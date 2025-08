國泰君安國際成功發行中資券商首筆公募數碼原生債券

香港,2025年7月31日 - (亞太商訊) - 近日,國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)成功發行首筆數碼原生債券。本次發行是首筆由中資券商發行的公募數碼原生債券,採用直發結構,以美元計價,規模不超過3億美元,期限3年,國泰君安國際同時作爲牽頭全球協調人以及結算交割行,並以滙豐的HSBC Orion1作爲數碼資産平台。 數碼債券是一種利用區塊鏈或分布式賬本技術發行的債券,其核心特點是數字化、可編程、可自動執行,具有更高透明度,並能降低結算風險和成本。近年來,國泰君安國際在金融創新領域不斷突破,積極引領數字金融及數字資産業務的創新發展,本次數碼債券的發行是其布局區塊鏈技術與數字化金融的重要舉措之一。2025年上半年,公司向香港證監會提交數碼債券發行業務計劃,獲香港證監會確認對該計劃無進一步問題,正式啓動數碼債券發行業務。 國泰君安國際財務總監張學明先生表示:「作爲首家成功發行公募數碼原生債券的中資券商,我們履行了對金融創新的堅定承諾,證明了公司在數字金融領域的專業能力,爲推動數字資産的發展貢獻了力量。同時,此次交易不僅提升了客戶與投資者的運營效率和透明度,而且鞏固了國泰君安國際在開拓新一代資本市場解决方案中的領導地位。」 滙豐數碼資産及貨幣集團主管 John O’Neill先生表示:「我們十分高興,能協助國泰君安國際完成香港首筆由中資券商發行的數碼債券。此次交易充分展現了HSBC Orion的能力,以配合更多數碼債券及發行人所需。隨著愈來愈多企業和金融機構瞭解數碼債券的優勢,滙豐將繼續致力提高數碼固定收益産品的流動性。」 公司將以此次發行爲契機,不斷探索跨境數字資産流通、綠色金融數字化等創新方向,致力於爲全球金融市場提供更多數字化解决方案,助力國際金融體系的智能化轉型與可持續發展。 注:1.HSBC Orion 是滙豐建立的分布式分類帳技術(DLT)平台,連接于中央債券結算系統(CMU),作爲DLT平台的運營商,以發行和結算數字原生票據等。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際(股票代號:1788.HK), 是中國證券公司國際化的先行者和引領者,公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地,幷在新加坡、越南和澳門設立子公司,業務覆蓋全球主要市場,爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務,核心業務包括經紀、企業融資、資産管理、貸款及融資與金融産品等,業務覆蓋個人金融(財富管理)、機構金融(機構投資者服務與企業融資服務)與投資管理三大維度。目前,國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級,MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級,同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券(股票代號:601211.SH/ 2611.HK)爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



