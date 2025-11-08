嘉華集團支持2025年立法會選舉 提供半天假期便利員工投票履行公民責任

|
|
|
香港, 2025年11月6日 - (亞太商訊) - 嘉華集團（「集團」）積極響應選舉號召，全力支持香港市民於2025年12月7日第八屆立法會選舉行使投票權。集團宣布，將於投票日為員工提供半天假期，鼓勵員工積極履行公民責任，為香港的長遠穩定與繁榮出一分力。
嘉華集團扎根香港70年，業務涵蓋地產、酒店、娛樂休閒及建築材料，集團因應選舉日推出彈性安排，旨在確保員工有充裕時間參與選舉，平衡業務需求與員工投票權益。
嘉華集團主席呂耀東先生表示：「嘉華集團自創立以來，一直秉承愛國愛港的理念，積極參與香港的發展。投票不僅是權利，更是一項重要的責任。透過積極參與選舉，有助社會凝聚共識，推動香港長遠發展與繁榮。我們希望每一位香港市民能在這重要時刻，發揮自己的公民力量，以手上神性的一票， 彰顯香港市民團結一致，共同為香港的未來注入持續發展的動力。」
嘉華集團一直秉承「取諸社會、用諸社會」的核心價值，積極推動公益項目、支持青年發展，以及促進社區和諧。是次支持員工投票的政策，不僅是集團對員工的關懷，也體現了企業以實際行動支持公民參與的重要承擔。
圖片說明
關於嘉華集團
嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。
公司網址：http://www.kwah.com
話題 Press release summary
部門 金融, Real Estate & REIT, 业务, Trade Finance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|K. Wah Group
|June 29, 2024, 19:26 HKT/SGT
|呂志和博士獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」
|Apr 30, 2024, 11:02 HKT/SGT
|呂志和博士獲委任為復旦大學資深校董 以董事會永久成員身份傳承教育使命
|Oct 20, 2023, 17:51 HKT/SGT
|上海交通大學「呂志和科學園」正式揭幕 香港中學生參與見證國家高新科技發展進程
|Dec 20, 2022, 18:46 HKT/SGT
|呂志和獎捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學張江科學園發展 新校園命名為「呂志和科學園」
|Oct 25, 2018, 20:21 HKT/SGT
|香港嘉華集團主席呂志和博士捐資2億元人民幣建設清華大學生物醫學館
|May 15, 2018, 21:44 HKT/SGT
|呂志和博士為五邑大學校董會學生綜合服務中心大樓剪綵揭幕
|May 4, 2018, 14:37 HKT/SGT
|香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士出席「東華三院歷屆主席會」晚宴，與該會主席呂志和博士以及近80名歷屆主席、副主席、總理等就香港民生社福及東華善業作交流
|Mar 11, 2018, 19:21 HKT/SGT
|呂志和博士獲委任為北京大學名譽校董
|Nov 8, 2017, 19:18 HKT/SGT
|呂志和博士捐資人民幣1.2億元予北京大學生命科學學院 為中國建設重大科研及教學基地
|Apr 2, 2017, 19:02 HKT/SGT
|「呂志和獎」創辦人呂志和博士及董事會成員 與諾貝爾獎創辦人Alfred Nobel家族後人在香港會面
|Feb 24, 2017, 20:20 HKT/SGT
|嘉華集團新春慶祝酒會 「喜迎新歲 共譜嘉程」
|July 20, 2015, 17:13 HKT/SGT
|嘉華國際上海市中心豪宅「嘉御庭」及「嘉天匯」熱銷160餘伙 均價再創新高
|Mar 26, 2014, 18:12 HKT/SGT
|嘉華國際公佈2013年全年業績
|更多新闻 >>