國泰君安國際連續第三年實現營運層面「碳中和」

香港,2025年7月29日 - (亞太商訊) - 2025年7月25日,國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)欣然宣布,公司在積極節能减排的同時,通過認購符合國際核證碳標準(Verified Carbon Standard, VCS)的碳信用産品,成功抵消其2024年度範圍1及範圍2碳排放共計609.29噸二氧化碳當量。這標志著國泰君安國際連續第三年實現營運層面「碳中和」,彰顯了公司在綠色營運方面的領先實踐與承諾。 公司本次認購碳信用産品來自于位于中國青海省果洛藏族自治州的「果洛草原可持續管理項目」,該項目致力于修復退化草地生態系統,立足生態系統整體性,契合生態文明建設理念,有效應對氣候變化挑戰。項目亦開創性地成爲中國首個獲得「雙認證」的草原碳匯項目,即VCS認證及氣候、社區和生物多樣性標準(Climate, Community and Biodiversity Standards, CCB)--生物多樣性黃金級別(CCB-Biodiversity Gold Level)認證。 近年來,國泰君安國際自身通過系統性節能减排舉措持續降低營運碳足迹,爲連續實現「碳中和」提供核心支撑,舉措包括:大力推行辦公空間節能改造、深化數字化與無紙化轉型,以及實施嚴格的廢弃物管理(2024年有害廢弃物實現100%安全回收)。持之以恒的內部减排努力,結合高質量的碳信用産品抵消,共同夯實了公司營運層面「碳中和」的成果。 秉持「金融報國、金融爲民、金融向善」的核心理念,國泰君安國際始終將可持續發展置于企業戰略的核心位置。公司致力于通過金融服務支持實體經濟,同時促進其企業客戶的綠色轉型。2024年,公司成功完成90個可持續金融項目,涵蓋綠色債券、可持續債券及綠色行業IPO,發行總量高達1,798億港元,顯著拓寬了綠色産業的融資渠道。同時,私募股權板塊積極布局可持續領域,過半數投資集中于ESG相關行業。 展望未來,國泰君安國際將不斷深化ESG管治,將ESG因素全面融入運營與管理流程,進一步發揮專業優勢,提升綠色金融服務能級,通過創新産品與服務,積極助力國家「雙碳」目標實現,促進經濟社會高質量發展。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際(股票代號:1788.HK), 是中國證券公司國際化的先行者和引領者,公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地,幷在新加坡、越南和澳門設立子公司,業務覆蓋全球主要市場,爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務,核心業務包括經紀、企業融資、資産管理、貸款及融資與金融産品等,業務覆蓋個人金融(財富管理)、機構金融(機構投資者服務與企業融資服務)與投資管理三大維度。目前,國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級,MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級,同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券(股票代號:601211.SH/ 2611.HK)爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



