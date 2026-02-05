TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES在接受委託製造體外診斷試劑等各種檢驗套組中 確立綜合式的解決方案體制

東京, 2026年2月5日 - (亞太商訊) - 專注於產業用貴金屬展開業務的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.（總公司：東京都中央區，執行總裁：田中 浩一朗）發表在接受委託製造包括體外診斷試劑在內之各種檢驗套組的業務中，確立可一次對應所有製程的綜合式的解決方案體制。

迄今為止，TANAKA持續負責的主要是從開發和製造檢驗套組到批量製造萃取液，而此次設置分注及包裝萃取液的生產線，並整建了從開發到製成最終產品可一貫在公司內部完成的體制。藉此得以削減外包與運送所耗費的成本和時間，並可在更短期間內提供高品質產品。

另外，預計於2026年3月新增導入最新型的自動組裝產線及萃取液分注設備，旨在進一步擴大生產能力和縮短前置時間。

TANAKA綜合式的解決方案體制

透過強化一貫生產體制實現彈性應對

透過確立此次綜合式的解決方案體制，從開發和製造檢驗套組到批量製造、分注、包裝萃取液的各個製程已可一貫接受委託。藉此，從客戶的開發階段到量產除了能夠持續支援之外，也可應對僅進行藥劑分注等個別製程的委託。

透過在自家公司內部完成的生產製程，進而實現進一步強化穩定供應和品質管理。

在廣泛疾病領域中檢驗套組的開發實績與推展實例

推出了可應對廣泛傳染病的體外診斷試劑，像是包含流感病毒與新型冠狀病毒等在內的呼吸道傳染病，以及登革病毒與茲卡病毒等。這些檢驗套組已可應對像是唾液、血液及尿液等多種檢體，協助醫療現場進行迅速且準確的診斷。

呼吸道傳染病 病媒蚊傳染病 婦產科 ・流感病毒

・腺病毒

・人類呼吸道融合病毒

・人類間質肺炎病毒

・新型冠狀病毒

・A群β型溶血性鏈球菌（鏈球菌） ・登革病毒

・茲卡病毒

・屈公病毒 ・驗孕試劑

TANAKA檢驗目標疾病領域的推展實例

技術基礎與今後展望

TANAKA自約2006年起開始研究開發體外診斷試劑，並持續培育以金（Au）膠體粒子為核心的技術。擁有多項使用免疫層析法以支援試劑提高性能的技術，像是蛋白質固定化技術、非特異性吸附抑制技術，以及抗原抗體反應增強技術等。而在ISO 13485的認證下，亦運用這些技術接受委託製造高品質檢驗套組。

今後將會運用這套綜合式的解決方案體制，也會在與合作夥伴企業進行協作的同時，致力於開發新的診斷試劑，為解決社會課題與推動醫療現場的進步作出貢獻。

關於TANAKA

TANAKA自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍以貴金屬為中心，並以此展開廣泛活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的TANAKA，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，並提供資產用與珠寶用的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。2024 年度（2024年12月止）的合併營業額為8,469億日圓，擁有5,591名員工。

產業事業全球網站

https://tanaka-preciousmetals.com

產品諮詢表

TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/

新聞媒體諮詢處

TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/

新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20260205_CT.pdf

Disclaimer:

ANY EXPRESS WRITTEN WARRANTY THAT TANAKA MAY ISSUE, IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY AS TO TANAKA’S MATERIALS AND PRODUCTS, EXTENDS ONLY TO THE INITIAL PURCHASER FROM TANAKA OR ITS AUTHORIZED DISTRIBUTOR, IS NOT TRANSFERABLE OR ASSIGNABLE, AND IS EXPRESSLY IN LIEU OF AND TANAKA EXPRESSLY DISCLAIMS TO THE EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW ANY OTHER WARRANTY, ORAL OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY ORAL OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

TANAKA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS) DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM THE SALE, INABILITY TO SELL, USE, OR LOSS OF USE OF ANY PRODUCT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY TANAKA, ITS EMPLOYEES, DISTRIBUTORS, DEALERS, OR AGENTS SHALL INCREASE THE SCOPE OF ANY WARRANTY OR CREATE ANY NEW WARRANTIES.

THE LIMITATIONS AS STATED HEREIN SHALL NOT PRECLUDE ANY LIABILITY WHICH UNDER APPLICABLE PRODUCTS LIABILITY LAW CANNOT LEGALLY BE PRECLUDED BY CONTRACT OR OTHERWISE.

NEVER USE THIS TEST KIT AS THE ONLY GUIDE TO MANAGE YOUR CONDITION OR ILLNESS. CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IF YOUR SYMPTOMS PERSIST OR BECOME MORE SEVERE, OR IF YOU ARE CONCERNED AT ANY TIME.

