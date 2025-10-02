卓悅集團公佈截至2025年6月30日止18個月財務業績

香港，2025年10月2日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」，股票編號：653.HK）已公佈截至2025年6月30日止十八個月（「期內」）之財務業績。期內，集團繼續堅定推進以「科技+消費」為核心的戰略轉型，以「香港貓」全球跨境電商平台為引擎，積極推進科技研發（卓悅科技）、美妝智造（美顏產業）、跨境樞紐（香港貓）、產融結合（創新產業）的「四輪驅動」業務格局，塑造了融合「跨境電商+智慧物流+AI營銷」的全新數字化綜合生態，實現傳統與創新並行的商業模式，惠及消費者、商戶及供應商並打造「全渠道卓越體驗」。

業績表現受一次性因素影響 控股股東堅定支持彰顯發展信心

期內，集團營業額約9,100萬港元，毛利約3,445.4萬港元，總體毛利率約為38%，毛利率百分比改善31%，美容、健康及生活時尚產品的批發及零售的毛利率為63%；期內融資活動現金流入淨額約為4,790萬港元，主要為其他借款及股東貸款所得款項。

期內，集團公司擁有人應佔虧損約爲2.78億港元，主要是受到非營運支出與非現金會計撥備共同產生的一次性影響，金額約共2.02億港元之非經常性項目，其中包括對CR Business Innovation Investment Fund L.P. 之投資減值約1.53億港元，主要歸因於該基金持有物業資產之市場價值下調；及按預期信用損失模型計提之貿易及其他應收款項撥備約4,900萬港元。剔除該等一次性特殊項目後，集團核心業務所致虧損約為7,600萬港元。

同時，卓悅集團主席兼執行董事兼控股股東陳健文先生（「陳先生」）就集團 2025年9月「以1供3供股」，以股東貸款抵銷方式全額認購其配額，展現了控股股東對集團的長期支持與信心，並可減少集團就股東貸款之利息支出。是次供股集資符合股東利益，契合集團業務擴展所需，且更具可持續性與股東參與性。預期將有助推動集團資產淨值增加，優化集團資本結構，為未來業務發展提供更多資金支持，為股東創造更大可持續價值。

此外，集團致力於數碼轉型，不僅限於客戶端營運，更延伸至內部流程優化。期內，卓悅通過自動化與人工智能驅動的工作流程，顯著提升營運效率，減少冗餘並提高人均生產力，營運成本包括人力資源錄得大幅精簡。同時，集團積極推行資源節約流程，契合全球ESG標準，並降低環境足跡。

融合「傳統零售的根基」 引領「數字智能創新」「卓悅生態」重塑零售互動模式

聚焦長期增長，卓悅近年將資源集中投入升級「香港貓」跨境電商平台，緊握跨境電商與數字經濟的發展機遇及根植香港的相關優勢，在持續挑戰與轉型機遇之間尋求平衡。期內，集團加速創新性佈局，包括跨境電商、數字化生態系統、人工智能新零售解決方案等，以及依託中國內地保稅倉庫與跨境保稅自動售賣機運營的線上線下融合供應鏈。

作為集團轉型升級的核心載體，「香港貓」近年已升級為整合全球供應鏈、支付結算、跨境物流與數字營銷的綜合貿易生態體系，重塑零售互動模式。憑藉集團的「傳統零售的根基」資源與「數字智能創新」佈局，「香港貓2.0」現已支持來自34個國家及41個市場的香港商戶與海外品牌，匯聚超過39萬項商品及4,600家供應商。同時，「香港貓」新推出「一鍵開店、一鍵銷售、一鍵分潤」的「小三通」招商體系，實現「一站通全球」，助力商家輕鬆完成上架、銷售與利潤分配。其中，「一鍵分潤」為全新推出的合作夥伴獎勵計劃，通過自訂佣金與分享獎勵機制等，顯著提升產品曝光與轉化效率，為商家開拓更廣闊的市場空間。未來，憑藉先進基建與本地化專業優勢，「香港貓」將持續深化大灣區佈局並拓展全球市場版圖。

同時，卓悅集團亦緊握粵港澳大灣區戰略合作機遇：一方面於東莞銀城酒店打造首個沉浸式會員體驗中心，結合「所見即所購」的場景創新，提升跨境零售體驗；另一方面，持續運營廣州大學城的「粵港澳青年創業孵化器」，培育新一代產業創新人才，為香港科技與零售的發展做出「卓悅」貢獻。在國際貿易領域，卓悅集團將通過「香港貓」跨境電商平台，賦能內地企業出海，協助企業開拓國際市場。

卓悅主席陳健文先生表示：「卓悅將繼續堅守『科技+消費』的敏捷策略、以『讓全球優品無界流通』為使命、以客戶為中心的理念，深化『卓悅數字化綜合生態體系』。我們將積極把握科技與創新數字經濟時代新機遇，構建互聯互通、創新驅動的生態系統，以『全球採購 — 智能分銷 — 個性化零售』的高效協同打造『全渠道卓越體驗』，致力前瞻性戰略佈局，確保可持續價值創造與卓越股東回報」。

關於卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司（股份代號：653.HK）建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動以「科技+消費」爲基礎的新業務模式。科技研發（卓悅科技）、美妝智造（美顏產業）、跨境樞紐（香港貓）、產融結合（創新產業）的「四輪驅動」業務格局，實現持續增長和價值創造。集團現於香港貓、天貓全球、考拉、eBay、Facebook和微信商城等46個中國內地及海外網購平台拓展電商業務，提供超過39萬款銷售產品，共銷售往34個國家和地區。卓悅不斷創新和調整商業模式以適應外部環境的變化，對市場新動向保持敏銳的觸覺，致力為商戶和顧客提供更優質和更多元化的服務，貫徹卓悅的企業理念。

