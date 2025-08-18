勇奪12金14銀11銅 首程控股多家被投企業閃耀世界人形機器人運動會

香港，2025年8月18日 - (亞太商訊) - 2025年8月17日，全球首個以人形機器人為核心參賽主體的大型綜合性賽事--世界人形機器人運動會，於北京國家速滑館「冰絲帶」圓滿落幕。

本屆運動會由北京市人民政府、中央廣播電視總台、世界機器人合作組織、亞太機器人世界盃國際理事會等單位聯合主辦，共匯聚全球280支戰隊、超過500台機器人同場競技，全面展示具身智能機器人從技術突破到場景落地的完整產業鏈條。

作為深度產業推動者，首程控股（0697.HK）所投企業整體表現亮眼，共計斬獲37枚獎牌（含金牌12枚、銀牌14枚、銅牌11枚），涵蓋各戰隊使用被投企業機器人本體參賽所獲獎項。與此同時，首程控股亦於「冰絲帶」外場設立面向公眾開放的「首程機器人科技體驗店」，成為本屆大會最受歡迎的科技互動展區之一。

一、亮點企業集結亮相：

宇樹科技：勇奪4金，並創下4.78m/s速度紀錄，G1平台支持隊伍再獲1金1銀1銅；

北京人形機器人創新中心：展現「全自主執行」技術優勢，累計摘得2金6銀2銅；

松延動力：橫掃自由體操、跳遠及舞蹈賽事，共奪2金1銀1銅，成為「科技×藝術」融合典範；

銀河通用：凭藉全自主操控勇奪分揀技能競技冠軍，並協助高校戰隊包攬冠亚軍；

星海圖：作為場景賽整機平台提供商，支持多所頂尖高校參賽，並助北京航天航空大學奪得季軍；

加速進化：作為足球賽項技術平台提供方，為所有參賽隊提供機器人硬體與技術保障，成為「幕後冠軍」。

二、打造機器人應用樣板：首程體驗店引領科技走入生活

體驗店共展出超過200款智能產品，涵蓋家庭、教育、娛樂、醫療等多元場景，並將於2025年國慶黃金周正式落戶北京石景山・融石廣場，未來擴展至全國商圈、機場、高校等重點場域，開啟連鎖化推廣計劃。

首程控股執委、聯席總裁葉芊表示：「我們希望通過真實場景的互動設計，讓大眾感受到機器人正從技術實驗室走向日常生活。」

三、從實驗室走向真實應用，下一代生產力加速落地

首程控股將持續依託「股權投資＋資產運營」雙輪驅動戰略，攜手產業鏈合作夥伴推動具身智能機器人於教育、製造、醫療、城市運營等核心領域的產業化落地，釋放「下一代生產力」的巨大潛力。

