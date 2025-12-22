聯想之星收穫第10個IPO



香港, 2025年12月22日 - (亞太商訊) - 李澤湘教授再一次站上IPO舞台。 12月19日，希迪智駕正式登陸港交所，成為「商用車智能駕駛第一股」，股票代碼3881，此次IPO發行價263港元/股，發行市值115億港元。至此，聯想之星又收穫一個天使輪IPO。 外界可能不知道，聯想之星此前已與李澤湘教授合作多次。2017年，李澤湘教授回到家鄉湖南，率隊在長沙創辦希迪智駕，第一時間便想起了聯想之星投資團隊。2018年，聯想之星攜手紅杉中國、百度等投資希迪智駕天使輪，此後又在B輪加註，締造早期科技投資的又一精彩案例。 猶記得去年底，小馬智行成功登陸美股，轟動一時。而這兩個明星自動駕駛項目IPO的背後，聯想之星都是早期支持者。若將範圍放大，至今聯想之星已收穫10個IPO，遍布在科技和醫療各個細分領域。「從成立的第一天起，我們就堅持做科技成果產業化。」聯想之星總裁、主管合伙人王明耀回憶。放眼中國早期科技投資江湖，這樣的身影令人印象深刻。 李澤湘教授又一個IPO

天使輪投資故事 回顧希迪智駕的成長歷程，李澤湘教授無疑是當中的關鍵人物。 這位香港科技大學教授，開創了「導師+學生」的天使投資模式，出資鼓勵學生們學以致用，培育和孵化了百餘家硬科技公司。其中，李澤湘聯合一眾學者發起的東莞松山湖國際機器人產業基地，後來湧現出海柔創新、庫獁科技、雲鯨等明星機器人公司，一度掀起VC出差東莞找項目的熱潮。 「我們是最早一批去松山湖挖項目的投資人。」王明耀回憶。自成立以來，聯想之星致力於發現和培養科技創業人才，孵化科技創業企業，推動科技成果產業化的使命，這與李澤湘教授的理念不謀而合。2016年底，聯想之星參與海柔創新天使輪融資，由此拉開雙方合作的序幕。 幾乎同一時間，長沙市政府向李澤湘發出邀請，希望他到長沙打造一個類似於東莞松山湖機器人產業基地的孵化平台。後來，李澤湘在長沙建立機器人學院，還牽頭成立長沙智能駕駛研究院，也萌生了打造一個智能駕駛平台的想法。 彼時，自動駕駛作為AI和汽車深度融合的重大前沿技術，已是聯想之星內部確定的投資方向。2017年10月的一天，李澤湘教授給聯想之星合伙人高天垚發去信息，「聽說你們對自動駕駛有興趣，長沙智能駕駛的項目我們可以聊聊。」 高天垚至今記憶深刻，「李老師帶著團隊調研，認為能把機器人和AI方面的東西全部融合在這個場景里，於是決定在自動駕駛領域創業。」一開始李澤湘就想好三個大方向，「一、商用車；二、限定場景；三、新能源」。多番交流下來，雙方認為這是一個可行的創業機會。 很快，李澤湘找來硅谷專家馬濰博士，後者是英國薩里大學博士，在機器人、信號處理及汽車行業擁有30多年專業經驗。兩人決定一起創業，希迪智駕應運而生--一家商用車自動駕駛技術供應商，專注於自動駕駛礦卡及物流車、V2X技術及高性能感知解決方案的研發，總部落在湖南長沙岳麓科技產業園。目前李澤湘擔任創始人、董事長；馬濰擔任聯合創始人、副董事長及首席架構師。期間，李澤湘還邀請了從加州大學伯克利分校畢業的胡斯博博士加入希迪智駕，至今擔任公司執行董事、CEO。 確定性方向加上一支頂級團隊，希迪智駕迅速獲得眾多投資人關注。公司天使輪融資隨即敲定--王明耀回憶，當時接觸希迪智駕團隊的投資人不在少數，競爭激烈，「我們第一時間把天使輪首輪額度鎖住。」2018年2月，聯想之星投資希迪智駕400萬美元。 此後，希迪智駕成長速度飛快，成立僅一年多時間團隊就發展到200多人規模。2019年，希迪智駕內部提出，僅有單車智能而沒有基礎設施的支撐，將難以形成自動駕駛系統化的場景落地。 因此，作為行業較早佈局車路協同的自動駕駛公司，希迪智駕產品逐漸涵蓋「聰明的車」和「智慧的路」--以自動駕駛重卡技術，打造無人純電礦卡、無人駕駛園區物流車，落地無人運輸場景；以「車、路、雲」全系列車路協同產品，為車聯網先導區、雙智城市、高速公路提供多類型智能網聯解決方案。 「我們當時看到這部分業務的可延展性，內部認為礦山業務以及『智慧的車』、『聰明的路』的探索未來將有很大機會。」高天垚解釋。2021年8月，聯想之星再度對希迪智駕投資3000萬元人民幣。 時至今日，希迪智駕自動駕駛、車路協同、高性能感知三大版塊技術與產品均已是業內佼佼者。根據招股書，截至2025年6月30日希迪智駕已向客戶交付304輛自動駕駛礦卡及110套獨立自動駕駛卡車系統。按2024年的收入計，希迪智駕在中國（包括香港、澳門及台灣）自動駕駛礦卡解決方案市場排名第三。 八年歷程，希迪智駕成功IPO敲鐘，創業者與身後投資人寫就又一個創投圈互相扶持的範本。 一場投決會，兩個明星項目

自動駕駛投資版圖 回顧聯想之星佈局自動駕駛之路，王明耀和高天垚不約而同提到一場印象深刻的投決會。 「2017年11月的一次投決會上，我們同時決策投了小馬智行和希迪智駕，投資金額共900萬美元。」王明耀透露，當時內部在單個項目投資金額通常為100萬-200萬美元，這次投決會在聯想之星歷史上值得銘記。 其中，小馬智行由彭軍和樓天城兩位技術大牛聯手創立。高天垚依然記得，小馬智行北京辦公室與聯想之星同樣位於中關村創業大街，當時投資團隊直奔對方的公司而去，聯想之星成為小馬智行第二輪融資啟動後接觸到的首家投資機構。 「那時公司A輪融資很猛烈，融資金額比較大，投資人也很多。」時間緊張，聯想之星同時將小馬智行與希迪智駕擺上投決會，意外締造內部投資史上的一個名場面。「從結果角度，這兩個項目比我們預想的發展更快，都帶來了很好的回報。」高天垚說到。 但這些都是後話。回到故事開始，這是一個極具研究價值的話題：一支早期投資團隊何以敢在行業尚處於非共識階段連續重倉？ 「這源於我們對當時整個自動駕駛領域的判斷和認知」，王明耀坦言，最早外界對自動駕駛的意見並不統一，但聯想之星判斷未來10到20年，自動駕駛將是一個必然趨勢。 具體來看，基於在人工智能領域的長期佈局，聯想之星判斷自動駕駛是AI場景落地很重要的方向，「所謂自動駕駛，本質上就是人工智能技術，尤其是早期識別跟決策技術具體落地的一個巨大應用場景」。 因此從2014年開始，聯想之星便將自動駕駛列為一條重要賽道，投資了包括ADAS、毫米波雷達、AEB（自動緊急制動）、激光雷達等一系列細分領域的公司。 「正因為自動駕駛門檻和技術價值很高，所以我們要去投資最頂尖的技術研發團隊。」王明耀介紹，在聯想之星的投資家族中，不止希迪智駕與小馬智行，愛芯元智創始人仇肖莘是南加州大學的博士，集結了一支兼具國際水準的芯片技術領袖與頂級的AI算法專家團隊；孔輝科技由中國汽車行業的第一個工程院院士郭孔輝領銜……簡單來說，便是從行業中選出那些「更新」與「更精」的項目。 創業不易，尤其是自動駕駛這類科技含量高的賽道，企業生存更為艱難。投資之外，聯想之星的另一重身份則是通過創業CEO特訓班等方式，做創業者身邊的「超級天使」，幫助並陪伴一眾企業成長。 投資界了解到，聯想之星投後主要有三方面：一是通過創業CEO特訓班幫助項目核心團隊成長；二是通過董事會來幫助項目共同確定一些個性化的發展戰略；此外，「創業聯盟」也持續為創業者提供服務和共享資源，助力企業快速成長。希迪智駕副總裁、智慧礦山事業部負責人劉洲等核心高管都曾參加創業CEO特訓班學習。 十多年來，隨著自動駕駛滲透率不斷提升並逐步實現商業化落地，聯想之星見證了國內自動駕駛行業從0起步到逐漸成為共識的過程。 「隨著時間發展，這幾年很多產業鏈相關的賽道開始熱起來了。」2021年2月，聯想之星領投了乘用車空氣懸架系統前裝配套供應商孔輝科技Pre-A輪融資。那時，空氣懸架還只是高端車型的標配，市場對其可行性的看法也尚未統一。但聯想之星篤定，隨著新能源汽車滲透率快速攀升並且智能化不斷深化，關鍵零部件商會迎來爆發性機會，於是選擇下注。 幾年之後，聯想之星的判斷得到驗證--新車發佈會的「軍備競賽」上，開始頻繁出現空氣懸架的身影，以孔輝科技為代表的國產空氣懸架供應商逐漸成為市場主力。據悉，孔輝科技至今已獲得嵐圖、理想、極氪、長安、阿維塔、埃安、小鵬、奇瑞等16家車企涉及40余個車型的空氣懸架系統或空簧總成定點資格。 這樣的案例還有很多。基於多年深耕，投資團隊得以捕捉到更前沿的行業機會，至今已投資了近20家自動駕駛及相關企業，整體投資規模達到數億元。隨著小馬智行、希迪智駕相繼IPO，耕耘多年的聯想之星也來到自動駕駛收穫期。 中國科技黃金時代 一張前沿科技投資版圖徐徐展現。 交流下來，聯想之星內部將前沿科技領域打法歸納為行業深耕，即以人工智能為切入，不斷拓展在前沿技術領域的投資廣度和深度，並在各領域形成優質投資組合作為細分根據地，不斷增加資源紅利和認知累積，形成正向循環。 人工智能是主線。從2010年起，聯想之星便開始佈局人工智能，通過投資曠視、思必馳等企業進行AI底層基礎技術投資。之後又陸續佈局智能硬件、商業航天、機器人、自動駕駛、芯片，以及區塊鏈、量子技術等。在AI方向一脈相承，從而不斷擴大聯想之星獨有的「根據地」。值得一提的是，內部目前在科技領域的重要退出，有80%的價值與AI相關。 如今AI時代呼嘯而來，新的機會繼續湧現。「我們將重點佈局AI和各個領域的全面結合。」高天垚透露，具身智能是團隊接下來很重要的一個投資方向。同時，還有新技術賦能醫療的新機會--自成立以來，醫療健康便是聯想之星三大投資方向之一。耕耘多年，AI醫療，特別是機器人與醫療的結合，已經成為聯想之星的特色。目前團隊在該領域已投資了精鋒醫療、強聯智創、長木谷等明星項目。 不過王明耀也坦言，眼下具身智能方向的發展才剛剛開始，還遠遠沒有達到「iPhone4」階段，「機器人最好的解決方案長什麼樣？還沒有定型。在這個時間點上，反而有很多創新性的投資機會可以挖掘。」 今年DeepSeek全球爆紅，王明耀觀察到中國資產重估的一幕。他判斷，這種重估對於退出來講是一件好事，「未來幾年可能是我們推動退出的好年景。」正如他預判，過去幾個月港股、A股輪番暴漲，誕生一批千億市值公司，為早期投資人帶來一場場回報盛宴。 退出任務，眼下擺在所有投資機構面前。王明耀透露，目前已經有近90個項目為聯想之星帶來正向回報，「其中50%來自IPO，另外50%來自股權轉讓、項目並購等」。 值得一提的是，隨著希迪智駕敲鐘，聯想之星也收穫成立以來的第10家IPO，早年科技投資成果逐漸看到回報。尤其是近兩年來，聯想之星明顯進入收穫期，IPO項目多起來了--國科天成、小馬智行、派格生物、希迪智駕等科技和醫療項目扎堆上市。在中國早期風險投資領域，已成功推動所投企業實現10個及以上IPO的機構並不多見。 在這背後，不僅需要跨越完整的經濟與市場週期，更依賴於對產業趨勢的深刻洞察、系統化的投研能力、長期穩定的資本支持，以及在關鍵賽道上的持續深耕。不過，王明耀也坦言，過去受資本市場制度限制，早期投資即便眼光准，也得耐心等上七八年，客觀上拉長了整體節奏。隨著政策端暢通退出渠道，加之中國科技牛市來臨，這才有了眼下的收穫這一幕。他透露，隨著基金步入回報期，所投企業的IPO進程正在加快，預計很快將有15至20家企業實現上市。此外，聯想之星新一期基金也即將完成首關。 歷經行業浮沉，早期投資人往往能更快一步察覺行業變化。王明耀看到，當下的一級市場與三五年前已經完全不同。「從項目成長的生態角度看，走過早期投資，後續的融資主要由各地國資參與，這是新業態。」身處其中，大家正在不約而同地調整姿態。 陪企業走過最初最難的路，助推科技成果產業化，這是中國創投行業正在扮演的角色。隨著中國科技企業開始走向世界舞台，它們身後的投資人夥伴也漸漸浮出水面。 聯想之星 聯想之星創立於2008年，目前管理著11支、總額50億人民幣的早期投資基金，已投資400個項目。 作為聯想控股的早期投資和孵化板塊，聯想之星植根聯想近40年來的創業經驗和資源積累，為創業者提供早期投資＋深度孵化的特色服務，做創業者身邊的「超級天使」。 早期投資：主要投資於前沿科技、醫療健康、TMT三大領域，積極佈局智能機器、互聯網改造傳統產業、生物技術、醫療器械等前沿領域。 深度孵化：管理和運營「創業CEO特訓班」，為廣大創業者提供專業實戰的公益創業培訓。此外，「創業聯盟」持續為創業者提供服務和共享資源，助力企業快速成長，共創聯想之星創業生態圈。 來源：聯想控股微空間



