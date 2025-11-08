嘉華集團支持2025年立法會選舉 提供半天假期便利員工投票履行公民責任

香港, 2025年11月6日 - (亞太商訊) - 嘉華集團（「集團」）積極響應選舉號召，全力支持香港市民於2025年12月7日第八屆立法會選舉行使投票權。集團宣布，將於投票日為員工提供半天假期，鼓勵員工積極履行公民責任，為香港的長遠穩定與繁榮出一分力。

嘉華集團扎根香港70年，業務涵蓋地產、酒店、娛樂休閒及建築材料，集團因應選舉日推出彈性安排，旨在確保員工有充裕時間參與選舉，平衡業務需求與員工投票權益。

嘉華集團主席呂耀東先生表示：「嘉華集團自創立以來，一直秉承愛國愛港的理念，積極參與香港的發展。投票不僅是權利，更是一項重要的責任。透過積極參與選舉，有助社會凝聚共識，推動香港長遠發展與繁榮。我們希望每一位香港市民能在這重要時刻，發揮自己的公民力量，以手上神性的一票， 彰顯香港市民團結一致，共同為香港的未來注入持續發展的動力。」

嘉華集團一直秉承「取諸社會、用諸社會」的核心價值，積極推動公益項目、支持青年發展，以及促進社區和諧。是次支持員工投票的政策，不僅是集團對員工的關懷，也體現了企業以實際行動支持公民參與的重要承擔。

圖片說明

嘉華集團主席呂耀東先生

（右起）嘉華國際集團有限公司聯席董事總經理呂慧瑜女士

嘉華集團及嘉華國際集團有限公司主席呂耀東先生

嘉華國際集團有限公司聯席董事總經理呂耀華先生

關於嘉華集團

嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。

公司網址：http://www.kwah.com

