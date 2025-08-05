港股機器人板塊升溫 首程控股領跑前線

2025年8月5日 - (亞太商訊) - 8月4日，機器人產業ETF（159551）上漲2.44%，板塊熱度持續攀升。人形機器人產業正由「技術爆點」進入「場景兌現」的加速期。隨着一系列產業事件密集釋放，港股市場上的機器人板塊迎來新一輪結構性行情。其中，最值得市場關注的標的之一，是已完成產業鏈全佈局、具備平台屬性的資產型公司--首程控股（0697.HK）。

一、 行業催化不斷，人形機器人從展台走進應用場景

於7月底舉行的2025世界人工智能大會（WAIC）上，首次實現超過150台人形機器人同步進行動態任務展示，涵蓋工業、服務、醫療等多個場景，成為繼AIGC後人工智能應用最具想像空間的方向。與以往靜態展示不同，今屆展會首次實現任務級應用，機器人在清潔、接待、搬運等環節展現擬人化操作，象徵着「硬件+算法+算力」的產業協同模式正加速成熟。

與此同時，Unitree Robotics（宇樹科技）啟動上市輔導，世界機器人大會即將開幕等消息密集釋放，強化整體板塊情緒，也讓產業鏈上的優質公司獲得更多關注。

而在港股市場中，真正擁有產業落地能力、深度參與核心企業實操，並能貫通「投資+運營」鏈條的公司仍屬稀缺，首程控股正好填補了這一空白。

二、 從大會到應用，首程控股打通機器人產業「場景通路」

與眾多仍停留在「資本故事」階段的企業不同，首程控股的機器人戰略已進入深水區，角色正從投資人轉為產業連結者與應用推動者。

在行業影響層面，首程控股主辦了即將舉行的2025世界機器人大會官方分論壇--「機器人行業創投主題交流會」，聚焦「量產元年」背景下的投資邏輯與落地路徑，吸引數十位頭部機器人企業創始人與投資機構參與，成為連結技術、資本與需求的重要橋樑。

在應用實踐層面，於同期舉行的世界人形機器人運動會中，首程控股旗下北京機器人租賃公司為賽事訓練提供了來自Booster Robotics（加速進化）、Galbot（銀河通用）、Noetix Robotics（松延動力）與Galaxea-AI（星海圖）等企業的78台設備，涵蓋足球、田徑、酒店服務等多項核心應用場景，多家被投企業亦親自參與比賽，完成從技術驗證到應用落地的完整閉環。

在平台協同層面，首程控股已構建起涵蓋投資、租賃、代理、運營的產業架構，打通研發、測試、交付、訓練、反饋的全流程，成為港股市場中極少數真正具備產業穿透力的平台型企業。

三、港股稀缺估值窪地，產業穿透力打開重估空間

在目前國內機器人產業鏈進入上行週期的背景下，大量企業仍處於估值高位或尚未上市階段。而在港股市場，擁有真實運營能力、估值處於低位、產業兌現節奏加快的標的極為稀缺。

目前首程控股股價仍位於1.9港元附近，已完成多輪股份回購，管理層以真金白銀釋放對公司中長期價值的高度認可。在市場對「高成長+場景兌現」型資產偏好不減的背景下，擁有「機器人 + REITs + 醫療健康」三重資產組合的首程控股，有望成為本輪機器人行情中最具產業想像力的港股平台。

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