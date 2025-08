從黑馬投資人到產業引領者 趙天暘領銜首程控股迎來「投資豐收年」

香港,2025年8月1日 - (亞太商訊) - 2025年,是產業資本回歸價值創造的關鍵之年。近日,首程控股(0697.HK)交出一份多線開花的亮眼成績單--投資項目捷報頻傳、個人與機構連獲重磅獎項、股份回購節奏穩健、券商研報紛紛唱好,一條聚焦硬科技、具備產業滲透力的「長期路線圖」正加速兌現。 一、從「上榜收割機」到硬科技投資範本,趙天暘的資本打法獲主流認可 2025年7月,首程控股董事會主席兼執委會主席趙天暘先生,連續登上《財經》《證券時報》《36氪》等多個權威榜單,囊括「產業資本&CVC TOP50投資家」、「年度投資人」、「最受創業者歡迎投資人」等榮譽,其個人投資風格與首程的產業協同戰略獲得產業界與資本市場高度肯定。 同時,首程控股亦榮獲「前沿科技卓越投資機構」、「中國私募股權機構TOP100」、「最佳醫療健康新銳投資機構」等獎項,標誌着其在機器人、前沿科技、醫療健康、新能源等賽道的佈局已獲市場主流認可。 趙天暘的表現並非偶然。他近年來領軍投資團隊,精準押注於具身智能、前沿科技、醫療與新能源等領域,投中宇樹科技、星海圖、銀河通用、松延動力、未磁科技等潛力企業,在機器人交付關鍵節點率先實現「投資+落地」閉環,真正踐行產業資本「從願景到實踐」的承諾。 二、從「押中黑馬」到「生態兌現」,機器人戰略邁入深水區 2025年,機器人行業邁入「從技術驗證到商業交付」的關鍵階段。早於2024年,首程便聯合北京市國管設立百億級「北京機器人產業發展投資基金」,重點佈局人形機器人、醫療機器人、工業機器人等方向,並透過旗下產業公司打通「採購-部署-再投」一體化閉環。 這一戰略正在加速兌現。今年7月,加速進化支持的清華火神隊,在RoboCup機器人世界杯奪得中國人形組首冠;宇樹科技完成上市輔導並衝刺IPO;星海圖、銀河通用、松延動力等企業亦於世界人工智能大會、人形機器人運動會等活動高頻亮相,從研發邁向市場。 此外,首程更在REITs園區、樞紐停車場等資產中為機器人企業提供高頻剛需場景,實現「訂單導入+數據反饋」,加快產品迭代,實質轉型為產業共建者。 三、資本動作頻頻,回購+評級穩定基本盤 在資本市場端,首程亦展現強勁信心與行動力。7月以來已累計回購超3,600萬股,投入資金逾6,600萬港元,成交價維穩於每股1.80至1.87港元區間,有效支撐股價與流動性。 同時,公司再度榮獲中誠信國際與聯合資信「雙AAA」主體長期信用評級,連續三年獲得兩大權威最高認證,體現其資本結構穩健、現金流強勁、履約能力優秀,於港股基建與科技融合企業中屬極為稀缺。 四、券商研判密集,"智能基建平台"邏輯日趨清晰 7月30日,東北證券首次覆蓋首程控股並發布深度研報《擁抱機器人浪潮,躍遷式變革開啟》,給予"買入"評級,預測未來6個月顯著跑贏市場基準15%以上。 此前中金公司、中信建投、國元國際等亦發研報指出,首程在機器人、新能源、醫療科技等方向投資戰略清晰、落地扎實,均給予"買入"或"積極關注"評級。 多家券商一致認為,首程控股透過「投資+場景+運營」一體化模式,不僅搭建起機器人產業的系統性打法,更建立起科技與資本融合的「護城河型平台」。 五、能夠兌現的產業資本,才真正穿越周期 在宏觀與行業變動頻繁的2025年,首程控股展現了強大的兌現能力。趙天暘及其團隊用實績證明,產業資本的價值不在於「說得遠」,而在於「走得穩、做得實」。 隨着機器人商業化落地、醫療賽道回暖、硬科技出海進一步推進,首程控股正站上又一輪產業紅利的起點。而這一次,它不再只是講故事的人,而是收穫成果的人。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



