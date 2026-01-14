生態賦能科技創新 聯想控股與所投企業共創AI生態



香港, 2026年1月14日 - (亞太商訊) - 1月8日，北京智譜華章科技股份有限公司（以下簡稱"智譜"）成功登陸港交所，成為"大模型第一股"，這不僅是其自身發展的里程碑，也是聯想控股生態賦能AI初創企業的典型案例之一。上市後智譜股價持續上漲，盤中一度突破千億市值。 基於對人工智能產業的長期關注，聯想控股體系（聯融志道基金、君聯資本、聯想創投）連續多輪投資智譜，並積極推動體系內產業公司與其展開深度合作，加速技術產業化進程。 除智譜外，過去一年成功登陸資本市場的多家AI相關企業，如摩爾線程、沐曦、小馬智行、希迪智駕、精鋒醫療等，也均獲得過聯想控股體系的早期投資支持。而上述企業的集中上市，也意味著聯想控股在AI領域的前瞻佈局正迎來進一步價值成長。 通過多層次體系化的科技創新，聯想控股已在人工智能領域深入佈局。 其中，聯想控股旗下聯想集團已將AI業務作為核心增長主線，取得了PC全球第一、高性能計算機全球第一、服務器全球第三的成績，並已發佈覆蓋全場景的超級智能體矩陣，成為其AI PC等智能終端產品的標配。此外，旗下聯泓新科、富瀚微等成員企業也在全力推動AI賦能業務發展，進一步助力AI在各行各業加速落地。 另一方面，聯想控股還致力於構建"AI+"應用生態圈，全體系累計投資AI企業超270家，是目前該領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構之一。 01 體系接續賦能 助力"大模型第一股" 在智譜成長背後的"明星"投資人團隊中，聯想控股體系佔據重要角色。 早在2022年OpenAI發佈ChatGPT之前，聯想控股旗下君聯資本便已成為智譜早期重要股東，深度參與智譜戰略規劃與生態構建。 2023年初，聯想控股本部投資團隊曾橫向對比了數十家基座大模型公司的技術產品，期間與智譜核心團隊進行了深入交流。隨後，聯想控股與部分相關企業多輪交叉驗證智譜產品後，通過旗下聯融志道基金接續加碼投資智譜。 此後，君聯資本（含其管理的社保基金中關村自主創新專項基金）又連續九次投資智譜，成為其最大的機構投資人。2025年初，聯想創投也參與智譜相關融資，成為其產業投資人。 投資之後，除提供戰略規劃、人才梯隊建設等幫助外，聯想控股還充分發揮自身產業資源及生態優勢，推動智譜大模型與聯想集團的PC、服務器、邊緣計算等全線產品深度適配，形成"硬件+大模型"的聯合解決方案，並迅速在製造、教育、城市治理等場景應用落地。 雙方的合作也加速了智譜的商業化進程。據招股書顯示，2022年-2024年，智譜收入分別為5740萬元、1.245億元、3.124億元，年復合增長率高達130%，成為少數已實現規模化收入與持續高增長的獨立大模型廠商。 02 前瞻佈局 所投AI企業集中IPO 除智譜外，過去一年，聯想控股體系所投企業中，還有多家AI相關企業成功登陸資本市場，包括摩爾線程、沐曦、小馬智行、希迪智駕、精鋒醫療、雲跡科技等。 能夠獲得資本市場的認可，離不開上述企業自身的持續探索與突破。作為各自所在領域的佼佼者，這些企業還加速AI技術與各行各業相融合，共同助力"人工智能+"應用落地。 例如在AI芯片領域，被視為國產高端GPU"雙子星"的摩爾線程和沐曦，在智能算力核心硬件領域實現了技術攻堅與突破，為數字經濟的自主發展夯實了算力根基。 其中，摩爾線程基於自研的MUSA統一系統架構，實現了單芯片在AI計算加速、圖形渲染及物理仿真等多重任務的融合支持，樹立了國產高端GPU的關鍵技術標桿；沐曦的產品則在單卡算力、顯存帶寬、芯片間高速互連及軟件生態上實現系統性突破，整體性能達到國際同類型高端處理器水準。 在自動駕駛領域，小馬智行不僅是首個在北上廣深四大一線城市均取得無人駕駛出行服務許可的公司，更是唯一在上述一線城市全面開展全無人Robotaxi商業化運營的公司；希迪智駕通過"車、路、雲"一體化技術，在智慧公交、幹線物流及礦山港口等特定場景率先實現商業化落地，為自動駕駛技術的多元化應用提供了成功樣本。 在機器人領域，精鋒醫療是中國首家、全球第二家同時取得多孔腔鏡手術機器人、單孔腔鏡手術機器人及自然腔道手術機器人註冊審批的公司。弗若斯特沙利文資料顯示，2024年精鋒醫療在中國售出20台多孔腔鏡手術機器人，在國內製造商中銷量排名第一。截至2025年6月30日，精鋒醫療已完成超過14000例機器人輔助臨床手術，產品性能與可靠性得到市場驗證；雲跡科技針對酒店行業人力成本高、服務標準化需求強的痛點，通過智能服務平台聯動機器人與酒店設施，有效助推了酒店業的數字化轉型。截至2025年5月末，雲跡科技服務機器人已累計在全球部署超過3.4萬家酒店，市場佔有率高達13.9%，超過了第二名至第五名的總和。 03 耐心資本 生態賦能 共同助力"人工智能+" 人工智能是第四次科技革命的技術基石，但要想加快實現商業化落地，既離不開頂層設計的引導，也亟需"耐心資本"的賦能——通過持續的資金支持、資源整合與生態構建，推動技術穿越週期、實現商業閉環。 聯想控股在AI領域的實踐，恰好體現了這種"耐心資本"的特質。從公司在AI領域的投資佈局來看，其展現出顯著的前瞻性、廣泛的行業覆蓋與內部協同效應，與國家所倡導的長期、專注、價值創造型的投資理念高度契合。 首先是前瞻洞察，早期卡位核心賽道。基於對技術浪潮的判斷和產業變革的洞察，聯想控股在AI關鍵賽道實現了超前佈局。早在2001年，聯想控股便基於自身在IT領域的經驗優勢，通過旗下聯想投資（即君聯資本的前身）投資了剛剛成立的科大訊飛，開啟了在人工智能領域的佈局。而在投資智譜的過程中，君聯資本同樣率先洞察到大模型技術的通用潛力，為聯想控股體系的聯合投資奠定了基礎。這種早期"卡位"，使聯想控股體系得以深度陪伴硬科技企業成長，共同見證技術變革所帶來的價值增長。 二是廣泛覆蓋，構建堅實生態矩陣。人工智能作為第四次工業革命的通用技術，其生態構建需貫穿全產業鏈。對此，聯想控股體系圍繞"廣度"與"深度"，不斷提升自身認知積累並進行戰略佈局：在橫向上，投資範圍廣泛覆蓋AI各應用領域；在縱向上，更完成了從基礎層（算力/芯片）、模型層（大模型）、平台層（工具/框架）到應用層（行業解決方案）的核心技術全棧佈局。目前，聯想控股體系已累計投資AI企業超270家，是該領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構之一。 三是產業賦能，激活生態協同價值。聯想控股自身所具有的產業生態資源，可為所投企業提供超越資金的生態賦能，並加速技術創新與產業創新相融合、更好形成協同效應。這一區別於純財務投資的賦能服務，能夠有效縮短技術的市場驗證週期，加速產品規模化落地。例如，所投企業摩爾線程的GPU產品正在適配聯想集團的"遊戲本"與工作站，打造先進算力的"中國方案"；面對大模型浪潮，所投企業沐曦股份與聯想集團聯合推出"DeepSeek國產AI一體機"；針對具身智能量產難題，聯想南方智能製造基地賦能所投企業戴盟機器人與逐際動力，實現首批人形機器人產品量產下線…… 除在成員企業與所投企業間推動技術、產品與生態的互動協同外，聯想控股還積極對外賦能，踐行AI普惠、AI向實、AI向善。 展望未來，隨著人工智能技術持續深化與滲透，聯想控股將進一步發揮AI生態佈局優勢，在自身持續加大AI領域研發投入的同時，還將更好發揮"鏈主"優勢，探索構建企業主導的"產學研用"協同創新體系，共同助力深入實施"人工智能+"行動落地。 來源：聯想控股微空間



