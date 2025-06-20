雲頂新耀加速全球佈局 耐賦康(R)與EVER001雙引擎釋放創新藥價值潛力

香港, 2025年6月20日 - (亞太商訊) - 近日，天風證券舉辦「雲頂新耀（1952.HK）耐賦康®&EVER001--2025歐洲腎臟協會（ERA）大會數據解讀會」，圍繞公司在ERA大會披露的最新研究成果，深入分析其在慢病治療領域的產品潛力、國際化合作前景及平台型創新價值。依託「授權引進+自主研發」雙輪驅動戰略，雲頂新耀正加速構建全球競爭力，在腎病與免疫疾病治療領域持續釋放中國創新藥企的國際化勢能。

會上進一步解讀了雲頂新耀核心產品耐賦康®在ERA 2025大會期間發佈的多項最新研究成果。數據顯示，耐賦康®可顯著降低與IgA腎病發病機制相關的關鍵免疫因子，有效延緩腎功能惡化風險，並在確診早期、不同腎功能水準及伴有複雜病理改變的患者中均表現出穩定療效和良好安全性，進一步驗證其作為IgA腎病一線基石治療藥物的臨床價值，全面支持「對因治療、儘早治療、全部治療、長期治療」的IgA腎病新疾病管理策略。作為全球首個也是目前唯一獲批的IgA腎病對因治療藥物，耐賦康®的多項國際臨床資料正在不斷強化其作為一線治療方案的權威地位，也彰顯了中國創新藥物在全球慢性腎病管理體系中的創新價值。

在商業化層面，耐賦康®自2025年1月納入醫保以來加速放量。會上管理層表示，截至目前，已有累計超2萬名患者在用藥，公司預計下半年患者數將成倍增長，有望成為醫保首年即實現「十億量級」的極少數慢病創新藥之一。

雲頂新耀另一款備受關注的自研產品EVER001則首次以口頭報告形式亮相ERA大會，在行業內引發廣泛關注。作為新一代共價可逆BTK抑制劑，EVER001在原發性膜性腎病的早期臨床試驗中表現出良好的安全性與耐受性，同時在蛋白尿緩解等關鍵療效指標上初步展現潛力。其差異化的分子機制及靶向疾病選擇策略，為其打開更廣泛的免疫性腎病市場空間提供了可能，有望為全球逾1000萬患有原發性膜性腎病、IgA腎病、微小病變性腎病、局灶節段性腎小球硬化和狼瘡性腎炎等疾病的患者提供更多治療選擇。公司管理層在解讀會上透露，EVER001目前已與多家國際藥企建立聯繫，正積極準備國際合作的推進條件，並將結合臨床節點擇機推動對外授權，目標是實現產品全球化價值最大化。

除了產品線進展，雲頂新耀具有自主知識產權且經過臨床驗證的mRNA技術平台正成為公司中長期戰略佈局中的關鍵支柱，日益引起國際市場關注。目前，雲頂新耀已成功完成具備自主知識產權的mRNA平台本地化，構建了一個涵蓋從抗原設計、mRNA序列優化、LNP遞送技術到產業化生產的端對端全產業鏈，並已通過硬核臨床驗證，大幅提升了靶點篩選、序列設計、遞送效率及生產能力。基於該平台，公司正多路徑開發多個腫瘤及自免領域的創新管線，包括個性化腫瘤治療性疫苗EVM16、通用型的現貨腫瘤治療性疫苗EVM14、免疫調節型腫瘤疫苗及自體生成CAR-T產品等。其中，首款自體生成CAR-T產品即將迎來關鍵的概念驗證數據讀出，有望成為國內mRNA技術在細胞治療領域的率先突破。

在天風證券的會議中，公司管理層透露，該平台已吸引多家海外藥企的實質性關注，對方正即時跟蹤公司mRNA管線的進展，充分反映出該平台在創新性，可轉化價值與國際合作潛力方面的顯著優勢。公司也將於6月27日舉辦mRNA創新技術平台研發日活動，屆時將對外發佈mRNA平台的最新研究進展。

在全球投資人對差異化中國創新藥持續加倉的背景下，雲頂新耀也在資本結構上積極引入國際長期資金。6月13日，公司發佈公告稱，控股股東CBC集團（康橋資本）通過大宗交易方式向國際投資者（國際長線投資者以及專業醫藥投資者）轉讓2,500萬股股份。交易完成後，CBC仍持有超過25%股權，繼續維持控股地位。這已是公司年內第二次成功引入國際長線資金，標誌著全球資本市場對雲頂新耀產品管線、平台價值及戰略方向的持續看好。

憑藉雙輪驅動的管線策略、加速中的國際合作進程及穩健的資本基礎，雲頂新耀正持續夯實其在腎病與免疫疾病治療領域的創新領導力。未來，隨著更多臨床數據讀出與對外合作落地，雲頂新耀有望成為中國創新藥出海的代表樣本，持續釋放長期成長潛力。

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