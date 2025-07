連續回購逾2000萬股 首程控股率先出手釋放強烈信號

香港,2025年7月31日 - (亞太商訊) - 在港股整體估值承壓、觀望情緒濃厚之際,首程控股(0697.HK)選擇以實際行動回應市場。 根據港交所公告,公司於2025年7月29日及30日連續兩日斥資3,792.93萬港元,累計回購2,065萬股股份,成交價介乎每股1.80至1.87港元。這並非公司首次大手筆出手。今年7月以來,公司已累計回購逾3,600萬股,總金額超過6,600萬港元。 在多數企業仍持審慎態度之時,首程控股的密集回購行動,愈發凸顯其底氣與信心。 一、回購非僅為「護盤」 更是管理層對企業價值的堅定表態 股份回購一向被視為上市公司向資本市場釋放信號的重要方式。與短期性的「技術性托底」不同,首程控股的多輪主動回購,明顯建立在管理層對公司長期價值的判斷之上。 公司管理層表示:「目前公司股價未能充分反映企業基本面及產業潛力,我們認為在價值嚴重低估階段,應由公司主動出手,釋放長期信心。這不僅是對股東負責的體現,更是作為一家產業型企業的責任擔當。」 公開資料顯示,首程控股近年圍繞「資產營運 + 資產融通」雙輪驅動戰略,持續推進產業空間管理、公募REITs投資、智慧停車等多元業務發展,並前瞻性布局機械人與醫療科技等新興賽道,產業協同效應與資本結構日益穩健。 二、IPO預期臨近 資本兌現窗口漸開 近期,首程控股所投企業利好頻傳。 機械人領域代表性企業宇樹科技已正式啟動科創板上市進程。作為全球領先的四足及人形機械人企業,宇樹科技的上市預期被視為行業資本化的重要拐點。首程控股於2024年領投其C輪融資,並在後續輪次中持續支持。根據公開資訊,首程控股管理的北京機器人產業發展投資基金目前為宇樹科技第八大股東,或將成為其上市的主要受益方之一。 與此同時,專注於細胞治療與免疫工程的創新藥企業IMUNOPHARM亦已正式進入IPO籌備階段,為首程控股在醫療科技方向的投資組合提供重要退出渠道。 隨著多個項目逐步進入「價值兌現」週期,首程控股的持續回購不僅有助提振市場信心,也反映管理層對一級資產估值與二級市場股價錯配情況的敏銳判斷。 三、三場大會賦能「機械人矩陣」落地 除資本層面進展外,公司在產業端的佈局亦迎來關鍵節點。 7月底,2025世界人工智能大會(WAIC)圓滿落幕,首程控股旗下被投企業如宇樹科技、松延動力、墨現科技、雲深處、銀河通用等集中亮相,展示了中國智能製造及具身智能領域的最新突破。 緊接着,8月即將舉行兩場重磅產業盛會:2025世界機器人大會(WRC)及首屆世界人形機械人運動會。作為行業年度核心平台,兩場大會不僅匯聚全球頭部技術與應用團隊,亦將為首程控股構建的「機械人生態」提供規模化曝光與應用落地機遇。 據悉,首程控股旗下的宇樹科技、銀河通用、加速進化、松延動力、雲深處等企業將悉數參展,覆蓋從整機研發、控制系統、仿生驅動,到場景應用及開發者平台等多個細分環節,充分展示從投資佈局到產業協同的全鏈條能力。 在眾多企業仍觀望市場回暖之際,首程控股已用連續回購的方式,率先向市場發出清晰信號。當回購不再僅是價格管理工具,而成為公司對未來戰略的「投票行動」,其背後所體現的判斷力、執行力與長期主義,尤為稀缺。隨着8月產業窗口期臨近,以及IPO推進與資本兌現預期升溫,首程控股的回購動作或不僅是當下價值的維穩,更是對中長期成長邏輯的提前確認。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



