科技產業基礎+AI前瞻佈局組合拳 聯控半年純利大漲144%



香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 據香港財華社報道，近期港股市場震蕩上行後出現調整態勢，恒指於8月25日盤中觸及25,918.86點，創下近四年新高，科技股一度成為上行重要力量，但次日三大指數集體調整，這也反映了市場情緒開始趨於謹慎，以及對政策效果持續性和基本面實質改善的後期觀望態度。8月中下旬，港股中報密集披露，市場焦點從「預期」轉向「兌現」。業績超預期、指引上修的個股有望繼續受益，而這其中就包括筆者長期關註的，以產業運營與投資為主業的聯想控股（3396.HK）。 業績公告顯示，聯想控股上半年收入2815.89億元（人民幣，下同），同比增長21%；凈利潤41.76億元，同比增長49%；歸母凈利潤6.99億元，同比錄得高達144%的大幅增長。公司表示，這歸因於產業運營板塊主要企業的盈利能力持續改善，以及產業孵化與投資板塊投資業務虧損同比收窄。 除了突出的業績表現，上半年以來，聯控活躍的股價表現也能從側面反映出，公司得到了比以往更多的市場關註。比較集中的兩次大漲，分別受益於年初DeepSeek和具身智能成為市場關註點；以及7月至今，受A股上漲帶動，科技、醫藥等板塊表現活躍。由此不難看出，聯控在AI、醫藥等科技領域的投資佈局又一次站在了市場風向的前沿，同時依托企業本身的產業基礎，這套組合拳體現了公司戰略的韌性與前瞻性。 夯實產業基礎 引領綠色發展 文章開頭提到公司業績大漲受益於產業運營板塊主要企業的盈利改善，而這裏面最為突出的就是旗下的聯想集團。最新數據顯示，2025/26財年第一季度，聯想集團個人電腦業務表現強勁，市場份額創下24.6%的歷史新高；同時AI PC滲透率持續提升，在Windows AI PC類別中穩居全球第一，市場份額達31%；此外，聯想集團的多元化增長引擎也保持動力，非個人電腦業務的佔比進一步提升至48%，並持續維持高利潤率水平。 此外，聯控也持續響應綠色發展的政策方向，旗下聯泓新科堅持以綠色技術引領綠色產業，目前新投產項目正逐漸進入產能釋放階段，其新佈局的綠色產業項目如超高分子量聚乙烯鋰電隔膜材料、碳酸酯鋰電溶劑、PLA等項目均已進入產能爬坡期，而EVA、POE光伏膠膜料和PPC項目計劃則將於2025年建成投產。 從中可以看到，穩健的產業基礎始終是支撐聯控業績穩中有升的重要基石，預計來自多方面的增長動力將進一步提升其未來盈利能力。 持續深耕AI領域 領先佈局具身智能 能夠把握住資本市場的風口，受到科技板塊本輪上漲趨勢的帶動，也離不開聯控對於當下科創核心競爭領域——人工智能的領先佈局與持續深耕。公開資料顯示，聯控體系近年來一直加大在人工智能的佈局和應用推廣，並致力於構建AI+應用生態圈，目前已累計投資AI企業超270家，是當下在AI投資領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構之一。與此同時，聯控圍繞「人工智能+」行動，在AI與科技、產業、消費、民生、治理及全球合作六個重點領域的融合上，都有代表性案例。諸如被投企業百圖生科上半年發佈了全球首個AI生命科學基礎大模型驅動的生成式發現系統，華翊量子研發了世界首個基於二維離子量子比特陣列的通用離子阱量子計算技術架構，圖靈量子則參與建設了國內首個量子人工智能計算中心。上半年，聯想集團還推出了自研的超級智能體矩陣，面向製造業、農業、企業需求等多個領域。現階段，超級智能體已嵌入到聯想的產品中，並成功與頭部企業和代表性城市落地業務合作。 與此同時，AI領域的下一個風口也已顯現。4月發佈的《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》指出，預計到2030年，我國具身智能市場規模將達1037.52億元，佔全球市場比重近半，達到44.6%。而聯控及旗下成員企業通過自主研發、股權投資等方式，一早已實現了在該新興領域從上遊核心技術到中遊機器人本體製造再到下遊應用落地的多元化佈局。 以聯控體系所投企業星動紀元打造的端到端原生機器人大模型ERA-42為例，這款具身智能通用大模型具備強大的泛化、自適應和規模化能力，結合星動紀元為AI打造的全新硬件平台，可以快速實現具身智能體軟硬件協同進化和商業化落地。聯想集團打造的聯想晨星機器人則已經能夠為工業應用提供高效智能的解決方案，幫助國家電網、中煙集團等工業製造企業在多個場景下實現高效安全作業。目前，聯控在具身智能領域的投資企業已達40家，位列行業前沿，這一高效佈局不僅斬獲了資本市場的關註與認可，筆者看來也將同樣為公司帶來長遠的效能釋放。 聚焦科技創新研發 加速實現資源回流 研發投入一直是聯控聚焦的重心，半年報數據顯示，公司持續加大技術研發和創新投入力度，上半年研發投入同比增長16%至85.13億元，再創半年歷史新高。除了研發投入，這家公司也始終專註於技術攻堅，目前與中國科學院相關院所共同開發的相關課題被國家科學技術部列入了國家重點研發計劃，正在開展的PEEK（聚醚醚酮）相關技術開發則在醫療、半導體、人形機器人等高端新興領域具有廣闊發展前景。正如聯想控股副總裁、前瞻技術研究院院長于浩早前在接受新華社采訪時所表示，長期研發投入和技術自主化攻堅，共同構成了聯想控股在科技創新發展之路上不可或缺的關鍵詞。 從目前的情況來看，一方面資本市場前期動蕩對該公司公允價值造成的不利影響，已隨著大市環境的回暖與公司投資虧損的收窄而不斷改善；另一方面，接下來更值得投資者與市場關註的，是聯控聚焦科技主業、剝離非核心資產的進度。據筆者觀察，近年來聯控持續優化投資組合，回籠投資資金，自2022年以來，公司通過分紅和退出方式累計回流現金超270億元，有力地支持了公司對科技創新的前瞻性投入和佈局。隨著科技創新引領高質量發展的戰略不斷推進，聯控進一步加速實現資源回流，今年上半年通過分紅和退出的方式共計回流現金35億元。與此同時，回流資金也被用於進一步聚焦主業，上半年新投和追加投資中國科技企業超50家，以此形成了能夠持續提高公司投資效率、強化科技創新整體佈局的良性閉環。 從堅實穩健的產業基礎盤，到長期耕耘的科創前瞻佈局體系，聯控可以說不僅走得穩，也一直走在市場的前沿。而目前，該公司正處於推進轉型和價值重塑的關鍵時期，上半年取得的成績也進一步證實了聯控的戰略眼光和運營實力。值得投資者期待的是，在其深化「科技創新、產業運營」戰略的良性節奏推動下，聯想控股將能夠繼續強化其產業協同和資源整合能力，優化資源配置的顯性與長期價值，從而有望進一步提升估值空間，釋放增長勢能。



