思澈科技，不久前已被上市公司收購。此外，他們天使輪投的硅谷項目，也於2025年初被大廠並購。 不管是被投的快速成長，亦或是項目的成功退出，關鍵在於聯想之星對「人」和「事」的精准判斷。 「事為先，人為重，最重要的是人和事的匹配。」王明耀坦言，還是得看創業者適不適合做這件事，而半導體芯片行業適合精英創業。 「不管創業者具體做什麼事，我們通常還是會收斂到『人』這個維度。」 高天垚補充道。 以圖靈量子為例。2021年4月，聯想之星在這家公司天使輪融資時，果斷投資了對方2500萬元。雖然當時不少人認為量子計算離商業化落地很遠，但聯想之星卻更看重對方核心團隊的綜合實力。 在他們看來，創始人金賢敏作為上海交大量子實驗室主任，不僅是學術能力強大的科學家，還是富有創業激情和商業能力極強的創業者。此外，圖靈量子還擁有全球唯一同時具備「芯片制備+量子計算+光子計算+人工智能」技術的團隊。 目前，圖靈量子已經構建了「芯片+算法」雙輪驅動，打造了「自主可控技術+全鏈條IDM能力」，形成從技術研發到產業落地的完整閉環，同時還聯合上海交大、上海交大無錫光子芯片研究院打造了中國首條光子芯片中試線。 對於聯想之星而言，愛芯元智上市的鑼聲如同一聲響亮的發令槍。面對戰略價值不斷提高的半導體芯片行業，聯想之星有望收穫越來越多的半導體芯片IPO。 科創投資形成新格局 聯想之星迎來新篇章 在投早、投小、投科技成為行業共識前，聯想之星已在這條難而正確的道路上堅持多年。 「由於自身獨特的基因，我們會重點投資有意義、有價值、有技術含量的早期項目。」據王明耀透露，目前，聯想之星作為首輪機構投資的項目比例在70%左右。 在行業火熱前，聯想之星便已早早佈局。2010年，人工智能概念尚未流行時便開始系統佈局；2014年，以行業先行者的身份尋找自動駕駛項目；2015年，成為最早一批投資商業航天的機構……在可控核聚變爆火前，聯想之星也已提前入局。 對科創投資的長期實踐與深入觀察，讓王明耀在2024年敏銳察覺到，新質生產力的提出開啟了科創投資的新時代，「中國經濟結構正從傳統向創新轉型，同時國資以及政府配套政策為科創投資提供了穩定的基礎。」 基於這個精准的前瞻性判斷，聯想之星以敏捷的姿態主動出擊，提前加大了對科技屬性顯著的項目的投資力度。以人工智能為主線，他們2025年新投的十幾個項目科技屬性幾乎都拉滿了，覆蓋的也是深度關注的機器人、半導體芯片、低空經濟、腦機結合、新能源等方向。 雖然聯想之星佔據先發優勢，同時也積累了深厚的資源，但眾多投資機構的扎堆湧入，正讓中國科創投資的競爭變得愈發激烈，也給他們帶來了巨大的挑戰。 在科創投資新格局下，聯想之星給出的破局之法是——一方面，對市場尚未形成共識的賽道和項目進行提前佈局；另一方面，在已有共識的方向和領域投更新和投更精。 「現在很多投資機構都在投早、投小、投科技，所以我們需要更往前一步進行佈局。」在王明耀看來，投更新，是要在行業明確的趨勢和拐點到來之前，提前對具有創新要素的項目進行預判；投更精，是要在估值上漲的前提下，通過對項目進行橫向綜合比較，優中選優。 得益於對科創投資的深刻認知，以及在資源、人脈、團隊建設等方面的長期深耕，聯想之星正迎來屬於自己的集中收穫季。 成立至今，聯想之星已收穫13個IPO。據王明耀透露，聯想之星被投企業上市總數量很快會達到20家，「我們每一期基金的IRR都在20%以上，前三期基金DPI已回正，一期基金DPI已超過5。」 優異的投資回報和規範的運營標準，也讓聯想之星的新一期基金募資進展超預期順利，預計不久後將實現超募關賬。除了LP復投比例超過60%，他們新一期基金還獲得由國家發改委、財政部共同推動設立的國家創業投資引導基金出資，成為對方首批簽約基金。 按照聯想之星的規劃，新一期基金會重點關注AI+硬科技領域，包括具身智能、AI大模型、AI應用、AI基礎設施（芯片、算力、光傳輸、光傳感），還有低空經濟、核能科技、量子信息、醫療（智能化醫療器械、創新療法）等。 放眼望去，創業投資正在成為發展新質生產力的重要引擎，同時中國創投行業正在形成新的投資範式。在這場長達十年甚至更久的科創投資大潮中，聯想之星正在加速開啟屬於自己的新篇章。 來源：聯想控股微空間



部門 电子产品, 金融, 化学, 制药及生物技术, 健康与医药, Funds & Equities, Venture Capital & PE, Artificial Intel [AI], Legal & Compliance, Automation [IoT], Trade Finance, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

