聯想控股董事長寧旻受邀參加港交所未來科技峰會並做主題對話分享

香港，2025年9月9日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報道，為進一步連接資本與科技創新的雙贏機會，香港交易所（下稱港交所）於9月5日在深圳舉辦了主題為「智匯創新 共塑未來」的未來科技峰會。在主題對話環節，聯想控股董事長寧旻分享了聯想的科技創新歷程和最新策略、出海國際化的戰略思考與經驗做法，以及在AI方面的戰略布局及最新進展。此外，他還強調了香港資本市場在推動企業創新發展和全球化進程中的關鍵支持作用。

峰會現場，港交所行政總裁陳翊庭致開幕辭。她表示，過去一年不僅見證了中國科技力量的集中爆發，也見證了全球投資熱情重回港股市場。未來港交所將繼續為市場提供多元化產品、充裕流動性和高效互聯的互通機製，服務實體經濟和科技創新，繼續提升港股之於IPO發行的吸引力和國際競爭力。

在之後的一對一主題對話環節中，港交所董事總經理、市場主管余學勤與寧旻展開了深入交流。

對於科技創新，寧旻介紹了聯想控股在當下的自我定位，是希望發揮在科技領域的綜合優勢，成為「中國科技成果產業化的引領者」、「中國科技產業生態的參與者、賦能者」。他表示，從創業至今，「科技創新」就一直鐫刻在聯想基因裏。從科技成果轉化，到扛起民族計算機產業大旗，再到支持更多的科技創業創新企業發展，公司科技創新的內涵也越來越豐富。

寧旻介紹，目前聯想控股已形成涵蓋四個層次的科技創新體系：

- 以聯想集團等旗下企業為代表，圍繞主業加大研發投入；

- 以旗下基金投資公司等為代表，圍繞科技前沿展開投資布局。截至目前，聯想控股體系每年投資中國科技企業約百家，2024年有13家被投企業上市，位列中國創投行業直投領域榜首。在AI領域，投資了超270家企業，擁有非常完整和全面的AI生態體系；

- 聯想控股及旗下多家上市公司圍繞早期技術，開展商業化研究。目前，聯想控股體系內成立了多個研究中心，包括聯想控股本部的前瞻技術研究院、聯想集團的聯想研究院、聯泓新科的新材料研究院等。目前與國內幾乎全部頂尖高校有合作，特別是與大股東——中國科學院合作，帶來一系列科技成果產業化機會和成果，孵化出聯泓新科這樣的上市公司；

- 圍繞科技創業堅持公益培訓。目前已有超1300名創業者參加了聯想之星創業CEO特訓班，其中包括185家國家級專精特新企業代表，61家企業上市，形成了中國最大的科技創業生態圈。

針對外界所關心的「為廣大中國企業持續打造高質量『出海』典範」的話題，寧旻以聯想集團的實踐成果為例做了分享。他表示，出海不僅是市場的擴張，更是系統性能力的鍛造，聯想集團目前正在從三個方面系統提升國際化競爭力：

- 以中東為支點升級新的韌性網絡；

- 以AI+ESG重塑出海競爭力內核。面對國際環境的深刻變化，將技術賦能與可持續發展作為當前高質量出海的兩大基座；

- 以「中國智造」標準，構建中國企業出海新生態。

寧旻強調：聯想集團的全球化是根植於中國的全球化，約80%的生產製造、70%的研發人員和60%的員工都布局在中國，通過加速「中國創新-全球應用」循環，正為中國經濟注入新的活力。

針對AI這一熱門話題，寧旻介紹了聯想集團「All in AI」的戰略布局和聯想控股的AI投資版圖，「目前，人工智能已經進入到行業的拐點，行業重心從大模型的研發轉向了垂直應用，這對於中國企業是非常好的機遇期，聯想控股正在以人工智能技術突破為支點，加速推動人工智能與實體經濟深度融合。」

寧旻介紹，聯想集團基於率先提出的混合式AI戰略方向，依托業界少有的「端-邊-雲-網-智」全棧智能技術體系，為客戶提供混合式AI解決方案的相關情況。此外，聯想控股及旗下基金公司投資超過了270家AI企業，在「基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」實現全棧布局，是目前AI投資領域體系最完整、企業數目最多的投資機構，建立起了生態優勢。

截至目前，聯想已與香港資本市場共同走過三十多年合作共贏歷程。寧旻表示，港交所近年來圍繞科技企業上市推出了一系列改革措施，聯想控股始終積極響應，「從2021年算起，聯想控股體系共推動22家被投企業登陸港股市場，平均每年約5家被投企業在港股上市，數量在中國一級市場基金當中持續名列前茅。」此外，聯想還積極響應港交所有關ESG倡議，是最早開始系統化開展ESG工作並進行信息披露的港股上市公司之一，「經過20年的努力，我們在ESG領域取得了一系列成績。」

寧旻表示，港交所的先進理念和創新政策、獨特優勢和資源，為科技企業的長期發展奠定了扎實基礎，聯想控股將繼續積極響應港交所新政，持續推動被投科技企業赴港上市，做大做強，走向世界。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network