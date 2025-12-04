在聯泓格潤「超級工廠」看見綠色材料全鏈路



香港, 2025年12月4日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報道，近日，聯泓格潤新能源材料和生物可降解材料一體化項目（以下簡稱「聯泓格潤一體化項目」）圓滿中交。 該項目是聯泓戰略2.0階段投資額最大、裝置數量最多的項目，總投資125億元，佔地約1700畝，主要建設130萬噸/年DMTO、20萬噸/年EVA、30萬噸/年PO、24萬噸/年PPG、5萬噸/年PPC等生產裝置和相關配套設施。 這座材料「超級工廠」通過一體化的協同生產模式，實現了原料供給、能源利用與多類材料生產的高度銜接，夯實了聯泓未來發展的基礎。 2025年11月6日，聯泓格潤一體化項目中的24萬噸/年PPG裝置率先實現投料試生產，並一次性打通全流程，為整個項目的後續試運行打贏「第一仗」。 隨著未來各裝置陸續投產，這些看似陌生的化工材料，也將融入大眾生活的方方面面：打造更耐用的光伏組件、讓汽車更輕量化、提供更舒適的家居用品，乃至引領綠色可持續的生活方式... DMTO：甲醇制烯烴

把甲醇變成「材料母粒」 光伏組件、電線電纜、功能薄膜...我們日常用到的很多材料，都離不開最基礎的烯烴。 石油是烯烴生產的主流原料，但我國富煤貧油的現狀制約了產業的發展。因此，以煤為原料合成甲醇、通過甲醇制取烯烴成為國產替代的重要方式。 目前，聯泓新科已形成完整的高端烯烴深加工產業鏈，其中甲醇制烯烴和烯烴分離技術，是國內首套擁有完全自主知識產權的技術，打通了從煤到烯烴的產業鏈。 此次項目中，DMTO（即甲醇制取低碳烯烴）裝置相當於整個體系的「原料發動機」，產出的乙烯、丙烯等烯烴會在園區內部被進一步利用： 乙烯 → EVA（光伏材料）

丙烯 → PO（中間原料）→ PPG / PPC（特種材料、生物材料） 這種「烯烴-中間體-材料」的銜接鏈，讓烯烴原料能夠實現更完整的梯級利用和多路徑轉化，從而提升整體資源效率與供應穩定性。 EVA：乙烯-醋酸乙烯共聚物

支撐光伏穩定發電的新能源材料 光伏組件里有一層「透明薄膜」，決定著光伏面板能否經受住暴曬、溫差和風沙的考驗。 EVA正是製作這種光伏膠膜的重要原料之一。 近年來，隨著我國光伏裝機量持續攀升，EVA的需求也在快速增長。根據大宗商品信息服務企業卓創資訊數據顯示，2025年上半年國內EVA表觀消費量達到164.2萬噸，進口依存度仍在20%以上，預計2029年EVA總需求量將達到535萬噸。 在此背景下，聯泓格潤一體化項目建設的20萬噸/年EVA裝置顯得尤為關鍵。 投產後，聯泓新科EVA總產能將超過35萬噸/年，主要供應高附加值的光伏膠膜料，可滿足40GW光伏裝機需求，支持的年發電量可替代1300萬噸標煤。 這不僅將補齊聯泓新科全系列高壓EVA產品，進一步增強其在光伏材料領域的供給能力，也有助於進一步提升我國光伏產業鏈的自主可控水平。 PO：環氧丙烷

鏈接上下游的關鍵中間原料 要讓烯烴真正變成豐富的材料體系，PO是不可忽視的一環。 PO是現代化工中重要的中間體，下游衍生產品近百種，可廣泛應用於汽車、建築、紡織、日化等多個領域。 在這些下游產品中，聚醚多元醇（PPG）是最主要的消費方向，2024年應用佔比接近九成。與此同時，PO也是生物可降解材料聚碳酸亞丙酯（PPC）的關鍵原料。 可以看出，在聯泓格潤一體化項目中，PO裝置起到了「承上啟下」的作用： 向上：銜接烯烴體系

向下：支撐PPG、PPC等裝置的原料供應 據介紹，30萬噸/年PO生產裝置成功打破國外專利商的工藝技術壟斷，打通了從烯烴到可降解材料產業鏈條的關鍵環節，讓產品附加值提高10倍以上。 PPG：聚醚多元醇

更輕、更強、更節能的特種材料 PPG是現代製造業中非常重要的基礎材料，廣泛用於汽車、家居、建築保溫、紡織、新能源等領域，對材料的輕量化、舒適性和能效表現具有關鍵影響。 聯泓格潤一體化項目正在建設的24萬噸/年PPG項目採用國內自主開發的連續法工藝技術，主要原料PO和環氧乙烷（EO）為聯泓新科自產，具有投資省、能耗低、原料自給、轉化率高、產品品質優等特點。 2025年11月6日，該裝置順利實現投料試生產，並成功一次打通全流程，產出合格的PPG產品，為聯泓格潤一體化項目試生產工作打下了良好的基礎。 PPC：聚碳酸亞丙酯

讓二氧化碳變成生物可降解材料 PPC是一種自帶「綠色基因」的新一代生物可降解材料。 它以PO + CO₂為主要原料，實現了生產過程中的二氧化碳資源化利用，為生物可降解材料提供了更綠色的生產路徑。 與其他生物可降解材料相比，PPC具有剛韌平衡性好、阻隔性好、透明度高、保水保墒性優異等優點，適合用於綠色包裝、農膜和一次性產品--這些都是當下環保需求頗為迫切的方向。 聯泓格潤一體化項目建設的PPC裝置及配套項目採用與中國科學院相關院所共同開發的最新一代催化劑技術，填補了國內空白，投產後每年可回收利用二氧化碳20萬噸。 從DMTO到PO，再到EVA、PPG、PPC...聯泓格潤一體化項目構建起一條從原料到材料的完整鏈條。 隨著項目加速進入投產階段，聯泓新科新能源材料、生物材料、電子材料和特種材料四大板塊的業務更加清晰，也將為光伏、新能源汽車、人形機器人、綠色包裝等產業提供更穩定、可持續的材料支撐。 參考鏈接： 《聯泓格潤新能源材料和生物可降解材料一體化項目圓滿中交》：

https://mp.weixin.qq.com/s/pl6N2JN9VSHP63jRnPWW3Q 《聯泓格潤一體化項目迎來投產「開門紅」--24萬噸/年聚醚多元醇（PPG）裝置一次開車成功》：

https://mp.weixin.qq.com/s/e2mcy8nlQg0aWkZEe5yMOg 《2025年中國環氧丙烷行業市場推動因素及未來機遇》 《2024棗莊十佳項目采風（1）滕州市聯泓格潤新能源材料和生物可降解材料一體化項目》：

https://mp.weixin.qq.com/s/kGn0GEvCrRu0OJ94m3jB5w



