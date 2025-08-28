中創新航（3931.HK）公佈2025年中期業績：上半年期內利潤大增80.4% 動力儲能雙驅動全球化佈局提速

香港，2025年8月28日 - (亞太商訊) - 8月27日，中創新航科技集團股份有限公司（「中創新航」或「公司」，股票代碼：3931.HK），公佈截至2025年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審計簡明合併中期業績。報告顯示，上半年公司經營表現亮眼，實現營業收入人民幣16,418.88百萬元，較上年同期顯著增長31.7%；期內利潤實現人民幣752.99百萬元，同比大幅增長80.4%，在全球可再生能源發展加速轉型的態勢中展現出強勁的盈利能力與發展韌性。

根據權威機構SNE Research統計，中創新航2025年上半年全球動力電池裝車量同比增長22.7%，排名穩居國內第三、全球第四，單月裝車量已達4.7GWh。在國內乘用車市場，公司表現尤為突出，6月、7月市占率連續創下新高，分別達到7.4%和8.25%。儲能領域增速更為迅猛，InfoLink資料顯示，公司上半年儲能電芯出貨量躍升至全球前四，實現里程碑式發展。

支撐這一系列成績的，是中創新航技術的持續突破和多款重磅產品的量產落地。上半年，中創新航攜「頂流」電池持續引領技術前沿，公司400Wh/kg固液混合電池產品即將量產配套，全固態電池研發取得突破、生產線貫通投用。此外，公司高功率磷酸鐵鋰R46大圓柱電池實現行業內首家量產配套，成功助力吉利、東風最新混動車型；而下一代210Wh/kg以上能量密度磷酸錳鐵鋰電池產品也即將批量應用，該產品可實現10%電量至80%電量充電時間15分鐘，產品性能進一步提升。

在乘用車市場，憑藉卓越的產品實力，中創新航成功實現大眾、現代、豐田全球前三大車企集團全部進入。上半年，其800V 5C電池實現月銷量超2萬台，順利推進配套小鵬、樂道、零跑、奧迪、北汽等多個車型，該超充電池三元版本獨家配套全新小鵬P7，並助力其創下24小時行駛3971公里的全球紀錄。

在商用車領域，中創新航構建至遠電池全場景、全覆蓋、全賦能的產品矩陣架構，上半年國內商用車裝車量同比增長310%。公司行業首推輕卡車型百萬公里定製版，大幅提升電池系統質保，獲得業內廣泛認可，目前已與奇瑞、吉利、瑞馳、福田、東風、長安、金龍等知名企業深度合作。在重商領域，公司以場景化電量設計深耕市場，與重汽、徐工、三一、陝汽、解放、東風、臨工、柳工等客戶在多方面達成全方位合作。

伴隨著國際市場的重大突破，中創新航上半年儲能業務發展迅猛。其314Ah二代長迴圈儲能電芯憑藉96%以上的能效、15,000次的超長壽命、前1,000次迴圈零衰減的卓越性能獲得國內國際客戶的高度認可，並成功斬獲拉美和南非最大電站專案，進入多家頭部開發商和電網公司的供應商名錄。另外，公司新一代「至久」588Ah、600Ah+儲能大電芯亦將於今年量產。

除此之外，作為行業首家通過eVTOL動力電池製造符合性審查的企業，中創新航大力探索新興市場，助力我國低空經濟發展。目前，公司310Wh/kg的R46圓柱電芯已量產配套行業頭部eVTOL企業。同時，中創新航已與廣汽高域簽署深化戰略合作協定，約定在eVTOL領域展開深入合作，共同推進eVTOL電源標準化產品的發展。

整體來看，中創新航上半年圍繞「產品與技術領先」戰略，加速全球化產能佈局。目前，泰國Pack工廠已穩定交付，且葡萄牙基地也已於2025年一季度破土動工，未來隨著其產業鏈佈局的進一步完善，中創新航有望憑藉跨領域、跨場景的動儲產品矩陣，實現動儲業務深度協同，全場景打造硬核產品力，同時，持續開拓軌道交通、礦山礦用、低空飛行、人形機器人等新興市場，持續推進「能源+」戰略落地，進一步推進在全球新能源產業中的領先地位。

關於中創新航集團有限公司

中創新航（3931.HK）是專業從事鋰電池、電池管理系統及相關整合式產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的新能源高科技企業。作為電池專家，公司致力於構建全方位能源運營體系，為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。

目前，公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地，完成全方位國內產業佈局，同時已設立歐洲產業基地、泰國產業基地，大力拓展海外產業佈局，打造擁有規模化智慧製造實力的國際化領先企業。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network