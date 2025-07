Thursday, 3 July 2025, 19:22 HKT/SGT Share: 雲頂新耀公佈EVER001-1b/2a期階段性數據 專家看好其作為新一代BTK療法的潛力

香港,2025年7月3日 - (亞太商訊) - 7月1日,雲頂新耀(HKEX: 1952.HK)公佈其自主研發的共價可逆BTK抑制劑EVER001在治療原發性膜性腎病(pMN)的1b/2a期臨床研究中取得最新數據。結果顯示,EVER001在延長隨訪期內繼續展現良好的免疫學緩解、蛋白尿改善和安全性,進一步驗證其作為創新靶向療法在自身免疫性腎病治療中的潛力。 本次公佈的數據截至2025年3月21日,覆蓋了更多患者更長期的數據,其中低劑量組11名患者隨訪至52周,高劑量組分別有16名和12名患者完成了24周和36周治療,並有7名患者隨訪至52周。此外,EVER001的安全性與耐受性良好,相關不良事件多為輕至中度,且為短暫性反應。這些數據進一步支持EVER001具有治療以蛋白尿為特徵的自身免疫性腎小球疾病的潛力。 作為新一代BTK抑制劑,EVER001具有共價可逆結合機制、更強的靶點選擇性、更少的脫靶毒性以及口服便利等優勢,或將成為對pMN在內的多種自身免疫性腎病的更優治療選擇。當前全球尚無針對pMN獲批的靶向治療藥物,且超過三成患者對現有方案無應答,療效有限且復發率高。EVER001的持續積極數據,為填補該領域「無藥可選」的全球空白帶來希望。 在近日舉行的「EVER001最新臨床數據解讀會」上,斯坦福大學醫學中心腎病科教授、斯坦福腎小球疾病中心主任Richard Lafayette教授指出,當前pMN的治療仍主要依賴激素、鈣調神經磷酸酶抑制劑、CD20單抗等超適應症藥物,在療效、安全性及患者依從性方面均存在顯著限制。他認為,EVER001具備起效快、緩解持久、耐受性良好及口服便利等優勢,有望為臨床提供更精准、更可控的治療新選擇。同時,BTK抑制劑作為機制明確的靶向藥物,在IgA腎病、狼瘡性腎炎、微小病變病(MCD)、局灶節段性腎小球硬化(FSGS)等多種自身免疫性腎病中亦展現出廣泛適應症拓展潛力,全球潛在受益患者或將達數百萬。他建議,基於現有積極數據,可直接與美國食品藥品監督管理局(FDA)溝通,啟動三期臨床研究,並同步與中國國家藥監局(CDE)展開相關溝通。 雲頂新耀首席執行官羅永慶表示:「我們很高興看到EVER001在1b/2a期研究中依然展現出令人鼓舞的免疫學緩解和臨床緩解,以及良好的安全性和耐受性。作為潛在的同類最佳產品,EVER001具有共價可逆的優勢、較好的選擇性、較強的靶點結合能力、以及較少的脫靶毒性等,對包括原發性膜性腎病在內的多種自身免疫性腎病治療的巨大潛力。我們將繼續加速推進EVER001的全球開發,以期更快地滿足患者迫切的臨床需求。」 雲頂新耀表示,基於當前EVER001的最新臨床數據,公司已啟動與美國和中國監管機構的積極溝通,制定快速可行的臨床研發計劃,儘快開展關鍵性三期研究。同時,也正與多家國際潛在合作夥伴接洽,推動其全球開發和商業化佈局加速落地。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network