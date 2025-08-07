WRC 2025預熱：首程控股機器人生態矩陣與創投分論壇將集中亮相北京

香港，2025年8月7日 - (亞太商訊) - 2025年8月8日，以「讓機器人更智慧，讓具身更智能」為主題的2025世界機器人大會（WRC），將於北京經濟技術開發區北人亦創國際會展中心隆重揭幕。本屆大會為歷年規模最大，既是對過去十年產業升級的總結回顧，也是迎接人形機器人商業化元年的全景預覽。

大會匯聚超過200家中外機器人領軍企業，展出超過1500件展品，其中超過100項新品將全球首發，涵蓋人形機器人、核心零部件、工業自動化、服務型機器人等多個熱門技術領域。三大展館--創新館、應用館、技術館，將全景呈現「機器人+」時代的未來圖景。

一、多家被投企業集中參展，展示具身智能前沿成果

作為中國智能基礎設施資產服務的領航者，首程控股（0697.HK）將深度參與本屆機器人大會，旗下7家核心被投企業將聯合展出，涵蓋人形機器人整機、底層硬件、智能感知、基礎模型等關鍵技術方向，構建領先的「具身智能生態矩陣」，集中展示在工業製造、服務協作、科研教育等應用場景的最新進展，展現中國機器人從技術突破邁向規模落地的發展路徑。

宇樹科技（Unitree Robotics）：全球首家公開銷售高性能四足機器人並實現行業落地的公司，長年全球出貨量領先。

加速進化（Booster Robotics）：專注打造人形機器人及軟硬體開發平台，加速具身智能應用落地。

銀河通用（Galbot）：具身多模態大模型通用機器人企業，產品已應用於商業、工業、醫療等場景。

星海圖（Galaxea-AI）：專注具身智能基礎模型與機器人研發的AI公司。

松延動力（Noetix Robotics）：致力於通用人工智能本體、仿生技術與具身操作系統。

自變量（X Square Robot）：國內最早採用端到端技術實現通用具身智能模型的公司之一，以真實世界數據為基礎構建精細操作能力。

北京人形機器人創新中心（Beijing Humanoid Robot Innovation Center）：首家涵蓋具身智能軟硬體全棧能力的國產公司，由首程控股參與設立，聚焦"天工"通用機器人平台與"慧思開物"具身智能平台研發。

二、主辦創投分論壇，打造機器人產業資本協同平台

8月10日，首程控股將主辦本屆大會最受關注的創投分論壇之一--「2025機器人創投主題交流會」，並由旗下產業社群平台參加學院（CanPlus）共同承辦，聯合《科創板日報》等機構，聚焦"機器人量產元年"這一關鍵議題。

作為機器人產業的早期佈局者，首程控股已構建起涵蓋股權投資、融資租賃、場景落地、生態孵化的全周期支持體系，並依託北京機器人產業發展投資基金及相關產業平台優勢，持續推動科技與場景、資本與政策的深度融合。這也使首程具備主辦本次分論壇、代表創投行業推動資本與創新高效對接的綜合能力。

論壇現場將邀請頂尖機器人企業創始人、投資機構決策者、研究機構代表等共聚一堂，探討技術演進、融資生態與產業落地等核心話題，並揭曉兩大榜單：

2025中國最具投資價值機器人公司TOP 20

2025中國最具成長潛力機器人公司TOP 30

三、深化產業投資佈局，加速機器人落地商業化

近年來，首程控股持續以「資本運營 + 資產融通」為核心戰略，通過管理北京機器人產業發展投資基金及多支專項產業基金，已完成對數十家機器人創新企業的投資布局，覆蓋具身智能、工業自動化、手術機器人、AI感知與決策等方向。

作為北京機器人產業發展投資基金的管理方，首程控股持續推進從"實驗室到場景、樣機到量產"的轉化步伐，打造具備產業引領力的落地加速器。

活動資訊

大會時間：2025年8月8日至12日

大會地點：北京經濟技術開發區 北人亦創國際會展中心

創投論壇時間：8月10日下午

論壇地點：會展中心二樓分會場

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network