聯泓新科PO裝置、VC裝置成功投產

香港, 2025年12月29日 - (亞太商訊) - 2025年12月22日，聯想控股（3396.HK）旗下聯泓新科控股子公司聯泓格潤和華宇同方先後傳來好消息：聯泓格潤一體化項目30萬噸/年PO裝置和華宇同方4000噸/年鋰電添加劑VC裝置在同一天實現一次開車成功，產出合格產品。上述裝置的投產，進一步豐富了聯泓新科的產品、顯著提升產品規模，有利於公司核心競爭力和綜合盈利能力的進一步增強。

聯泓格潤一體化項目 - 30萬噸/年PO裝置一次開車成功

2025年12月22日10點28分，聯泓格潤一體化項目30萬噸/年環氧丙烷（PO）裝置和天然氣制氫裝置一次投料開車成功，順利實現全流程貫通並連續產出合格產品，裝置運行平穩。

聯泓格潤PO裝置採用國際領先的CHPPO技術路線，在催化劑等方面進行了技術改進，具有能效更優、副產品少、綠色環保等特點，能效水平較同類裝置低10%。

作為聯泓格潤一體化項目中的關鍵一環，PO裝置對上游MTO裝置產出的丙烯等進行深加工，生產的PO可為下游24萬噸/年PPG裝置和5萬噸/年生物可降解材料PPC裝置提供充足穩定的原材料。

該裝置投產後，聯泓格潤一體化項目打通了從原料甲醇到終端新材料產品的全流程，與公司現有生產基地以及產業鏈充分協同，產業鏈優勢進一步顯現。同時，也可讓聯泓新科產品結構更加豐富、產品規模顯著提升，有利於核心競爭力和綜合盈利能力進一步增強。

華宇同方 - 4000噸/年鋰電添加劑VC裝置成功投產

2025年12月22日23點56分，聯泓新科控股子公司華宇同方在山東省濟寧市汶上化工產業園投資建設的4000噸/年鋰電添加劑碳酸亞乙烯酯（VC）裝置成功投產，一次打通全流程，順利產出合格產品。

隨著新型儲能和新能源產業快速發展，鋰電池市場需求不斷攀升。作為鋰電池電解液中用量最大的添加劑品類，VC用作有機成膜添加劑與過充電保護添加劑，可有效提高電池的容量和循環壽命，對鋰電池綜合性能的提升至關重要，備受市場關注，10月份以來市場價格上漲已超過260%。

華宇同方VC裝置以公司自產的碳酸乙烯酯（EC）為主要原料，在多個關鍵生產環節實現自主技術突破，具備更高轉化率和更低能耗，產品純度和技術水平行業領先。

此次投產的鋰電添加劑VC裝置進一步豐富了聯泓新科在新能源電池材料方面的產品佈局。目前聯泓新科已形成了包括鋰電添加劑VC、鋰電溶劑材料碳酸酯、鋰電隔膜材料UHMWPE、鈉離子電池材料、半固態/固態電池關鍵功能材料等在內的多元產品矩陣，在新能源電池材料領域的綜合競爭力不斷提升。未來，公司將繼續深耕新能源電池材料賽道，通過創新為行業高質量發展注入更多動能。

（文章內容來源於聯泓新科）

關於聯泓新科

聯泓新材料科技股份有限公司是聯想控股股份有限公司（3396.HK）旗下一家新材料產品和解決方案供應商，於2020年12月8日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱「聯泓新科」，股票代碼「003022」。

聯泓新科專注於先進高分子材料和特種精細材料的生產、研發與銷售，是高新技術企業、國家級「綠色工廠」，已連續多年上榜「中國石油和化工民營企業百強」、「山東省石油和化工行業百強」、「山東省化工新材料十強」，榮獲「全球新能源企業500強」、「中國卓越管理公司」、「山東省優秀企業」、「山東省特色產業集群龍頭企業」、「山東省勇於創新獎」、「山東省五一勞動獎狀」、「山東省全員創新企業」、「山東省技術創新示範企業」、「山東省高端化工領域高質量發展重點企業」、「山東省民營企業創新100強」、「最具品牌影響力新材料企業」、「山東名牌產品」等榮譽稱號。公司董事長鄭月明先生獲評「全國優秀企業家」、「中國石油和化工行業影響力人物」、「山東省優秀企業家」、「金牛企業領袖獎」，為第十三屆及第十四屆全國人大代表、第十三屆全國工商聯執委、第十四屆山東省工商聯副主席；公司股票已入選深證成指、深股通、富時羅素大盤股、滬深300備選股，連續兩年上榜中國上市公司市值500強。

消息來源：聯想控股微空間

