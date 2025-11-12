Trio AI與交易寶旗下成員AbbyPay攜手合作 開創AI賦能支付新未來

香港, 2025年12月10日 - (亞太商訊) - 隨着人工智能（AI）迅速滲透各行各業，亞洲領先的AI基礎設施服務供應商Trio AI Limited（「Trio AI」）於11月26日，與金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（「交易寶」）旗下免POS終端電子收款品牌AbbyPay 簽署合作備忘錄（「備忘錄」），正式開啟策略合作，共同邁向AI驅動的支付新時代。

Trio AI植根香港，擁有安全、先進且具規模的算力平台等AI基礎設施，可提供安全穩定、具成本效益的 AI 基礎設施、支援 AI 模型全流程應用及靈活的商業模式。交易寶是一家深受信任的收單機構，擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格，以及亞洲首個金融雲處理和結算平台。雙方將透過優勢互補，結合Trio AI尖端的AI技術與AbbyPay在支付領域的專業優勢，深度整合AI至支付處理（payment processing）領域，開發創新智能解決方案，構築難以被複製的稀缺競爭優勢，建立更智能、更安全、更高效的下一代支付生態系統。

深度智能擊退當前痛點，建立稀缺競爭優勢

此次合作的核心，在於將AI深度融入支付的每一個環節，從根本上提升支付的安全、效率與價值。根據備忘錄，此次合作的核心方向包括：實現即時智能詐欺偵測、優化交易過程與風險決策及部署可高度擴展的全球基礎設施，助力 AbbyPay 應對未來全球交易量的快速增長，為全球化業務佈局奠定堅實基礎。憑藉 Trio AI 在機器學習、數據分析及雲端運算領域的卓越技術實力，AbbyPay 將全面升級其支付處理平台。

對於商戶而言，此次合作將帶來運營模式的智能化躍遷，從安全防護、用戶體驗到營運效率全面升級支付體驗，深度擊退當前痛點。藉由機器學習與大數據分析，AbbyPay的支付處理系統可結合交易金額、地點、時間及設備等資訊，即時識別異常交易行為，預防盜刷、盜領及欺詐，並利用動態風險評分模型，根據交易、商戶及用戶風險水平，實時調整風險策略及額外驗證要求，以確保整體交易安全。同時， AI 驅動的流程自動化可支援對賬、異常交易初步審核及合規檢查，進一步降低營運成本並提升風控決策效率。透過AI引入生物識別驗證技術，例如人臉識別及指紋識別，提供更安全、更便捷的支付體驗，並協助商戶精準定位目標客群，優化行銷策略及提升經營效率。

此次策略合作的另一重大意義，在於為AbbyPay的全球化佈局奠定了面向未來的堅實基礎。借助Trio AI可高度擴展的全球雲端基礎設施與計算能力，AbbyPay的支付處理平台將獲得承載指數級增長交易量的卓越韌性與擴容能力。由此，AbbyPay不僅能優化現有市場服務，更能敏捷、穩定地拓展新興市場，捕捉全球數碼支付市場的廣闊機遇，帶來極具想象空間的增長潛力。

Trio AI行政總裁鍾偉强表示：「此次合作將充分發揮AI的應用潛力，驅動支付處理的全面升級。基於Trio AI先進的AI基礎設施平台，我們將與AbbyPay共同構建一個穩健可擴展的支付處理系統，實現智能交易加速與增強欺詐防護，為全球市場提供無縫、智能的支付體驗，讓AI轉化為實際商業價值。」

交易寶聯合創辦人及營運總監戴錦瑜表示：「我們正站在支付科技變革的轉捩點。我們與 Trio AI 的策略合作，不僅是技術升級，更代表我們對未來支付生態的共同承諾。透過將AI深度融入支付處理流程，我們將在風險管理、運營效率和用戶體驗等多方面實現突破。AI將成為推動新一代金融科技發展的核心動力，AbbyPay 將以AI驅動的創新方案，引領業界變革，為商戶帶來前所未有的智能支付體驗，助力將香港構建成為一個世界級的智慧城市。」

Trio AI行政總裁鍾偉强（右）與交易寶聯合創辦人及營運總監戴錦瑜（左）於AbbyPay發佈會上簽署合作備忘錄。

AbbyPay手機收款應用程式現已上架Google Play

除了簽署備忘錄，交易寶亦宣佈AbbyPay手機收款應用程式已正式上架Google Play。AbbyPay透過SoftPOS技術，將支援NFC的Android智能手機瞬間化身收款工具，免去傳統 POS 終端的高昂投資、複雜操作及維護支出。商戶只需下載應用程式及支付交易手續費，即可隨時隨地靈活收款。同時，AbbyPay全面支援VISA、Mastercard、轉數快、支付寶及微信支付等超過14種主流支付方式，並通過PCI DSS Level 1 及 CPoC 國際認證，保障消費者及商戶交易安全。是次活動吸引眾多業界代表參與，現場反應熱烈。AbbyPay與Trio AI的策略合作，以及AbbyPay手機收款應用程式的正式上線，標誌著交易寶在推動支付技術創新及全球佈局方面邁出了重要一步。

交易寶於發佈會上向業界人士展示AbbyPay手機收款應用程式。

關於交易寶有限公司

交易寶有限公司（「交易寶」）是一家創新領先的支付科技公司，業務遍佈香港、新加坡及亞太地區。自 2016 年成立以來，交易寶已成為深受信任的收單機構，並擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。憑藉其一體化集團架構，交易寶提供端到端數碼支付受理、以 RESTful API 建構的金融雲支付處理，以及支付服務，為中小企帶來全面且以數據為本的支付解決方案。交易寶同時提供 SoftPOS 技術，讓個體商戶直接透過流動裝置受理感應式支付，無需依賴傳統 POS 終端；並透過其支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商推出自有品牌的 SoftPOS 服務。此外，交易寶正構建新一代穩定幣結算能力，助力商戶擁抱受監管數碼貨幣的未來。作為收單處理商，交易寶憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為支付行業提供了重要支持。根植香港、放眼全球，交易寶致力以尖端支付科技賦能商戶，推動全球支付生態系統的高質量發展。

關於Trio AI Limited

Trio AI Limited （「Trio AI」）為專注於香港高性能GPU加速雲端運算解決方案的人工智能基礎設施服務供應商。於業務發展過程中，Trio AI已建立日益擴大的客戶群，包括商湯╱出版3.0+、Code Free Soft Ltd、Centre for Intelligent Multidimensional Data Analysis Limited、Aimo AI、Build4Smart Limited等。該等客戶橫跨人工智能軟件供應商、人工智能研究、數位企業解決方案、智能建築技術及電子製造服務等多個行業，主要委託Trio AI提供例如GPU-as-a-Service等服務。

