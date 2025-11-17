交易寶穩定幣結算先導計劃實現5秒跨境結算革新 推動數字金融新生態 鞏固香港國際金融中心地位



香港, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 適逢香港金融科技周及StartmeupHK創業節於11月3日至7日舉行一系列年度活動，金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）在本屆盛會中展現全方位佈局。11月7日，PCG於「2025數碼港創業投資論壇」（Cyberport Venture Capital Forum, CVCF）展示穩定幣結算先導計劃，實現5秒跨境結算的技術革新；更聯合香港數字金融協會主辦論壇，分享對負責人員角色演變的行業洞察。在業務拓展方面，PCG旗下成員Yedpay及BBMSL與Visa合作推出「中國大陸Visa信用卡立減優惠」計劃，助力本地商戶拓展內地客源。此外，PCG近期亦透過與集友銀行的交流活動及多個業界活動中推廣「AbbyPay」免POS終端電子收款方案，持續推動傳統金融與創新科技的深度融合，彰顯其在數字金融生態系統中的前瞻佈局與行業影響力。 於2025數碼港創業投資論壇展示穩定幣結算先導計劃 11月7日，PCG於「2025數碼港創業投資論壇」（Cyberport Venture Capital Forum, CVCF）展示了旗下最新項目及技術成果，包括穩定幣結算先導計劃及「AbbyPay」免POS終端電子收款方案。作為數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」中「支付及穩定幣」類別的唯一支付科技公司，PCG以融合傳統卡支付體系與Web3基礎設施為願景，開展了穩定幣結算的先導計劃，在可控環境下模擬以穩定幣進行澳洲至香港跨境交易。與需耗時2至3天、且涉及高昂外匯與SWIFT費用的傳統結算方式相比，穩定幣結算可於5秒內完成，成本降低達九成，並透過區塊鏈提高交易的透明度。該方案可實現即時對賬、可編程支付以及跨境擴展，充分展現了穩定幣推動支付基礎設施升級的潛力。 PCG區域產品總監許宇濤先生於數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」案例分享環節中表示：「我們對香港《穩定幣條例》這項前瞻性的監管框架落地表示歡迎與支持。在數碼港、銀通（JETCO）、顧問團隊和業界夥伴的支持下，我們的先導計劃驗證了傳統卡支付體系與Web3基礎設施的深度融合，透過區塊鏈實現穩定、高效與合規結算。展望未來，我們將與更多不同業界的商戶擴展試點，並持續攜手銀行、收單機構及金融科技企業，推動行業交流及規模化應用，為商戶帶來更快捷、更實惠、更透明的跨境收款體驗。我們相信，隨著穩定幣監管落地、合規體系完善及行業協作深化，香港有望引領數字結算創新的新篇章。」 PCG區域產品總監許宇濤先生於數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」案例分享環節，介紹PCG穩定幣結算先導計劃。 此外，PCG顧問陳家豪先生於「用戶視角下的穩定幣：激發無限商機」專題討論中表示：「穩定幣可為跨境支付帶來革命性改變，不僅能大幅降低手續費及結算時間，更能提升金融普惠性，讓任何擁有智能手機的用戶都能安全、高效地參與全球市場。對商戶而言，穩定幣支付在成本、實時結算和防退款欺詐等方面的優勢，有助改善資金流動並吸引新客群。」 PCG顧問陳家豪先生於「用戶視角下的穩定幣：激發無限商機」專題討論，分享穩定幣如何賦能商戶，推動產業變革。 攜手香港數字金融協會合辦「RO的創世紀：建構數字金融新生態，引爆商機」論壇 同日，PCG與香港數字金融協會聯合舉辦了香港金融科技周 2025 官方會外活動 ──「RO的創世紀：建構數字金融新生態，引爆商機」論壇，深度剖析負責人員（Responsible Officers, RO）在監管日益完善的環境下如何轉型為業務增長推動者。PCG顧問、雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪教授表示：「 PCG在開展穩定幣結算研發過程中，見證了負責人員（RO）角色的演變。他們不再只是合規守門員，更是推動創新的引擎。他們主動為創新尋找出路、為風險建立框架，並與相關機構建立信任，引導項目奠定基礎。這證明了RO是傳統金融在數字時代取得成功的關鍵驅動力。」 PCG顧問、雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪教授、ESG Academy 培訓總監邵志堯博士、香港數字金融協會副會長陳頴峯博士及香港投資商學院課程總監呂日朗博士於論壇上，深度剖析RO如何轉型推動業務增長。 與集友銀行集團高級管理團隊對話，探討香港數字金融未來 10月23日，PCG有幸獲香港生產力促進局邀請，聯合接待集友銀行的高級管理團隊，參與其以「變革中的領導力」為主題的高管培訓計劃。PCG顧問陳家豪先生以「香港數字金融市場的機遇與挑戰」為主題，分享了對香港數字金融發展的寶貴見解。此外，PCG團隊於活動上介紹了最新的「AbbyPay」免POS終端電子收款方案，展現了其在支付技術領域上的創新突破。雙方在本次活動中不僅深入探討香港支付生態的發展趨勢，更透過跨業界對話，促進傳統銀行專業與金融科技創新的深度交流，推動行業持續創新。 PCG團隊與集友銀行高級管理團隊對話，探討香港數字金融未來。 攜手Visa助力本地商戶開拓內地客源 近日，PCG旗下成員Yedpay及BBMSL聯同Visa 推出「中國大陸Visa信用卡立減優惠」計劃。由即日起至2025年12月31日，中國建設銀行Visa信用卡持卡人到指定店舖消費滿HK$500，即享92折優惠。Yedpay及BBMSL期望透過本次活動，協助香港商戶把握消費旺季商機，精準觸達內地優質客群，進一步開拓內地市場。 Yedpay及 BBMSL聯同Visa 推出「中國大陸Visa信用卡立減優惠」計劃， 助力香港商戶把握消費旺季商機及開拓內地市場。 「AbbyPay」免POS終端電子收款方案獲業界廣泛認可 自今年9月首次發佈「AbbyPay」免POS終端電子收款方案以來，PCG積極於各大活動中推廣與展示創新成果。今年10月，PCG先後於香港零售科技商會22周年晚宴及「第9屆環球大灣區可持續發展經貿高峰論壇」的「投資人才對接會」中，向投資者、業界領袖及零售科技專業人士等分享「AbbyPay」SoftPOS 技術如何協助商戶突破傳統硬件限制，提供更便捷、更安全的收款方案。現場反應熱烈，參與者對方案的創新與實用性予以高度評價，進一步印證「AbbyPay」在推動行業數碼轉型的潛力。 PCG於香港零售科技商會22周年晚宴及「第9屆環球大灣區可持續發展經貿高峰論壇」推廣「AbbyPay」免POS終端電子收款方案，並獲業界廣泛認可。 關於交易寶有限公司 交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）是一家創新且領先的支付科技公司，業務遍及香港、新加坡及亞太地區。成立於2016年，PCG已發展成為一家收單機構，擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務，而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統，這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程，還為用戶提供實時交易數據和洞察。此外，PCG核心企業成員BBMSL在支付生態圈擔任支付服務商（Payment Facilitator）角色，專注於為香港中小企業提供全方位電子支付解決方案。作為收單處理商，PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港，放眼全球」的策略，以尖端的金融科技賦能商戶，助力全球支付生態實現高質量發展。 如有傳媒垂詢，請聯絡： AJA (IR & Communications)

庾婉華

電話：(852) 9500 4443

電郵：avy.yu@ajacapital.com.hk / info@ajacapital.com.hk



