Thursday, 12 June 2025, 16:31 HKT/SGT Share: 耐賦康(R)與EVER001協同發力 雲頂新耀推動腎病治療進入精準管理新階段

香港, 2025年6月12日 - (亞太商訊) - 在第62屆歐洲腎臟協會(ERA 2025)大會上,雲頂新耀(HKEX: 1952.HK)旗下全球首個對因治療IgA腎病藥物耐賦康®(布地奈德腸溶膠囊,NEFECON®)和新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001都發佈了最新研究成果。其中,耐賦康®發佈9項最新研究成果,涵蓋生物標誌物預測、不同診斷時間和腎功能基線人群的療效評估、長期治療效果的持續性分析及作用機制驗證,全面印證其在「對因治療、盡早治療、全部治療」新管理策略下的廣泛適用性與長期臨床價值。 兩項研究深入驗證了耐賦康®在干預IgA腎病致病機制中的關鍵作用,從機制層面明確支持耐賦康®作為IgAN首選「對因治療」方案的定位。其中一項研究基於「四重打擊」理論發現,耐賦康®可同時顯著作用於第一、第二、第三重打擊,最終實現腎功能惡化風險減少50%;另一項研究則顯示,治療早期(前兩個月)血液中致病性Gd-IgA1、多聚IgA水平的下降幅度與蛋白尿改善緊密相關,有望作為預測療效、指導治療的潛在生物標誌物。 另外兩項研究成果證實,耐賦康®在「盡早治療」IgA腎病方面可實現具有更顯著臨床獲益。其中一項NefIgArd研究子分析顯示,確診時間不足6個月的IgA腎病患者在接受耐賦康®治療後,腎功能保護效果顯著好於確診時間更久的患者,蛋白尿改善幅度也更大。這意味著越早使用耐賦康®,越能延緩腎功能損傷,長期獲益也更大。另一項前瞻性研究也指出,早期治療不僅有助於減少致病性免疫因子的產生,還可能更有效控制炎症過程,避免病情反復或進入不可逆階段。 還有兩項研究為耐賦康®「全部治療」策略提供了堅實的臨床依據,進一步確認耐賦康®對不同類型IgA腎病患者的廣泛適用性。一項NefIgArd研究子分析發現,不論患者起始時的腎功能水平高低,耐賦康®均能有效減少蛋白尿,並在各時間點維持腎功能穩定;另一項多中心研究表明,對於存在活動性病理改變(如毛細血管增生、新月體形成)的患者,耐賦康®同樣展現出更顯著的蛋白尿改善,並有效延緩疾病進展。 作為全球唯一在中國、美國和歐洲獲得完全批准的IgA腎病對因治療藥物,耐賦康®不僅已被中外權威指南《2024版KDIGO IgA腎病和IgA血管炎臨床管理實踐指南(公開審查版)》,以及《中國成人IgA腎病及IgA血管炎臨床實踐指南(預審版本)》推薦,更通過本次ERA 2025大會的數據更新,再次鞏固了其機制優勢、適用人群廣度與長期療效可持續性。 隨著全球多個國家批准上市、國內醫保覆蓋落地,以及與生物標誌物診斷工具(Gd-IgA1診斷試劑盒)的聯動開發推進,耐賦康®正在構建「診斷+治療+監測」一體化解決方案,引領IgA腎病從對症支持轉向精准對因治療的長期管理轉變。 與此同時,雲頂新耀另一款核心管線,自主研發、擁有全球權益的新一代共價可逆BTK抑制劑EVER001也在本屆ERA大會上首次以集中口頭報告形式發佈其在原發性膜性腎病(pMN)中的階段性臨床研究資料,作為一款潛在「同類最佳」藥物,適用于原發性膜性腎病(pMN)、IgA腎病、微小病變病、FSGS和狼瘡性腎炎等多種自身免疫性腎臟疾病,覆蓋超1000萬患者潛在人群。該產品目前正在開展1b/2a期臨床研究,並已收集到更多患者的長期隨訪數據。初步結果顯示,EVER001在原發性膜性腎病中展現出良好的安全性、耐受性以及顯著的臨床緩解和免疫學緩解效果,進一步驗證了其作為治療蛋白尿型自身免疫性腎病新方案的潛力,未來將與耐賦康®形成機制和應用上的互補,拓展公司在腎病領域的產品佈局。耐賦康®與EVER001分別代表雲頂新耀在「授權引進」和「自主研發」方面的成果,體現「雙輪驅動」戰略在腎病這一藍海賽道的落地成效。兩款產品的協同推進,將助力公司構建更精准、長期的腎病管理體系,並加快全球拓展,為更多患者提供可及、可靠的治療選擇。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network