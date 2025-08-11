首批數據中心REITs上市首日雙雙漲停 首程控股再顯產業資本實力

香港，2025年8月11日 - (亞太商訊) - 8月8日，全國首批數據中心REITs--南方潤澤科技數據中心REIT與南方萬國數據中心REIT正式登陸滬深交易所，上市首日雙雙漲停，分別報收5.850元和3.9元。兩單產品的亮眼表現，不僅標誌著REITs市場正式切入「科技新基建」賽道，也凸顯了產業資本在推動算力基礎設施證券化中的重要作用。

作為兩單項目的重要投資方，港股上市公司首程控股（0697.HK）再次站在市場關注的風口。通過全資子公司北京首源欣榮投資有限公司，以及旗下管理的北京平準基礎設施不動產股權投資基金，首程控股分別投資了南方萬國數據中心REIT與南方潤澤科技數據中心REIT。這不僅是公司在數據中心領域的又一次精準布局，更是其深耕REITs市場戰略版圖的最新落子。

一、切入「算力底座」，緊抓數字經濟新機遇

公開資料顯示，南方萬國數據中心REIT的底層資產為位於昆山花橋的國金數據雲計算數據中心，機櫃數4192個；南方潤澤科技數據中心REIT的底層資產則為位於京津冀國家算力樞紐節點的潤澤（廊坊）國際信息港A-18數據中心，機櫃數5897個，上架率超99%。兩大項目均屬於區域核心算力資源，在支撐5G、人工智能、大數據等應用方面具有不可替代的戰略價值。

業內人士指出，數據中心REITs的推出，意味著公募REITs資產類型首次覆蓋到科技創新基礎設施領域，有助於推動算力資源高效配置，提升資本市場服務數字經濟的能力。

二、全鏈條布局，構建REITs生態閉環

事實上，首程控股在REITs領域的布局早已形成全鏈條覆蓋。自2021年作為首批公募REITs的最大戰略投資者之一，公司便圍繞「Pre-REITs產業基金培育-平台運營管理-公募REITs退出-戰略配售投資」建立了完整的生態體系。

截至目前，首程控股REITs基金管理規模已突破300億元，投資領域覆蓋交通樞紐、城市更新、綠色能源、數據中心等多個板塊。今年以來，公司相繼投資了首農產業園REIT、華夏華電清潔能源REIT，並通過北京平準基金與國壽投資、財信人壽等機構合作，設立目標規模100億元的平準基礎設施基金，進一步夯實其在REITs市場的產業資本地位。

三、產業資本優勢顯現，助力市場良性發展

作為產業資本，首程控股不僅提供資金，更依託自身在智能基礎設施資產管理、運營、整合等方面的能力，為底層資產的運營效率和長期價值提升提供保障。這種「資金+運營」的雙重賦能模式，使公司在REITs市場中形成了與單純財務投資機構的差異化優勢。

分析人士認為，隨著公募REITs市場規模的不斷擴容，以及數據中心等新型基礎設施的證券化步伐加快，首程控股有望在「科技新基建+REITs」這一新興交匯賽道上持續受益，並鞏固其在行業內的引領地位。

