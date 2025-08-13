Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, August 13, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 13 August 2025, 09:58 HKT/SGT
來源 Shoucheng Holdings
首程控股(0697.HK)抽取88位幸運觀眾現場觀賽 深度參與世界人形機器人運動會

香港，2025年8月13日 - (亞太商訊) - 備受全球科技界矚目的世界人形機器人運動會將於8月14日在北京國家速滑館正式揭幕，這場持續至8月17日的科技盛宴，將成為展示全球人形機器人技術最高水平的重要窗口。

作為全球首個以人形機器人為核心參賽主體的大型綜合性賽事，本屆運動會設置了極具看點的多元競賽項目。來自世界各地的超百支頂尖機器人戰隊，將在跑步、足球、街舞、武術、工廠搬運、酒店服務等項目中同場競技，全面展示人形機器人在不同領域的應用潛力。這背後不僅是技術的較量，更是對機器人適應複雜環境、完成精細任務能力的全方位檢驗，每一項比賽都凝聚着人工智慧、機械工程等多學科的技術突破。

一、首程控股多維度深度參與

在本屆運動會中，首程控股同時扮演資本推動者、場景驗證者及生態運營者的三重角色。依託管理的北京機器人產業發展投資基金及多支產業基金，首程已系統投資布局數十家高成長機器人企業，涵蓋從核心零部件到整機集成、從底層算法到場景應用的全產業鏈。此次亮相的被投企業包括：宇樹科技（Unitree Robotics）銀河通用（Galbot）星海圖（Galaxea-AI）松延動力（Noetix Robotics）、加速進化（Booster Robotics）及自變量機器人（X Square Robot）等，分別在足球、田徑、格鬥、舞蹈、場景賽等核心項目中擔綱主力。

二、首程機器人科技體驗店打造沉浸式產業櫥窗

運動會期間，位於國家速滑館內的首程機器人科技體驗店同步開放，集中展示50餘家企業近200款產品，涵蓋智慧家居、教育、智能穿戴、娛樂休閒等多個場景。觀眾不僅可近距離體驗人形機器人、智能家電、AI娛樂設備等前沿產品，亦可現場購買，實現「發布-測試-銷售-服務」的消費閉環。該舉措與首程於2025年啟動的全球「機器人綜合體驗店」招募計劃一脈相承，並將為未來在融石廣場等地開設的長期體驗店積累場景與營運經驗。

首程控股董事會主席趙天旸表示，機器人市場規模未來將超越汽車行業，中國必將誕生百億美元市值的機器人企業。通過運動會這一「產業櫥窗」，首程不僅展示被投企業的技術實力，更在真實環境中驗證其商業化潛力，加速技術從「實驗室走向市場」的進程。

三、租賃公司保障賽事落地

為保障賽事前期訓練與正式比賽，北京機器人租賃公司集中交付了100台賽事指定設備，包括82台Booster Robotics足球賽本體、10台Noetix Robotics田徑機器人及8台Galaxea-AI場景賽機器人。全部設備已進駐國家速滑館，重點服務於足球、田徑及場景賽的訓練需求，並由租賃公司與廠商技術團隊聯合駐場提供全流程技術支持，實現「即交付、即服務」的產業響應。

觀賽互動福利

為感謝市場長期支持，首程控股將抽籤選出88位幸運觀眾親臨現場，見證這場全球頂尖科技的競技舞台。

  • 報名截止時間：2025年8月14日（北京時間）上午9:00
  • 抽籤時間：2025年8月14日下午3點前公佈，受邀者將收到電郵或短信通知

參與方式

1.通過鏈接填寫報名信息：https://www.wjx.cn/vm/mfW64yI.aspx#
2.關注「首程控股」官方微信公眾號，後台留言「機器人運動會」，按彈出鏈接填寫報名信息。



