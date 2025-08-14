Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, August 14, 2025
Thursday, 14 August 2025, 11:00 HKT/SGT
來源 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP宣布與JEPLAN進行事業合作，以邁向實現脫碳和循環型社會
以處理貴金屬回收製程中的有機物（塑膠）為構想

東京, 2025年8月14日 - (亞太商訊) - TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.（總公司：東京都中央區，執行總裁：田中 浩一朗）決定與株式會社JEPLAN（總公司：神奈川縣川崎市，代表取締役 社長兼執行總裁：高尾 正樹，以下稱「JEPLAN」）進行事業合作，旨在削減以產業用貴金屬展開事業的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.於貴金屬回收製程的CO2排放，以及實現有機物的再資源化。

此項舉措是由在貴金屬領域上持續努力實現循環經濟（Circular Economy）的TANAKA以及在塑膠領域上持續努力的JEPLAN協力合作，以實現脫碳和循環型社會為目標。

TANAKA為實現循環型社會迄今所採取的舉措

TANAKA自1885年創業以來，作為貴金屬業界的龍頭企業，長年致力於稀缺資源的貴金屬回收。特別是在接受客戶委託回收的製程廢棄物當中，本公司針對以有機物（塑膠）為主要成分且有貴金屬附著或吸附的製程廢棄物，迄今持續採用焚燒處理來去除有機物，並從剩餘的灰燼中回收貴金屬。

在此焚燒處理中，雖然已針對去除環境管制物質進行應對，但要削減於燃燒有機物的過程中所產生的CO2，仍然是邁向實現脫碳社會的課題。

透過與JEPLAN的事業合作而改變的貴金屬回收製程

JEPLAN以一種稱作聚乙烯對苯二甲酸酯的塑膠為目標對象來建立獨家的化學回收技術。為了解決上述的CO2排放量課題，TANAKA藉由與JEPLAN的事業合作，正在研討除了過去採用焚燒處理的貴金屬回收製程以外，未來還可能利用化學回收處理。化學回收處理的目標對象估計是注射器、合成纖維擦拭布等塑膠。而在作為目標對象的貴金屬回收製程中CO2排放量預計可比過去抑制10%左右。

另外，本製程不僅是回收貴金屬還可使塑膠再生，使TANAKA和JEPLAN在各自的專門領域中，為實現脫碳和循環型社會作出貢獻。

株式會社JEPLAN

總公司所在地：神奈川縣川崎市川崎區扇町12-2
設立：2007年1月
代表人：代表取締役　社長兼執行總裁　高尾 正樹
主要事業內容：PET化學回收技術相關事業（目標對象：PET瓶、聚酯纖維）等
官方網站：http://www.jeplan.co.jp

JEPLAN提出以「讓所有物品進行循環使用」為使命，並以實現循環經濟為目標。以廢PET（PET瓶、聚酯纖維等）為目標對象，藉由使用獨家的PET化學回收技術分解至分子等級並去除雜質，使其重生轉變為具有與源自石油相同品質的再生素材。藉由使用使此獨家技術致力於回收，以實現循環使用有限的資源，也有助於削減CO2的排放量。

關於TANAKA

TANAKA自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍向來以貴金屬為中心，並以此展開廣泛活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的TANAKA，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。2024 年度（2024年12月止）的合併營業額為8,469億日圓，擁有5,591名員工。

產業事業全球網站
https://tanaka-preciousmetals.com

產品諮詢表
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/

新聞媒體諮詢處
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/

新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20250814_CT.pdf 



