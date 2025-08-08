WRC 2025見證機器人落地加速 首程控股全產業鏈佈局亮相

香港，2025年8月8日 - (亞太商訊) - 2025年8月8日至12日，第八屆世界機器人大會（WRC 2025）在北京盛大舉行。作為全球機器人領域最具影響力的綜合性盛會之一，本屆大會的展覽面積、參展企業數量與技術展示水平均創歷屆新高。來自全球逾500家企業齊聚一堂，帶來涵蓋工業、服務、特種及人形等全品類的前沿機器人技術與落地應用，現場的動態展示與互動體驗顯著多於往年，充分展現行業從「技術秀」邁向「落地賽」的加速態勢。

對於長期深耕機器人產業鏈投資的首程控股（0697.HK）而言，這不僅是一場行業盛會，更是驗證投資布局、洞察未來趨勢的絕佳窗口。大會期間，多家首程被投企業集中亮相，包括全球四足與人形機器人領先企業宇樹科技，工業協作領域的銀河通用（Galbot），高性能關節驅動商松延動力（Noetix Robotics），人形機器人本體企業加速進化（Booster Robotics），具身智能全棧企業星海圖（Galaxea-AI），自適應機器人平台公司自變量機器人（X Square Robot），以及由首程參與投資設立的北京人形機器人創新中心等，覆蓋了從核心零部件到整機製造、從底層算法到場景集成的全產業鏈。

一、從「炫技」到「真幹活」：產業分水嶺正在到來

在投資人看來，今年WRC最大變化，是機器人從以往更多靜態展示，走向高比例動態表演與場景化互動；從過去強調高速率、高精度等單一性能，邁向泛化能力、高動態穩定性、靈巧操作等綜合指標的突破。這背後，既是算法與算力的進步，也是產業鏈上下游協同成熟。關節、觸覺傳感器、輕量化結構等關鍵零部件企業快速迭代，使主機廠商得以在大會現場直接「搬出」可落地、可交互的功能場景。

二、資本熱與落地潮並行，生態布局優勢凸顯

今年7-8月，機器人產業融資熱度顯著升溫，一批成立不足三年的企業完成億元級融資，甚至有極年輕的公司衝刺上市。這種「早期公司快速進入資本市場」的現象，反映出行業商業化信心正在增強。與此同時，硬件技術成熟的企業，正探索從工廠到主題樂園、體育賽事、文旅演藝等多元落地；而「機器人大腦」能力突出的企業，則加速進入工業、物流等高價值場景。

在此趨勢下，首程控股憑藉「投資+場景」雙輪驅動優勢，不僅能在一級市場捕捉潛力標的，更能利用智慧交通、產業園區、基礎設施運營等資源，將被投企業技術快速嵌入真實場景，形成商業閉環。例如，被投企業萬勳科技的自動充電機器人，已率先在首程運營的停車場落地，完成從概念到規模化運營的轉化。

三、從人形元年走向交付元年

大會現場，人形機器人已從單純的「吸睛」形象，轉向訂單競爭與交付能力比拼。投資機構普遍認為，2025-2026年將是「交付元年」，率先在場景中實現批量化落地的企業，將獲得估值與市場份額的雙重溢價。首程控股在大會期間亦明確了戰略判斷：未來的競爭不僅是技術較量，更是產業鏈協作、供應鏈韌性與商業模式驗證的綜合競爭。

隨著行業逐步走向規模化應用，首程控股的全生態布局優勢將愈加明顯--既能在資本端持續賦能優秀企業成長，又能在運營端提供真實應用場景與商業化路徑，推動機器人產業從「實驗室」走向「大規模交付」，並最終反哺資本市場。

