來源 Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) 香港投資者關係協會公佈2025年第十一屆香港投資者關係大獎得獎名單 - 慶祝逾十年卓越成就 迎接經濟轉型新篇章

- 2025年香港IPO市場逐步回暖

- 擴大市場流動性及投資者基礎

香港,2025年6月30日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會(「協會」)於6月27日宣佈2025年第十一屆投資者關係大獎得獎者(「投資者關係大獎」或「大獎」),標誌著協會連續十一年表揚香港上市公司於投資者關係及企業管治領域的卓越表現。 本屆大獎持續十一年表彰香港上市公司和投資者關係專業人士在投資者關係及奉行最佳守則方面的卓越表現。在全球經濟持續充滿挑戰、市場動態快速變化及人工智能迅速發展下,投資者關係專業人士的角色變得尤為關鍵。大獎會議暨頒獎典禮匯聚投資者關係專家和專業人士就投資者關係的策略、最新發展趨勢、有效流程及最佳實踐進行多角度的討論。香港投資者關係協會很榮幸邀請到香港證券及期貨事務監察委員會主席黃天祐博士,銀紫荊星章​,太平紳士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓及主講嘉賓。 2025年第十一屆香港投資者關係大獎獲得上市公司及投資界的廣泛支持,今年共有114家公司參與。一如既往,得獎者先由公衆提名,再由買方及賣方投資者組成的合資格投票人士以網上投票選出。今年,超過503多名投資者分別來自逾388個金融機構進行了投票。持續的支持再次展現投資者群體對投資者關係大獎的認可。投資者關係成為行內日益重視的範疇,香港投資者關係協會致力提升香港優秀投資者關係卓越水平,透過優化獎項機制,以確保獎勵質量。 在所有獎項組別之中,「整體最佳投資者關係公司」為最高榮譽的大獎,由評審團從所有獎項類別的優勝者中選出,以表揚在投資者關係中展示出全面卓越表現的公司。今年,「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司分別為華潤啤酒(控股)有限公司,裕元工業(集團)有限公司,順豐房地產投資信託基金。鑒於過去兩年香港首次公開招股(IPO)市場較為疲弱,今年未有頒發相關獎項。 香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示:「踏入第十一屆投資者關係大獎,我們深感榮幸並衷心感謝來自各行各業專業人士的鼎力支持及踴躍參與。儘管近年香港金融市場面臨挑戰,投資者關係行業在重建全球投資者對香港股票的信心方面發揮了關鍵作用。隨著人工智能(AI)的快速發展,投資者關係專業人士須提升市場敏銳度,善用AI技術提升數據分析及溝通效率。」 「同時,2025年香港IPO市場逐步回暖,A股雙重上市趨勢顯著提升市場活力,擴大流動性及投資者基礎,進一步鞏固香港作為國際金融中心的領先地位。我們期盼明年得以恢復頒發IPO相關獎項,肯定投資者關係領域的努力,並表彰業界的優秀實踐。」 縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2025年香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及贊助商。 投資界友好及業界人士親臨第十一屆投資者關係大獎頒獎禮 第十一屆投資者關係大獎獲獎公司包括以下公司(按股票號碼排序): 股份代號 公司 5 滙豐控股有限公司 12 恒基兆業地產集團 14 希慎興業有限公司 35 遠東發展有限公司 71 美麗華酒店企業有限公司 101 恆隆地產有限公司 135 崑崙能源有限公司 165 中國光大控股有限公司 178 莎莎國際控股有限公司 291 華潤啤酒(控股)有限公司 331 豐盛生活服務有限公司 341 大家樂集團有限公司 511 電視廣播有限公司 551 裕元工業(集團)有限公司 552 中國通信服務股份有限公司 659 周大福創建有限公司 700 騰訊控股有限公司 778 置富產業信託 823 領展房地產投資信託基金 887 英皇鐘錶珠寶有限公司 1044 恆安國際集團有限公司 1070 TCL電子控股有限公司 1199 中遠海運港口有限公司 1313 華潤建材科技控股有限公司 1361 361度國際有限公司 1810 小米集團 1811 中廣核新能源控股有限公司 1880 中國旅遊集團中免股份有限公司 1929 周大福珠寶集團有限公司 1988 中國民生銀行股份有限公司 2020 安踏體育用品有限公司 2191 順豐房地產投資信託基金 2199 維珍妮國際(控股)有限公司 2232 水晶國際集團股份有限公司 2313 申洲國際集團控股有限公司 2388 中銀香港(控股)有限公司 9636 九方智投控股有限公司

有關獲獎者的完整名單,可查閱:https://www.hkira.com/awards/ehall2025.php 評判團

- 鄭子云博士(評審團主席)

香港恒生大學何善衡博士銀行及金融學教授,商學院副院長(研究) 暨 ESG研究中心主任

- 董陳綺媚女士

鉅京控股有限公司 - 執行董事兼行政總裁

- 何敏博士CFA, CPA

香港特許金融分析師學會 - 會長

- 羅卓堅先生, JP

香港會計師公會 - 副主席

- 陸東先生

中信資源控股有限公司 - 獨立非執行董事

- 繆子美女士

駿利亨德森投資 - 大中華區股票主管

- 魏偉峰博士

香港上市公司商會常務委員會成員及其會員服務小組委員會主席 關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會,負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。 協會致力於促進投資者關係守則的進步,以及提升會員的專業能力和地位。至今,協會擁有逾1,300名會員,他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中,約六成八企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇,當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料,請瀏覽http://www.hkira.com。 有關香港投資者關係大獎

每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年,此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司,以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。 頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式,匯聚投資者關係專才及行內專業人士,表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料,請瀏覽www.hkira.com/awards。 傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司

龍肇怡 電話:+852 2864 4867 電郵:cindy.lung@sprg.com.hk

顧蔚菱 電話:+852 2864 4890 電郵:maggie.ko@sprg.com.hk

余淑媛 電話:+852 2864 4876 電郵:coco.yu@sprg.com.hk

網站:www.sprg.asia 香港投資者關係協會

陳韻芯 電話: +852 2117 1846 電郵: irawards@hkira.com

網站:www.hkira.com





