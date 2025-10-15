交易寶成為華潤旗下「充美好」的電子支付合作夥伴 停車場及電動車充電支付業務再下一城 助力促進綠色智慧出行

香港, 2025年10月15日 - (亞太商訊) - 隨著全球可持續發展進程加速，金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）積極響應香港特區政府的減碳及綠色轉型策略，堅定貫徹企業的環境、社會及管治（ESG）承諾，透過創新且領先的支付科技，促進可持續城市建設與低碳出行。2025年9月，PCG及旗下成員持續推動創新發展與環境及社會責任實踐，包括成為華潤旗下「充美好」電動車充電品牌的電子支付合作夥伴、發佈「AbbyPay」免POS終端電子收款方案、參與推動中小企業綠色轉型的論壇活動、獲選為數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」的認可企業，以及開展關懷長者公益行動，進一步鞏固企業在推動綠色金融科技及共建可持續社會方面的核心地位。

攜手華潤旗下「充美好」，促進綠色出行新時代

配合香港特區政府大力推動電動車充電配套擴展的政策方向，PCG作為擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡主要會員資格的收單機構，持續拓展旗下品牌Yedpay在停車場及電動車充電領域的電子支付業務，為大眾提供更安全、更便捷的支付方案。目前，Yedpay已與「三號電站」、「Kilowatt」及「EVX」等電動車充電應用程式合作，並於啟德體育園、花旗大樓、11Skies及領展旗下商場等多個大型停車場支援停車及電動車充電支付服務。

近日，Yedpay再下一城，獲選為華潤隆地與華潤燃氣共同推出的「充美好」電動車充電品牌之電子支付服務商。Yedpay將為「充美好」應用程式覆蓋的充電網絡提供全方位支付服務，支援VISA、Mastercard、支付寶、微信支付及雲閃付等多種支付方式。隨着港鐵近期與「充美好」簽訂合作協議，計劃於旗下商場停車場增設近300個電動車充電位，令充電設施數目大幅增至超過600個，預計明年年中完成設置。Yedpay憑藉其安全穩定的電子支付技術，將提升電動車用家的出行體驗，促進綠色智慧出行普及化，助力香港低碳經濟發展。

目前，Yedpay已於啟德體育園、花旗大樓、11Skies及領展旗下商場等多個大型停車場支援停車及電動車充電支付服務。



Yedpay將為「充美好」電動車充電應用程式支援VISA、Mastercard、支付寶、微信支付及雲閃付等多種支付方式。

「AbbyPay」手機收款程式隆重登場，實現隨時隨地收款

9月2日，PCG於亞洲餐飲廚藝協會主辦的「名廚之最推介餐廳 (The Best of the Best Masterchef Recommendation Restaurant – BOBM) 2025」頒獎典禮上隆重發佈全新手機收款應用程式－「AbbyPay」，讓商戶擺脫傳統POS終端束縛。「AbbyPay」採用 SoftPOS 技術，無需額外硬件，讓任何支援 NFC 的 Android 智能手機瞬間化身安全、便利的收款工具。此外，「AbbyPay」支援VISA、Mastercard、轉數快、支付寶、微信支付、Apple Pay、Google Pay 等多種支付方式，並通過 PCI DSS Level 1 及 CPoC 國際認證，安全性與傳統POS同級，保障商戶及消費者交易安心。

為感謝大家對 Yedpay 及 BBMSL 一直以來的支持，無論新商戶或現有商戶，即日起可致電客服熱線（Yedpay：3905 2568／BBMSL：3907 0308）優先登記，於「AbbyPay」應用程式上線後免費優先體驗，享受隨時隨地無需POS終端的收款便利。同時，為推動香港數碼支付發展，「AbbyPay」將為全港商戶提供「免年費、免開戶費」專屬優惠，讓所有商戶都能輕鬆實現智能流動收款。

PCG於「名廚之最推介餐廳 (The Best of the Best Masterchef Recommendation Restaurant – BOBM) 2025」頒獎典禮上隆重發佈「AbbyPay」免POS終端電子收款方案。

積極推動綠色支付，參與「中小企業轉型論壇：綠色與可持續未來」

9月29日，PCG獲邀出席由香港銀行公會主辦，滙豐銀行、東亞銀行、南洋商業銀行、星展銀行（香港）及創興銀行協辦的「中小企業轉型論壇：綠色與可持續未來」。該論壇為中小企業、金融機構與業界領袖搭建寶貴交流平台，共同探討在當前市場環境下的可持續發展挑戰與機遇。論壇上， PCG介紹了全新「AbbyPay」手機收款程式，展示如何透過手機收款應用程式減少硬件設備、紙張使用和簡化營運流程，協助中小企實現綠色轉型，為建設可持續商業模式貢獻力量。

PCG團隊於「中小企業轉型論壇：綠色與可持續未來」展示其全新「AbbyPay」手機收款程式，助力中小企業實現綠色轉型。

獲選為數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」的認可企業

同月，PCG憑藉在支付科技領域的卓越實力，成為數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」的認可企業，並在「支付及穩定幣」類別中脫穎而出，成為唯一入選的支付科技公司，進一步奠定其在香港金融科技及區塊鏈領域的領導地位。

該計劃旨在推動香港區塊鏈與數字資產生態圈的發展及深化代幣化與區塊鏈技術於真實場景的應用落地，加速新興技術在香港各行各業的實際應用及發展。PCG 將藉此契機，積極與各界開展合作，將區塊鏈與數字資產的創新應用從概念轉化為現實，釋放巨大的商業潛力，進一步促進本港區塊鏈及數字資產生態圈發展。

PCG獲選為數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」中「支付及穩定幣」類別的唯一支付科技公司。

關懷獨居長者傳遞節日溫暖

除了推動創新支付方案外，PCG高度重視企業社會責任。適逢中秋佳節，PCG旗下Yedpay的團隊參與聖公會麥理浩夫人中心舉辦的「中秋關懷長者探訪活動」，探訪區內獨居長者，並送上月餅與節日祝福，為長者送上滿滿的關懷與溫暖。未來，PCG將繼續投身公益活動，為建設更關懷、更和諧的社區出一分力。

適逢中秋佳節，Yedpay團隊探訪獨居長者，踐行企業社會責任，傳遞節日溫暖。

關於交易寶有限公司

交易寶有限公司（「交易寶」或「PCG」）是一家創新且領先的支付科技公司，業務遍及香港、新加坡及亞太地區。成立於2016年，PCG已發展成為一家收單機構，擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務，而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統，這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程，還為用戶提供實時交易數據和洞察。此外，PCG核心企業成員BBMSL在支付生態圈擔任支付服務商（Payment Facilitator）角色，專注於為香港中小企業提供全方位電子支付解決方案。作為收單處理商，PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台，為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港，放眼全球」的策略，以尖端的金融科技賦能商戶，助力全球支付生態實現高質量發展。

