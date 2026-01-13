聯想之星與君聯資本所投企業精鋒醫療在港交所成功上市



香港, 2026年1月12日 - (亞太商訊) - 1月8日，聯想控股旗下聯想之星與君聯資本所投手術機器人領軍企業精鋒醫療（02675.HK）成功登陸港交所，發行價為每股43.24港元，股票代碼：2675.HK。這家公司上市首日開盤漲超38%，市值達到230億港元。 精鋒醫療成立於2017年，是中國領先的手術機器人公司，是中國首家、全球第二家同時取得多孔腔鏡手術機器人、單孔腔鏡手術機器人及自然腔道手術機器人註冊審批的公司。公司專注於手術機器人及配套器械的研發、生產與銷售，產品覆蓋泌尿外科、婦科、普外科、胸外科等多科室微創手術需求。 精鋒醫療亦是國家高新技術企業、國家專精特新"小巨人"企業，曾獲2023年度國家科學技術進步獎二等獎。公司在全球共擁有700多項專利及專利申請，其中核心產品超過400項專利，創新突破打破了我國手術機器人領域進口技術的長期壟斷。 作為一家醫療器械行業的先進手術機器人公司，精鋒醫療擁有多孔腔鏡手術機器人和單孔腔鏡手術機器人。弗若斯特沙利文資料顯示，2024年精鋒醫療在中國售出20台多孔腔鏡手術機器人，在國內製造商中銷量排名第一。截至2025年6月30日，公司核心產品全球銷售合約量已達61台，並已完成超過14,000例機器人輔助臨床手術，產品性能與可靠性得到市場驗證。2025年10月，精鋒醫療自主研發的精鋒單孔腔鏡手術機器人SP1000及單多孔手術機器人超級系統MSP2000正式獲得歐盟CE認證（MDR）。這標誌著全球首個"單多孔一體化"手術機器人平台成功進入國際市場，開啟了由中國智慧定義的"全能微創"手術新時代。 聯想之星：連續出手兩次，唯一一家系統佈局醫療健康的早期投資機構 一路走來，這家由天津大學校友王建辰和高元倩創立的公司得到了聯想之星、聯想控股、君聯資本、紅杉中國、博裕投資等眾多知名投資者的支持。其中，聯控旗下聯想之星是股東裡面唯一一家系統佈局醫療健康領域的早期投資機構。按照230億港元市值粗略計算，兩筆投資已經讓聯想之星獲得了近20倍的賬面回報。 "精鋒醫療成功上市，也使得聯想之星在人工智能、機器人領域得到進一步深化。"聯想之星總裁、主管合伙人王明耀表示，"人工智能、機器人將持續改造各行各業，手術機器人是其中一個非常好的品類，會發揮越來越大的作用。" 在2018年與精鋒醫療初次接觸，聯想之星團隊便發現對方在眾多方面表現驚艷，但嚴謹的他們選擇進一步調研，迅速啟動了對手術機器人賽道的橫向掃描與深度研究。通過走訪大量醫院與專家訪談，以及與業內人士交流，最終構成了他們重注前的信心與基礎。感受到這家公司蘊含的發展潛力後，聯想之星果斷做出投資的決定，並對其追加投資。此後，借助聯想之星的投後幫助和創業CEO特訓班等資源，精鋒醫療的發展得到進一步提速。 事實上，在當時果斷並堅定地投手術機器人，需要莫大的勇氣和決心。能做出如此前瞻性的快速決策，源於聯想之星自上而下的打法，先做深入分析，然後再尋找項目。這樣的打法，也有賴於此前多年的認知、資源、經驗的積累。早在2010年，聯想之星便開始關注人工智能的底層技術。到了2015年，聯想之星明確了人工智能、機器人會持續改造各行各業，並獨立成立了投資小組，當時在硅谷的團隊也在該賽道投了幾十個項目。正是基於長期且深刻的認知，聯想之星在2020年拿出當時一次能給到單個項目的最大金額，並且在下一輪追加投資精鋒醫療，成為精鋒醫療股東里唯一一家系統性佈局醫療健康領域的早期投資機構。 驕人成績的取得，也源於聯想之星在醫療健康領域的多年深耕。早在2010年，聯想之星便將醫療健康作為重點投資佈局的領域之一，成為最早系統佈局醫療健康領域的早期投資機構之一。隨著優秀的項目越投越多，這家投資機構在醫療健康領域形成了"生物醫藥"與"數智醫療"兩大板塊。 在聯想之星的佈局中，生物醫藥包括創新藥、基因技術與服務、診斷與高值耗材等；數智醫療則是利用人工智能、大數據、機器人等技術，對藥物研發、醫療器械、醫療服務、保險支付與健康管理等各方面進行升級賦能的機會。 隨著科創賽道競爭白熱化，聯想之星表示將選擇堅持投更"新"投更"精"。"投更新，是要在行業明確的趨勢和拐點到來之前，提前進行預判；投更精，是要在估值上漲的前提下，優中選優。"在王明耀看來，人工智能、機器人、大數據等最新技術與整個醫療產業的結合，實際上蘊含著非常大的機會，"基於聯想之星的能力和經驗積累，我們未來在醫療健康領域會繼續加大投入。" 君聯資本：與社保基金中關村自主創新專項基金首次迎來投資企業上市 聯想控股旗下君聯資本與社保基金中關村自主創新專項基金（以下簡稱"社保中關村專項基金"）亦在2024年、2025年三次投資精鋒醫療。投資後，君聯資本充分發揮在醫療科技領域的深厚產業資源與投後服務能力，在公司戰略規劃、高端人才引進、全球市場拓展等方面提供了支持，助力公司鞏固技術壁壘並加速產品商業化落地。 作為中關村"先行先試"改革之一，社保中關村專項基金首次迎來投資企業上市，這一里程碑事件不僅彰顯了君聯資本在硬科技領域的敏銳洞察力和投資能力，更凸顯了長期耐心資本在支持科技創新方面邁出的重要一步。 君聯資本表示：精鋒醫療的成功上市，是其以原創技術突破國際壟斷，引領中國手術機器人產業發展的標誌性成果。公司憑借全面的產品佈局、經臨床驗證的卓越性能以及快速商業化的能力，不僅在國內市場迅速確立領導地位，更在國際舞台上展現出強大競爭力。期待公司以上市為新起點，持續加大研發創新與生產投入，進一步拓展臨床應用與全球市場，賦能全球外科醫生與患者，為推動中國高端醫療裝備的自主可控與產業升級做出更大貢獻。 長期以來，君聯資本在醫療健康領域進行系統性佈局，重點關注生物技術、創新藥、醫療器械及AI+醫療等前沿方向。在高端醫療器械與醫療機器人賽道，君聯資本表示，將持續看好具備底層技術創新和全球商業化能力的優秀企業。



