持續回購顯信心 首程控股以實際行動提振市場預期

香港，2025年7月30日 - (亞太商訊) - 近日，首程控股（0697.HK）在港交所公告，於2025年7月29日通過集中競價交易方式回購1765萬股，耗資3230.1萬港元，回購價格區間為1.80至1.86港元。這是公司近一個月內進行的又一次大手筆回購，亦是管理層對公司價值與未來發展的高度認可。

據統計，自2025年7月以來，首程控股已累計回購3674.6萬股，合計金額達6673.13萬港元。其中，除7月29日的集中回購外，7月10日公司曾大規模回購1905萬股，金額達3434.64萬港元，成交價區間為1.79至1.80港元。

回購是上市公司最具信號意義的資本動作之一。面對短期市場波動，首程控股選擇主動出擊、堅定回購，釋放出強烈的管理層態度：公司將持續秉持對股東負責、對長期價值負責的理念，堅決捍衛企業基本面與市場信心。

公司管理層表示：「我們堅定看好首程控股的長期價值，對公司戰略方向、經營基礎及未來發展充滿信心。當前階段的回購，是我們作為上市公司對股東、對市場、對公司負責的應有之舉。我們願意在關鍵時點主動出手，以實際行動穩定市場預期，兌現我們對投資者的長期承諾。」

作為中國領先的智能基礎設施資產服務商，首程控股近年來持續深耕股權投資、REITs、產業空間及智慧停車等核心業務板塊，形成良好的資產閉環與現金流體系。在機器人、新型基礎設施等未來產業的投資中，公司亦不斷釋放成長彈性與產業協同價值。

業內人士分析認為，在當前港股估值整體偏低、優質資產被低估的背景下，首程控股敢於大規模出手回購，釋放出強烈信號 - 公司將持續以穩健的業績、扎實的產業基礎和高效的資本運作，回饋長期支持的投資者，踐行「長期價值創造者」的企業責任。

在基本面支撐與回購護盤的雙重催化下，首程控股未來的市場表現值得期待。



Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network