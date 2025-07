連回超2000萬股 首程控股真金白銀釋放低估訊號

香港,2025年7月31日 - (亞太商訊) - 2025年7月29日及30日,首程控股(0697.HK)連續兩日於市場回購股份,累計回購2065萬股,總金額達3792.93萬港元,成交價格介乎每股1.80至1.87港元。 這是公司近期回購策略的延續,自7月初以來,首程已合共回購超過3600萬股,投入資金超過6600萬港元。公司管理層表示,此輪回購不僅反映對當前股價的信心,更是對公司在機械人及醫療科技領域長期佈局的堅定肯定。 「回購不僅僅是穩價,更是我們對公司價值與策略方向的主動投票。面對產業即將進入兌現期,我們認為企業應率先行動。」公司管理層表示。 兩家被投企業啟動IPO 資本兌現窗口正在打開 首程控股早期佈局的兩家核心被投企業,已正式邁入IPO進程,兌現預期升溫。 IMUNOPHARM(藝妙神州)作為中國CAR-T細胞療法領先企業,於2025年7月23日與中信證券簽署上市輔導協議,啟動科創板IPO流程。另一家企業宇樹科技則於7月啟動A股上市準備。該公司是全球首批將四足及人形機械人實現量產與市場化的科技企業,其H1及G1產品已在京東上架銷售,年營收超過10億元,自2020年起保持盈利,累計申請專利逾200項。 兩家企業的IPO推進,為首程控股在前沿技術賽道上的投資實力與退出節奏提供強大佐證。 東北證券:穩健現金流奠定機械人戰略根基 根據東北證券發布的研報指出,首程控股為全國領先的停車場營運商,頻繁中標吞吐量千萬級的大型機場項目,業務現金流穩定、可持續,為其積極拓展機械人產業提供了堅實的財務支持。 在我國機械人行業邁入落地關鍵期的背景下,首程憑藉"左手投資、右手場景營運"的雙輪驅動模式,正構築公司第二增長曲線。 2024年初,首程控股與北京國管聯手設立北京機器人產業發展投資基金,規模達百億元人民幣。其後公司透過多個基金平台先後投資宇樹科技、雲深處、銀河通用、星海圖、沃蘭特航空、未磁科技等具競爭力的前沿企業,投資領域全面涵蓋人形、醫療、工業機械人。 首程的差異化在於場景能力優勢突出:旗下管理逾百個停車場及百萬平方米產業空間,具備實際可落地的商業應用場景,有效縮短產品從研發到商用的周期,並可透過實際數據反饋產品優化,實現公司與被投企業之間的雙向演進。 2025年2月,首程正式設立北京首程機器人科技產業有限公司,加速場景到訂單的轉化。依託自有資產、REITs產業空間及垂直應用場景,公司將建立更強的市場連結力,確保機械人商業訂單穩定落地。 隨着藝妙神州與宇樹科技兩家重點被投企業相繼啟動IPO進程,首程控股正迎來從戰略投入邁向資本回報的關鍵轉折點。公司近期的連續回購行動,不僅是對內在價值的有力背書,也體現了其對產業兌現節奏的精準把握。 在港股估值持續分化、投資者信心波動的大環境下,首程控股以實際行動穩定市場預期,傳遞堅定信號。隨着世界機器人大會與人形機器人運動會等多重催化即將落地,公司有望實現產業進展與估值修復的共振效應。 從資產營運者走向科技價值的兌現者,從產業組織者轉變為資本回報的執行者,首程控股的「第二增長曲線」正清晰浮現。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



