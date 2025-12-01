市場反應熱烈 超額認購近兩倍 聯想控股-南明公司完成2025年銀團貸款融資

香港, 2025年12月1日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報道，2025年10月底，聯想控股股份有限公司（3396.HK，以下簡稱「聯想控股」）及其境外全資子公司南明有限公司（以下簡稱「南明公司」）在香港渣打銀行大廈成功舉行「聯想控股–南明公司2025年銀團貸款簽約儀式」，南明公司已於11月底完成全額提款。

本次銀團貸款原計劃募集4.2億美元等值資金，推出後市場反響熱烈，獲得銀行界積極響應，超額認購近兩倍。基於強勁的市場反饋，公司決定啓動綠鞋機制，將融資金額增至5億美元。此次銀團吸引了來自不同國家和地區的17家知名銀行參與，包括中國銀行（香港）有限公司、招商永隆銀行、東方匯理銀行、南洋商業銀行、法國外貿銀行和渣打銀行等。

自2009年發行首筆境外銀團貸款以來，南明公司在國際金融市場已積累了十餘年的銀團融資經驗，與多家國際及區域性銀行建立了長期、穩定的合作關係。本次銀團貸款的成功籌組，不僅進一步鞏固了公司與現有金融機構的互信基礎，也為公司與新參貸銀行拓展更廣泛的合作搭建了橋梁，對聯想控股及南明公司具有重要戰略意義。

簽約儀式上，聯想控股資金管理部董事總經理葉岺先生代表公司與各參貸銀行代表共同簽署協議，聯想控股董事長寧旻先生出席並致辭。

寧旻先生表示：「伴隨著中國經濟的持續發展與社會進步，聯想控股已成長為中國領先的產業運營與投資集團。公司始終堅持科技創新引領高質量發展的主線，積極應對外部環境變化，在實現盈利穩步提升的同時，不斷積蓄可持續發展的新動能。未來，聯想控股將繼續穩中求進，持續加大在人工智能、新材料、新能源、生物醫藥等前沿領域的投入，積極培育新興產業和未來產業，強化企業核心競爭力。同時，公司始終堅持以誠信為立身之本，以優異的業績回報金融機構的信任。我們期待與新老朋友攜手共進，實現互利共贏、共同成長。」

參貸銀行代表、渣打銀行李彝安先生在儀式上表示，過去一年，聯想控股業績表現亮眼，旗下核心企業及科技創新佈局均展現出強勁發展勢頭。本次銀團貸款受到市場熱烈追捧，不僅體現了投資人對公司管理團隊的高度信任，也彰顯了市場對聯想控股持續創新能力、綜合實力及國際信用的高度認可。未來，渣打銀行將繼續在聯想控股的業務拓展、戰略轉型及科技創新等方面，提供強有力的金融支持與全方位專業服務，攜手共進，助力聯想控股在「以產業報國、以創新驅動」的發展道路上不斷前行。

本次銀團貸款成功推向市場並獲得廣泛參與，充分體現了國際金融市場對聯想控股過往業績的高度認可及對公司未來發展的堅定信心。通過此次融資，公司將進一步強化在全球市場的核心競爭力，在國際舞台上書寫更加輝煌的發展篇章。

本次銀團參貸銀行包括：

委任牽頭安排包銷薄記行：

- 中國銀行（香港）有限公司

- 招商永隆銀行有限公司

- 東方匯理銀行香港分行

- 南洋商業銀行有限公司

- 法國外貿銀行香港分行

- 渣打銀行（香港）有限公司

委任牽頭安排行：

- 東亞銀行有限公司

- 交通銀行（香港）有限公司

- 中國建設銀行香港分行

牽頭安排行：

- 瑞穗銀行

- 中國工商銀行（亞洲）有限公司

- 台北富邦商業銀行股份有限公司

安排行：

- 集友銀行有限公司

- 大豐銀行股份有限公司

- 澳門發展銀行股份有限公司

- 永豐銀行香港分行

- 華夏銀行股份有限公司香港分行

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network