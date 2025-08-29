AI築基 創新賦能 聯想控股2025上半年歸母淨利6.99億

香港，2025年8月29日 - (亞太商訊) – 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於今日公佈截至2025年6月30日止6個月（「報告期」）未經審計簡明綜合中期業績。2025上半年，聯想控股繼續堅持科技創新引領高質量發展主線，穩中求進，產業基礎得到進一步夯實；同時公司持續加強科創領域投入，積極培育新興產業和未來產業，加快發展新質生產力以強化企業核心競爭力。報告期內，聯想控股實現收入2,815.89億元（人民幣，下同），同比增長21%；凈利潤41.76億元，同比增長49%；歸屬於本公司權益持有人凈利潤6.99億元，同比增長144%，受益於產業運營板塊主要企業的盈利能力持續改善，同時產業孵化與投資板塊投資業務虧損同比收窄。

加大研發 深化佈局

聯想控股以科技創新推動產業創新，在加快鞏固傳統優勢產業的同時，積極開辟新領域，特別是人工智能、新材料、新能源、生物醫藥等前沿領域的佈局，培育具有國際競爭力的新興產業。報告期內，公司持續加大科研和創投力度，研發投入同比增長16%至半年新高的85.13億元。旗下聯想集團牢牢把握混合式人工智能崛起機遇，憑藉前瞻佈局和高效執行，以創新成果驅動各業務協同共進。聯泓新科研發創新持續取得新進展，報告期內新增授權專利22項。其固態電解質分散劑、矽碳負極粘結劑等新型電池關鍵功能材料通過下遊客戶試用驗證；開發出了多款聚烯烴新型催化劑；完成了15個新產品的開發以及PEEK（聚醚醚酮）產品中試，在醫療、半導體、人形機器人等高端新興領域具有廣闊發展前景。在戰略性新興產業和未來產業佈局方面，聯控體系支持國家科技自立自強，上半年累計投資科技項目超50個；推動5家企業登陸資本市場，另有超10家企業進入上市程序；在市場較為關註的醫藥醫療和具身智能領域，投資企業數分別超110家和40家，均位列行業領先水平。

AI築基 產研共生

通過多層次體系化的科技創新，聯想控股一如既往地積極推動AI賦能千行萬業，圍繞「人工智能+」行動，在AI與科技、產業、消費、民生、治理及全球合作六個重點領域的融合上，都有代表性案例。報告期內，聯想集團推出自研超級智能體矩陣，標誌性科技產品全球領先，AI PC目前已佔到聯想集團個人電腦總出貨量30%以上，在Windows AI PC類別中，以31%的市場份額穩居全球第一；AI服務器增長同比翻三倍，繼續位列全球前列；面向AI終端的「天禧生態」、面向AI基礎設施的「萬全生態」和面向AI解決方案及服務的「擎天生態」已與超過2,000家夥伴展開深入合作，讓創新AI技術、產品與應用加速滲透。旗下聯泓新科、富瀚微、拉卡拉等企業也在全力推動AI落地，豐富行業優秀實踐，例如富瀚微積極推動技術升級和產品叠代，推出了超高像素陣列產品、基於AI-ISP算法的低照度全彩攝像機等。同時，公司致力於構建AI+應用生態圈，累計投資AI企業超270家，是目前該領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構之一，不斷推動中國AI生態的可持續發展。

向綠而行 質效雙升

「生態優先、綠色發展」是聯想控股始終堅持的理念，並將其充分融入到業務發展之中。聯想集團再獲MSCI ESG評級最高等級AAA級；其推出的ESG解決方案「樂循」，能夠幫助客戶監測工廠關鍵ESG指標；天津園區還榮獲CESI Certification頒發的「生態級碳中和工廠」證書。聯泓新科新佈局的綠色產業如超高分子量聚乙烯鋰電隔膜材料、碳酸酯鋰電溶劑、PLA等項目均進入產能爬坡期，EVA、POE光伏膠膜料和PPC項目計劃於2025年建成投產。正奇光能的高效N型電池片項目持續推進技術改進與工藝優化，TOPCon量產效率提升至27.10%，良率穩定在97.5%以上，躋身行業第一梯隊。

未來，聯想控股將進一步深化科技創新引領高質量發展，鍛造產業韌性，優化資源配置，積極推動人工智能科技創新與產業創新深度融合發展，構建企業主導的「產學研用」協同創新體系，不遺余力地培育戰略性新興產業和未來產業，為中國式現代化和國家科技自立自強做出更大貢獻。

