聯想之星與君聯資本所投小核酸藥物龍頭企業瑞博生物在港交所成功上市



香港, 2026年1月13日 - (亞太商訊) - 1月9日，聯想控股（3396.HK）旗下聯想之星與君聯資本所投企業瑞博生物（06938.HK）成功在香港聯交所掛牌上市，成為港股小核酸藥物第一股，標誌著中國小核酸藥物研發領域迎來又一里程碑式突破。此次IPO發行價為每股57.97港元，上市首日開盤漲超23%，市值達到118億港元。 瑞博生物成立於2007年，是一家專注於小核酸藥物研發，尤其深耕siRNA療法的創新型生物制藥公司。公司是全球極少數擁有自主研發並獲臨床驗證的GalNAc遞送技術及自主研發的 RiboGalSTAR™ 肝靶向遞送平台的企業，建立起覆蓋小核酸藥物開發全流程的自主技術平台體系，實現了從早期研發、CMC（化學、製造與控制）到臨床開發及未來商業化的「端到端」能力閉環。目前，公司已成長為國內小核酸藥物領域的標桿企業，並躋身全球該技術賽道的重要參與者行列。 瑞博生物擁有強大的研發能力和國際化視野，公司在中國蘇州、北京及瑞典馬爾默設立研發中心或臨床試驗基地，組建了由272名研發人員組成的國際化團隊。通過自主創新，瑞博生物已申請專利473項，覆蓋全球20多個國家和地區，並與勃林格殷格翰、齊魯制藥等國際制藥巨頭達成深度合作，推動候選藥物在全球範圍內的臨床開發與商業化進程，為核心產品及管線候選藥物的長期發展構築了堅實壁壘。 小核酸藥物作為下一代生物技術，憑借其精准靶向、長效調控等優勢，正重塑全球醫藥產業格局。據弗若斯特沙利文預測，到2034年，全球小核酸藥物市場規模將突破549億美元。瑞博生物憑借深厚的技術積累和前瞻性佈局，有望在心血管、肝病等千億級治療領域率先實現突破，為全球患者提供更安全、更有效的治療方案。 而一路走來，瑞博生物身後VC/PE雲集。當中不僅有聯想之星、君聯資本等眾多投資機構的長期支持，還獲得了IDG資本、華夏基金、大成基金等基石投資者的大力押注。 聯想之星：早於賽道風起之時，十年陪伴終結碩果 瑞博生物與聯想之星之間的故事，還要從十年前說起。彼時，小核酸藥物賽道還是一個不算熱門的賽道。但聯想之星的佈局卻早於賽道風起之時——2015年，聯想之星出資100萬美元，參與瑞博生物A輪融資，並成為後者最早一批機構股東。沒過多久，這家早期投資機構再次出手，又投資了他們620萬元。 聯想之星團隊解釋當中邏輯，「聯想之星能夠在賽道起風的前夕精准佈局到頭部項目，得益於投早投新的長期理念和對生物醫藥行業的深刻理解，預判RNA藥物能夠成為和小分子、大分子、多肽並列的療法，同時堅信CEO梁子才博士的創業決心、科學洞見和領導力能夠打造小核酸領域的龍頭企業。」 此後歷經行業浮沉變遷，聯想之星始終堅守在瑞博生物身後並為其提供深度賦能。十年陪伴最終結出碩果。而這並非個例，帶著中國科學院的科研基因和聯想控股的產業基因，聯想之星從2010年開始便系統佈局前沿科技和醫療健康領域，也是最早系統性佈局醫療健康領域的早期投資機構之一。 此後，聯想之星便保持著對生物醫藥行業系統的研究覆蓋，梳理和追蹤各個細分賽道的機會挑戰，結合中國醫藥產業發展的自身規律，持續不斷地優化每年的投資策略。聯想之星對生物技術各個前沿方向的進展一直保持開放態度，兼顧成藥性的價值與風險，結合對優秀biotech企業CEO的能力和要素判斷，形成自己的特色打法。 當全國城市掀起一場產業轉型升級浪潮，長期浸潤產業的聯想之星也找到了獨特機會。如今隨著產業加速變革，聯想之星不斷總結經驗打法。從投資由me-better到first-in-class的生物科技等「新技術」，到佈局生態環境由「以藥養醫」逐漸轉變為「以服務養醫」等「新服務」，通過聚焦中國人用得起且療效好的高性價比「好藥好械」，聯想之星已在醫療健康領域形成了「生物醫藥」與「數智醫療」兩大板塊。 具體來看，生物醫藥包括創新藥、基因技術與服務、診斷與高值耗材等；數智醫療指的是利用人工智能、大數據、機器人等技術，對藥物研發、醫療器械、醫療服務、保險支付與健康管理等各方面進行升級賦能的機會。 當前，投早、投小和投科技成為業界共識。聯想之星在愈發激烈的競爭環境中，選擇「投更新」和「投更精」的投資策略，即在行業明確的趨勢和拐點到來之前進行預判，同時在項目估值上漲的前提下優中選優。聯想之星總裁、主管合伙人王明耀總結，「聯想之星憑借在生物醫藥領域投資的專業性、對初創公司發展規律的深刻理解、對人的準確判斷，保證了我們在生物醫藥賽道的投資成功率。」他判斷，一批具有全球影響力的明星企業正在崛起，「我們將更堅定地看好中國生物醫藥產業的未來。」 君聯資本：多次投資深度參與，發揮優勢系統佈局 君聯資本作為瑞博生物的重要投資方，同樣深度參與了瑞博生物的企業成長，助力其在全球生物醫藥創新賽道中佔據領先地位。君聯資本於2015、2016、2017、2019、2020、2022年多次投資瑞博生物，投資後，充分發揮在醫療健康領域的深厚積累與醫療生態圈網絡優勢，在公司戰略發展、人才引進及國際化拓展等方面提供了持續的增值服務，從而助力公司穩步推進研發管線與上市進程。 君聯資本表示：瑞博生物的成功上市，是其十餘年如一日堅持源頭創新、深耕小核酸黃金賽道取得的里程碑式成就。公司憑借完全自主的遞送平台與技術體系，不僅成功開發出具有全球競爭力的差異化管線，更在心血管、代謝等重大疾病領域瞄准未滿足的臨床需求，展現了成為全球領先生物制藥公司的巨大潛力。期待公司以上市為新起點，進一步加速核心產品的臨床研究與商業化佈局，為全球患者帶來更多突破性療法，同時也為中國生物醫藥產業的創新升級注入強大動力。 君聯資本還表示，將堅定地在創新藥領域系統性投資佈局，秉承「全球視野，中國視角」的投資理念，尋找真正具有國際競爭力的技術和團隊，解決未被滿足的臨床需求。 來源：聯想控股微空間



